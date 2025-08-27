A Fradi korábbi edzője a szerdai sajtótájékoztatón kiemelte, csapatának meg kell mutatnia erényeit és hogy milyen szinten képes játszani.

A Fradi korábbi edzője az ETO játékát dicsérte a sorsdöntő meccs előtt

Fotó: Illyés Tibor/MTI

„Egy hete Győrben az első félidőben túl passzívak voltunk, lassan reagáltunk, és nem mi irányítottuk a mérkőzést. Mégis a szünet után kaptuk a gólokat, ennek okait már megbeszéltük. Vasárnap a Wolfsberg ellen 2-1-re megnyert idegenbeli bajnokin 70 percen át már sokkal jobb formát mutattunk” – idézi az MTI az osztrák szakembert, aki közölte, nem a számszerű végeredmény az első számú probléma a Rapid számára.

A Fradi korábbi edzője a magyar csapatot dicsérte

„A hadrenden nem változtat, hogy 1-1 vagy 1-2 lett. Mindenképpen nyernünk kellett volna. Itthon sem lesz egyszerű dolgunk, mert mindenki láthatta, hogy az ellenfél milyen minőségi játékra képes” – tette hozzá Stöger, aki kitért arra is, hogy az alapköltségvetésben nem számoltak a klubnál a Konferencia-liga csoportköréből származó bevételekkel, és hogy ha nem jutnak főtáblára, az inkább a csapat hangulatán rontana sokat.

Markus Katzer ügyvezető kiemelte a mindössze 19 évcs Nikolaus Wurmbrand remek formáját, aki az egyenlítő gólt szerezte Győrben, Wolfsbergben pedig duplázott vasárnap.

„Biztos vagyok benne, hogy nem fog elszállni magától, mivel az egyik legkedvesebb srác, akit ismerek. Sokkal valószínűbb, hogy ezek a gólok nagy lökést adnak a karrierjének” – jelentette ki az ügyvezető.