Pénteken tartották az Európa-liga sorsolását, miután teljessé vált a 36 csapatos főtábla mezőnye. A Fradi a második kalapból várhatta a sorsolást, amely után kiderült, hogy régi ismerősök mellett egy Premier League-csapattal is találkozik a szeptembertől januárig tartó alapszakaszban.

A cseh Plzen lesz a Fradi első ellenfele az El-főtáblán

Kiderült, mikor játssza az El-meccseit a Fradi

A magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros – derült ki az európai szövetség (UEFA) által szombaton nyilvánosságra hozott programból.

Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.

Az Európa-liga főtábláján 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje pedig egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezetteknek rájátszásban kell kivívniuk a legjobb 16 közé kerülést.

A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik majd.

A Ferencváros Európa-liga-főtáblás mérkőzései:

szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)

október 2., 21.00: KRC Genk (idegenben)

október 23., 18.45: FC Salzburg (i)

november 6., 21.00: PFC Ludogorec (o)

november 27., 18.45: Fenerbahce SK (i)

december 11., 18.45: Rangers FC (o)

január 22., 21.00: Panathinaikos FC (o)

január 29., 21.00: Nottingham Forest FC (i)