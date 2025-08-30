Live
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elkészítette az Európa-liga alapszakaszának menetrendjét, így nyilvánosságra kerültek a Ferencváros mérkőzéseinek pontos sorrendje és hivatalos kezdési időpontjai is. A Fradi majd a cseh Viktoria Plzen elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését a második számú európai kupasorozat főtábláján.

Pénteken tartották az Európa-liga sorsolását, miután teljessé vált a 36 csapatos főtábla mezőnye. A Fradi a második kalapból várhatta a sorsolást, amely után kiderült, hogy régi ismerősök mellett egy Premier League-csapattal is találkozik a szeptembertől januárig tartó alapszakaszban.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A cseh Plzen lesz a Fradi első ellenfele az El-főtáblán
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Kiderült, mikor játssza az El-meccseit a Fradi

A magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros – derült ki az európai szövetség (UEFA) által szombaton nyilvánosságra hozott programból.

Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.

Az Európa-liga főtábláján 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje pedig egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezetteknek rájátszásban kell kivívniuk a legjobb 16 közé kerülést.

A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik majd.

A Ferencváros Európa-liga-főtáblás mérkőzései:

  • szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)
  • október 2., 21.00: KRC Genk (idegenben)
  • október 23., 18.45: FC Salzburg (i)
  • november 6., 21.00: PFC Ludogorec (o)
  • november 27., 18.45: Fenerbahce SK (i)
  • december 11., 18.45: Rangers FC (o)
  • január 22., 21.00: Panathinaikos FC (o)
  • január 29., 21.00: Nottingham Forest FC (i)

