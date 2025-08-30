Pénteken tartották az Európa-liga sorsolását, miután teljessé vált a 36 csapatos főtábla mezőnye. A Fradi a második kalapból várhatta a sorsolást, amely után kiderült, hogy régi ismerősök mellett egy Premier League-csapattal is találkozik a szeptembertől januárig tartó alapszakaszban.
A magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros – derült ki az európai szövetség (UEFA) által szombaton nyilvánosságra hozott programból.
Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.
Az Európa-liga főtábláján 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje pedig egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezetteknek rájátszásban kell kivívniuk a legjobb 16 közé kerülést.
A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik majd.
A Ferencváros Európa-liga-főtáblás mérkőzései: