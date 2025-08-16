A Puskás Akadémia két győzelemmel kezdte a szezont, Hornyák Zsolt csapata ezt követően nagy meglepetésre kikapott az újonc Kisvárda otthonában. Ezen a találkozón mutatkozott be a csapat nyáron szerződtetett magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter, aki korábban a Paks hálóőreként többször is megkeserítette a Fradi-támadók életét.
A Fradi remek előjelekkel készülhetett a szombat esti rangadóra, ugyanis Robbie Keane együttese hét közben 3-0-ra kiütötte a bolgár bajnok Ludogorec együttesét a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágó mérkőzésén.
A Fradi ezzel a sikerrel már bebiztosította szereplését az Európa-liga főtábláján, a cél azonban a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása, ehhez pedig az azeri bajnok Qarabag együttesét kell majd legyőzni. A Ferencváros az első meccset kedden játssza a Groupama Arénában, így Robbie Keane tíz helyen változtatott a hétközi BL-ben diadalmaskodó csapatán – vélhetően a kulcsembereit pihentette a sorsdöntő párharca.
A Fradi így a Gróf – Botka, Szalai, Cissé – Cadu, Levi, Keïta, Nagy B. – Zachariassen, Pesics, Gruber összeállításban kezdte a meccset, míg a Puskás Akadémia a Szappanos – Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf – Duarte, Favorov – Lukács, Soisalo, Dárdai P. – Fameyeh kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére.
A Fradi remekül kezdte a meccset, és már a harmadik percben majdnem megszerezte a vezetést.
A Puskás Akadémiától igazolt Jonathan Levi futtatta a bal szélen Nagy Barnabást, aki tökéletes visszakészítette a labdát Gruber Zsombornak, azonban a 20 éves támadó tízméteres lövését Szappanos lábbal védeni tudta. Három perccel később ismét Szappanos volt munkában. Ezúttal Naby Keïta kényszerítőzött Alekszandar Pesiccsel, a visszakapott labdával a guinei középpályás helyzetbe került, de közeli lövését hárítani tudta a magyar válogatott kapus.
Ezt követően is támadásban maradt a Fradi, a zöld-fehér szurkolók pedig a 11. percben ismét Szappanos miatt mérgelődhettek.
Egy szép támadás végén Kristoffer Zachariassen készítette le a labdát Levinek, aki 12 méterről el akarta tekerni a labdát a jobb alsóba, de Szappanos bravúrral leért a lapos lövésre, a kipattanóra Gruber érkezett, akinek hat méterről kellett volna gólt lőnie, de a Puskás kapusa villámgyorsan felpattant és belevetődött a labda útjába.
A helyzetek alapján a Fradi az első negyedórában akár el is dönthette volna a meccset, ennek ellenére a 18. percben kis híján hátrányba került a bajnokcsapat. Egy szép támadás végén Quentin Maceiras ment el a jobb szélen, a középre tekert labdájára Markgráf Ákos robbant be, de a 20 éves védő fejesét Gróf Dávid hatalmas bravúrral kiszedte a jobb felső sarokból. A 20. percben viszont már tehetetlen volt a Fradi kapusa. Egy eladott labda után Maceiras azonnal indította a kilépő Lukács Dánielt, aki benézett középre, de passz helyett éles szögből óriási gólt lőtt a léc alá (0-1).
A bekapott gól után a Ferencváros ismét magához ragadta a kezdeményezést, a 24. percben pedig sokadik próbálkozásra mattolni tudta Szappanost. Egy balról betett labdára Naby Keïta érkezett, akinek a lövését még blokkolni tudták, a lecsorgót azonban a brazil Cadu begyűjtötte, egy szép csellel elküldte Laros Duartét, majd takarásból kilőtte a bal alsó sarkot (1-1).
A folytatásban kiegyenlített volt a játék, igazán komoly helyzete sokáig egyik csapatnak sem volt. Az első félidő hosszabbításában aztán Naby Keïta próbálkozott még egy 18 méteres bombával, de a BL-győztes középpályás lövését Szappanos vetődve védeni tudta.
Robbie Keane cserélt a szünetben, Pesics helyét a Ludogorec ellen duplázó Varga Barnabás vette át a támadósorban.
A második félidőt bátran kezdte a Puskás Akadémia, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani Gróf kapuja előtt, majd lassan a Fradi visszavette az irányítást. Azonban a második játékrész elején a Fradi korántsem volt olyan veszélyes, mint a találkozó kezdetén, így a 65. percben Robbie Keane hármat cserélt. Zachariassen, Keïta és Gruber helyét Tóth Alex, Ötvös Bence, valamint július hónap legjobb ferencvárosi játékosának megválasztott Lenny Joseph vette át a pályán.
A 70. percben aztán felpörögtek az események. A ferencvárosiak tizenegyest reklamáltak, miután egy jobb oldali beadás után Szalai Gábort birkózták le a tizenhatoson belül. Az esetet vizsgálták is a VAR-szobában, de végül Karakó Ferenc játékvezető fülére azt mondták, hogy nem történt szabálytalanság, így ki sem hívták videózni a monitorhoz.
Egy perccel később jött az újabb csavar, ugyanis a Puskás Akadémia ismét megszerezte a vezetést.
Lukács Dániel kapott egy átadást a tizenhatoson belül, kapura fordult, majd 13 méterről gyönyörű gólt tekert a jobb alsó sarokba (1-2).
Ez után a Fradi ment előre az egyenlítésért, a ferencvárosi támadók körbelőtték Szappanos kapuját, de a magyar válogatott kapusnak a folytatásban igazán komoly bravúrt már nem kellett bemutatnia, így a Puskás Akadémia nyerni tudott a Groupama Arénában, ezzel pedig a tabella élére állt.
Fizz Liga, 4. forduló:
Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1-2 (1-1)
Groupama Aréna, 10 679 néző
Játékvezető: Karakó Ferenc
Ferencvárosi TC: Gróf - Botka (Arzani, 78.), Cissé, Szalai, Cadu - Levi, Keita (Tóth A., 65.), Nagy B. - Zachariassen (Ötvös, 65.), Pesic (Varga B., a szünetben), Gruber (Joseph, 65.)
Puskás Akadémia FC: Szappanos - Márkgráf (Ormonde-Ottewill, 83.), Golla, Stronati, Maceiras - Duarte (Harutjunjan, 65.), Favorov - Soisalo (Vékony, 78.), Dárdai P. (Szolnoki, 72.), Fameyeh (Colley, 72.) - Lukács
gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.,)
sárga lap: Cadu (88.), Joseph (94.), illetve Soisalo (76.), Harutjunjan (77.), Favorov (90.)