A Puskás Akadémia két győzelemmel kezdte a szezont, Hornyák Zsolt csapata ezt követően nagy meglepetésre kikapott az újonc Kisvárda otthonában. Ezen a találkozón mutatkozott be a csapat nyáron szerződtetett magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter, aki korábban a Paks hálóőreként többször is megkeserítette a Fradi-támadók életét.

Szappanos Péter volt a Paks hőse a Fradi elleni kupadöntőben

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Fradi remek előjelekkel készülhetett a szombat esti rangadóra, ugyanis Robbie Keane együttese hét közben 3-0-ra kiütötte a bolgár bajnok Ludogorec együttesét a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágó mérkőzésén.

A Fradi kezdője tíz helyen változott

A Fradi ezzel a sikerrel már bebiztosította szereplését az Európa-liga főtábláján, a cél azonban a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása, ehhez pedig az azeri bajnok Qarabag együttesét kell majd legyőzni. A Ferencváros az első meccset kedden játssza a Groupama Arénában, így Robbie Keane tíz helyen változtatott a hétközi BL-ben diadalmaskodó csapatán – vélhetően a kulcsembereit pihentette a sorsdöntő párharca.

A Fradi így a Gróf – Botka, Szalai, Cissé – Cadu, Levi, Keïta, Nagy B. – Zachariassen, Pesics, Gruber összeállításban kezdte a meccset, míg a Puskás Akadémia a Szappanos – Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf – Duarte, Favorov – Lukács, Soisalo, Dárdai P. – Fameyeh kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére.

A Fradi remekül kezdte a meccset, és már a harmadik percben majdnem megszerezte a vezetést.

A Puskás Akadémiától igazolt Jonathan Levi futtatta a bal szélen Nagy Barnabást, aki tökéletes visszakészítette a labdát Gruber Zsombornak, azonban a 20 éves támadó tízméteres lövését Szappanos lábbal védeni tudta. Három perccel később ismét Szappanos volt munkában. Ezúttal Naby Keïta kényszerítőzött Alekszandar Pesiccsel, a visszakapott labdával a guinei középpályás helyzetbe került, de közeli lövését hárítani tudta a magyar válogatott kapus.

Ezt követően is támadásban maradt a Fradi, a zöld-fehér szurkolók pedig a 11. percben ismét Szappanos miatt mérgelődhettek.

Egy szép támadás végén Kristoffer Zachariassen készítette le a labdát Levinek, aki 12 méterről el akarta tekerni a labdát a jobb alsóba, de Szappanos bravúrral leért a lapos lövésre, a kipattanóra Gruber érkezett, akinek hat méterről kellett volna gólt lőnie, de a Puskás kapusa villámgyorsan felpattant és belevetődött a labda útjába.