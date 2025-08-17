Nem kis meglepetésre máris elszenvedte szezonbeli első bajnoki vereségét a címvédő Ferencváros. A zöld-fehérek ráadásul hazai pályán kaptak ki a Puskás Akadémiától, ami nem a legjobb előjel az azeri Qarabag elleni BL-selejtező rájátszásbeli párharc előtt. Érthető hát, a Fradi és a Puskás Akadémia edzője egészen más lelkiállapotban nyilatkozott.
„ A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az első 15 percben 3-0-ra vezethettünk volna, nem használtuk ki a helyzeteinket, aztán az ellenfél vezetést szerzett, de sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Jobbnak kell lennünk támadásban és védekezésben is” – idézi a Magyar Nemzet az ír szakvezetőt.
„Nem tudom, miért estünk vissza a második félidőben, az első 45 perc során jól játszottunk, alakítottunk ki helyzeteket, nem érdemeltünk vereséget a játék alapján, mégis kikaptunk – szögezte le Keane. – Most le kell szegnünk a fejünket és mennünk kell tovább. Holnaptól késznek kell lennünk keddre (amikor a Qarabag elleni meccset rendezik 21 órától a Groupama Arénában – a szerk.) Sokan pihentek a keddi mérkőzésre, mindenki készen fog állni arra a mérkőzésre.”
Keane ugyanakkor leszögezte, messze még a bajnokság vége, és bármikor aláírna egy hazai vereséget a Puskással szemben, ha a végén a Fradi lesz a bajnok.
A Puskás Akadémia edzője egészen kivételes statisztikát mondhat magáénak, hiszen az egyetlen olyan NB I-es szakvezető, aki már háromszor tudott győzni a Fradi ellen a Groupama Arénában. Hornyák ezúttal a két gólt szerző Lukács Dániel mellett a Liverpoolba igazoló Pécsi Ármi helyére hazatérő válogatott kapus, Szappanos Péter bravúrjait emelte ki.
„A Ferencváros pályáján nem egyszerű nyerni, a mélységi passzoknál nagy gondjaink voltak, a második félidőben ezeket javítottuk. Nekem ez a győzelem nagyon értékes, de mindig fontos a győzelem. Nagyon örülök, hogy úgy álltunk hozzá, ahogy kell, egy nagyon jó csapatot győztünk le, köszönöm Szappanosnak és a csapatomnak a mai mérkőzéshez való hozzáállást” – mondta.
Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy egyrészt még nem sikerült olyan korábbi kulcsjátékosokat pótolniuk, mint az éppen a Ferencvároshoz aláíró Jonathan Levi, valamint, hogy a válogatott csapatkapitány, Nagy Zsolt sérülés miatt nem léphetett pályára, illetve, hogy Szolnoki Roland és Brandon is hosszú kihagyás után tért vissza a csapatba.
„Még egy pár poszton keressük magunkat, két-három játékos visszajövőben van, Szolnoki Roland először lépett pályára fél éves kihagyás után, Brandon Ormondi, aki egy évet hagyott ki... ha visszajön a csapat, és száz százalékosan közösen tudunk edzeni, bízom benne, hogy még kevesebb lesz a hiba a jövőben” – nyilatkozta Hornyák Zsolt az M4-nek.