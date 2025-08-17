Nem kis meglepetésre máris elszenvedte szezonbeli első bajnoki vereségét a címvédő Ferencváros. A zöld-fehérek ráadásul hazai pályán kaptak ki a Puskás Akadémiától, ami nem a legjobb előjel az azeri Qarabag elleni BL-selejtező rájátszásbeli párharc előtt. Érthető hát, a Fradi és a Puskás Akadémia edzője egészen más lelkiállapotban nyilatkozott.

Robbie Keane, a Fradi edzője érthetően nem volt elégedett

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A támadójátékot kritizálta a Fradi edzője

„ A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az első 15 percben 3-0-ra vezethettünk volna, nem használtuk ki a helyzeteinket, aztán az ellenfél vezetést szerzett, de sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Jobbnak kell lennünk támadásban és védekezésben is” – idézi a Magyar Nemzet az ír szakvezetőt.

„Nem tudom, miért estünk vissza a második félidőben, az első 45 perc során jól játszottunk, alakítottunk ki helyzeteket, nem érdemeltünk vereséget a játék alapján, mégis kikaptunk – szögezte le Keane. – Most le kell szegnünk a fejünket és mennünk kell tovább. Holnaptól késznek kell lennünk keddre (amikor a Qarabag elleni meccset rendezik 21 órától a Groupama Arénában – a szerk.) Sokan pihentek a keddi mérkőzésre, mindenki készen fog állni arra a mérkőzésre.”

Keane ugyanakkor leszögezte, messze még a bajnokság vége, és bármikor aláírna egy hazai vereséget a Puskással szemben, ha a végén a Fradi lesz a bajnok.

Hornyák Zsolt figyelmeztette a mezőnyt és a Fradit is

A Puskás Akadémia edzője egészen kivételes statisztikát mondhat magáénak, hiszen az egyetlen olyan NB I-es szakvezető, aki már háromszor tudott győzni a Fradi ellen a Groupama Arénában. Hornyák ezúttal a két gólt szerző Lukács Dániel mellett a Liverpoolba igazoló Pécsi Ármi helyére hazatérő válogatott kapus, Szappanos Péter bravúrjait emelte ki.

Hornyák Zsolt kis túlzással győzni jár a Groupama Arénába a Puskás Akadémiával

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„A Ferencváros pályáján nem egyszerű nyerni, a mélységi passzoknál nagy gondjaink voltak, a második félidőben ezeket javítottuk. Nekem ez a győzelem nagyon értékes, de mindig fontos a győzelem. Nagyon örülök, hogy úgy álltunk hozzá, ahogy kell, egy nagyon jó csapatot győztünk le, köszönöm Szappanosnak és a csapatomnak a mai mérkőzéshez való hozzáállást” – mondta.