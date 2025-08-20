A Bajnokok Ligája főtáblája a tétje a Fradi és a Qarabag párharcának, és az első felvonást az azeriek nyerték meg. Bár a Ferencváros Varga Barnabás gyönyörű góljával vezetett, a vendégek végül 3-1-es győzelmet arattak a Groupama Arénában.

A Fradi alulmaradt a Qarabag elleni párharc első meccsén. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Ezután, a meccs végén az azeri klub játékosai és szurkolói nagy ünneplésbe kezdtek a Fradi stadionjában, noha a visszavágó még hátra van, azt Bakuban rendezik augusztus 27-én. Mint a Magyar Nemzet írja, az azeri sportsajtó, köztük a Football-plus.az, a Qol.az és a Sportinfo.az egytől egyig külön cikkben futtatják a videót a Fradi elleni ünneplésről, kiemelve, hogy több száz azeri szurkoló volt a lelátókon.

Ezek tehát azok a jelenetek, amikre Robbie Keane gondolhatott a meccs utáni nyilatkozatában, és amikről azt mondta, hogy játékosainak jól az eszükbe kell vésni, mi történt, mert ebből meríthetnek erőt a visszavágóra.

A Fradi edzője, Robbie Keane szavaira az ellenfél reagált

Keane a mérkőzés után arra hívta fel a Fradi-játékosok figyelmét, hogy nézzék meg az ellenfelet, máris hogyan ünnepel.

– Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi – fogalmazott Keane.

A Qarabag edzője, Gurban Gurbanov reagált Keane szavaira a meccs után, és azt hangsúlyozta, még nincs meg a továbbjutás a csapatának, a Fradi erős ellenfél, amely a kétgólos hátrányt is ledolgozhatja, ezért komolyan kell venniük a bakui visszavágót.

