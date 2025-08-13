A Ferencváros utolsó ellenfele a 2025-ös BL-selejtezőkben az azeri Qarabag lesz. Az azerieket jól ismerheti a Fradi, amely a 2022/2023-as BL-selejtezők harmadik körében már összefutott a csapattal. Az idegenbeli 1-1 után a Qarabag 3-1-re verte a Fradit, így van miért visszavágni.

Kady Borges a Fradi ellenfeleként térhet vissza az Üllői útra

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Fradi régi ismerőse korábbi Fradi-játékosokkal menetel

Az első 1-1-re végzett meccsen Franck Boli és Owusu szerezték a gólokat. Érdekesség, de a Fradi csatára ma már máshol focizik, miközben Owusu éppen a zöld-fehérekhez szerződött később. A ghánai játékos szerződése nyáron lejárt, egyelőre nincs klubja. A biztató, első meccs után aztán jött a feketeleves és a Fradi 3-1-re kikapott a Groupama Arénában. Az akkor két gólt szerző Wadji már nincs a keretben, de a szintén gólt szerző Abdellah Zoubir viszont igen. Azon a meccsen Traoré lőtt gólt magyar részről, igaz, az már a lefújás előtt nem sokkal érkezett.

Sztanyiszlav Csercseszov csapata akkor az Európa-liga csoportkörébe került, de ugyanígy járt végül az azeri csapat is, mert nem tudott túljutni a Crvena zvezdán.

A két csapatot nemcsak a közös múlt, de több játékos is összeköti, hiszen viszonylag komoly játékosáramlás volt a két csapat között. A már említett Owusun kívül meg kell említeni Kady Borges és Julio Romao nevét is, ugyanis a két brazil szintén a Qarabag csapatától érkezett. Borges 2024 nyarán érkezett a Fradihoz, de februárban már vissza is tért az azeri csapathoz akkor jött a Fradiba Julio Romao.

Kady Borges itt még a Fradi mezében

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Romao 2022-ben csatlakozott a Qarabaghoz, amelynek mezét 120 alkalommal ölthette magára és két gólja mellett három gólpasszt jegyzett. Két bajnoki címet és egy kupát nyert a csapattal, valamint háromszor szerepelt az Európa-liga főtábláján. A Qarabag játékosa az a Sammy Mmaee is, aki a Fraditól a Dinamo Zágráb csapatához került, majd a horvátok kölcsönadták a hátvédet az azerieknek.

A Qarabag egy hete 1-0-ra győzött az északmacedón KF Skendija vendégeként Szkopjéban. A keddi bakui visszavágó elején a Skendija szerzett vezetést, ám az azeri alakulat három perc alatt fordított, a szünetig háromgólos előnybe kerülve pedig gyakorlatilag lezárta a párharcot. Sőt, a második játékrészben tovább tudta növelni előnyét és 5-1-re nyert, így kettős győzelemmel lépett tovább. A párharcban Borges gólt is szerzett, Mmaee csereként kapott lehetőséget a visszavágón.