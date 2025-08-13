Live
Milliárdos tétje van a Fradi utolsó selejtezőinek a Bajnokok Ligájában. A Qarabag ellen a tét már a BL csoportköre, ami majdnem 20 millió euró garantált bevételt jelent a csapatnak, amelyik bejut az alapszakaszba. A Fradi a Qarabag ellen teheti meg az utolsó lépést, de lássuk mit kell tudni az azeri alakulatról.

A Ferencváros utolsó ellenfele a 2025-ös BL-selejtezőkben az azeri Qarabag lesz. Az azerieket jól ismerheti a Fradi, amely a 2022/2023-as BL-selejtezők harmadik körében már összefutott a csapattal. Az idegenbeli 1-1 után a Qarabag 3-1-re verte a Fradit, így van miért visszavágni.

Fradi Qarabag's Brazilian midfielder Kady Borges (R) celebrates scoring his team's first goal with Qarabag's French midfielder Abdoullah Zoubir (C) during the UEFA Conference Europa League round of 32 first leg football match between Olympique Marseille and Qarabag FK (AZE) at Stade Velodrome in Marseille, southern France, on February 17, 2022. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Kady Borges a Fradi ellenfeleként térhet vissza az Üllői útra
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Fradi régi ismerőse korábbi Fradi-játékosokkal menetel

Az első 1-1-re végzett meccsen Franck Boli és Owusu szerezték a gólokat. Érdekesség, de a Fradi csatára ma már máshol focizik, miközben Owusu éppen a zöld-fehérekhez szerződött később. A ghánai játékos szerződése nyáron lejárt, egyelőre nincs klubja. A biztató, első meccs után aztán jött a feketeleves és a Fradi 3-1-re kikapott a Groupama Arénában. Az akkor két gólt szerző Wadji már nincs a keretben, de a szintén gólt szerző Abdellah Zoubir viszont igen. Azon a meccsen Traoré lőtt gólt magyar részről, igaz, az már a lefújás előtt nem sokkal érkezett.

Sztanyiszlav Csercseszov csapata akkor az Európa-liga csoportkörébe került, de ugyanígy járt végül az azeri csapat is, mert nem tudott túljutni a Crvena zvezdán.

A két csapatot nemcsak a közös múlt, de több játékos is összeköti, hiszen viszonylag komoly játékosáramlás volt a két csapat között. A már említett Owusun kívül meg kell említeni Kady Borges és Julio Romao nevét is, ugyanis a két brazil szintén a Qarabag csapatától érkezett. Borges 2024 nyarán érkezett a Fradihoz, de februárban már vissza is tért az azeri csapathoz akkor jött a Fradiba Julio Romao. 

Budapest, 2024. november 3. Bogár Gergő játékvezető és Kady Borges, a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – DVSC mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. november 3-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Kady Borges itt még a Fradi mezében
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

Romao 2022-ben csatlakozott a Qarabaghoz, amelynek mezét 120 alkalommal ölthette magára és két gólja mellett három gólpasszt jegyzett. Két bajnoki címet és egy kupát nyert a csapattal, valamint háromszor szerepelt az Európa-liga főtábláján. A Qarabag játékosa az a Sammy Mmaee is, aki a Fraditól a Dinamo Zágráb csapatához került, majd a horvátok kölcsönadták a hátvédet az azerieknek.

A Qarabag egy hete 1-0-ra győzött az északmacedón KF Skendija vendégeként Szkopjéban. A keddi bakui visszavágó elején a Skendija szerzett vezetést, ám az azeri alakulat három perc alatt fordított, a szünetig háromgólos előnybe kerülve pedig gyakorlatilag lezárta a párharcot. Sőt, a második játékrészben tovább tudta növelni előnyét és 5-1-re nyert, így kettős győzelemmel lépett tovább. A párharcban Borges gólt is szerzett, Mmaee csereként kapott lehetőséget a visszavágón.

A Qarabag fennállása 12. bajnoki címét ünnepelhette legutóbb, kilenc alkalommal szerepelt az El, egy-egy alkalommal pedig a Bajnokok Ligája és a Konferencia-liga főtábláján.

Érdekesség, de a két csapat keretének értéke eléggé eltolódott az utóbbi időben. A Fradié 50 millió euró körül mozog, míg ellenfeléé nagyjából ennek a felét éri. A Qarabag legértékesebb játékosa Kady Borges és a portugál Leandro Andrade, akik 2,5 millió eurót érnek.

