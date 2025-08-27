Live
Sorsdöntő meccsen lép pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének visszavágóján. A Fradi a Qarabag otthonában lép pályára szerda este, hogy kiderüljön, melyik csapat csatlakozhat majd a Bajnokok Ligája mezőnyéhez.

A Fradi tehát 3-1-es hátrányból várja a visszavágót, de Robbie Keane elmondása szerint csak a Bajnokok Ligája érdekli a csapatot. A játékosok a nyári melegben egy sétával hangoltak az esti meccsre, de szemfüles szurkolók is várták a csapatot a szállodánál.

Fradi Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A Fradi játékosai nagyon készülnek a visszavágóra
Fotó: Mirkó István 

A Fradi mindent meg fog tenni

Bakuban nyári meleg várja majd a csapatokat, de nem a Qarabag meccse tartja lázban a várost, sokkal inkább a szeptember végi Forma-1-es futamra hangolódnak már a helyiek. Minket természetesen most jobban érdekel a Fradi meccse, amely magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik majd. A helyszínen van az Origo Sport újságírója is, aki rövid helyzetjelentést adott a bakui hangulatról.

Az Origo helyszíni beszámolója ITT olvasható, a meccset a helyszínről, élőben tudósítjuk majd.

 

 

