A Fradi tehát 3-1-es hátrányból várja a visszavágót, de Robbie Keane elmondása szerint csak a Bajnokok Ligája érdekli a csapatot. A játékosok a nyári melegben egy sétával hangoltak az esti meccsre, de szemfüles szurkolók is várták a csapatot a szállodánál.

A Fradi játékosai nagyon készülnek a visszavágóra

Fotó: Mirkó István

A Fradi mindent meg fog tenni

Bakuban nyári meleg várja majd a csapatokat, de nem a Qarabag meccse tartja lázban a várost, sokkal inkább a szeptember végi Forma-1-es futamra hangolódnak már a helyiek. Minket természetesen most jobban érdekel a Fradi meccse, amely magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik majd. A helyszínen van az Origo Sport újságírója is, aki rövid helyzetjelentést adott a bakui hangulatról.

