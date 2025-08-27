A Fradi a Qarabag elleni Bajnokok Ligája playoff mérkőzés első felvonását hazai pályán egy 1-0-ás félidei vezetést követően 3-1-re elveszítette, így roppant nehéz dolga lesz a szerda kora esti visszavágón Bakuban. Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője mindennek ellenére sem akar hallani az Európa-ligáról, az ő fókusza a mostani mérkőzésen és a BL-en van. Kollégája, a Qarabagot hosszú évek óta irányító Gurban Gurbanov pedig azt mondta, hogy nyugodtnak kell lenniük, mert ez egy sorsdöntő találkozó lesz számukra és a magyarországi 3-1-et ki kell verniük erre az estére a fejükből. A Magyar Nemzet cikke szerint az azeri sportsajtó háborút, dicsőséget és sokkot is vár a Fradi ellen.

A Fradi csatárára, Varga Barnabásra is komoly feladat vár Bakuban

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A Fradi egy igazi katlanban lép pályára

Óriási az érdeklődés a mérkőzésre, minden bizonnyal telt ház, 30 000 szurkoló várja majd a csapatokat a bakui stadionban. Az egyik legnagyobb azeri sportlap, a Sportnews.az azt írja a meccs kapcsán, hogy: „A Qarabag a pályán nemcsak a labdát viszi a pályára, hanem a büszkeséget, a reményt és a nemzet szeretetét is. Ez nem csupán egy meccs lesz, hanem a dicsőség és a büszkeség éjszakája” – nos, ez finoman fogalmazva sem egészséges önbizalom, ez azért jóval több már annál. Persze nem mindenki látja így, a Sportinfo.az oldalon például úgy fogalmaztak, hogy a Qarabag az első csatát megnyerte Budapesten a Fradi ellen, de a háborút (ezzel a szóval írják le a visszavágót) még nem.

„Igaz, hogy a Qarabag számottevő előnyt szerzett az első meccsen, de ez még nem adhat okot a túlzott magabiztosságra. Szerintem ha a magyarok előtt esély adódik, nem fogják elszalasztani. A Ferencvárosnak van potenciálja, hogy Bakuban fordítson. Ha a Qarabag nem akar sokkot kapni, nem engedheti ki a kezéből az előnyét” – vélekedett egy azeri szakértő.

Ahogy látható meglehetősen széles skálán mozognak az elvárások a találkozó kapcsán, de az biztos, hogy mindenki ezzel foglalkozik Azerbajdzsánban és mindenkinek megvan a saját elképzelése a szerda esti összecsapásról.