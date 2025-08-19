A Fradi kedd este abban a tudatban fogadta a Groupama Arénában a Qarabag együttesét, hogy egy győzelemmel óriási lépést tehet a Bajnokok Ligája főtáblája felé. A magyar bajnoknak a hatalmas bravúrhoz már csak egyetlen akadályt kell legyűrnie: sikerrel venni az utolsó selejtezős párharcot, amit az azeri bajnok ellen vív.
A Ferencváros számára nem ismeretlen az ellenfél, hiszen a csapat 2022-ben a BL-selejtezők harmadik fordulójában találkozott a Qarabaggal. Az idegenbeli 1-1 bizakodásra adott okot a visszavágó előtt, de a Sztanyiszlav Csercseszov vezette magyar bajnok végül 3-1-re kikapott hazai pályán. A Fradihoz hasonlóan az azerieknek sem sikerült akkor a legnagyobb bravúr, mert a zöld-fehérekhez hasonlóan az Európa-liga csoportkörébe kerültek.
Az elmúlt évek alapján a két együttes azonos játékerőt képvisel, egy-egy alkalommal mindkét klub szerepelhetett a BL-ben
és a Konferencia-ligában, de többnyire az El-be kerültek be. A mostani párharc tétje tehát, hogy melyik csapatnak jön össze a klubfutball csúcsát jelentő Bajnokok Ligája, a vesztes pedig a már-már megszokottnak mondható Európa-ligával vigasztalódhat.
A párharc érdekessége, hogy a Qarabaggal a Ferencváros két korábbi futballistája is visszatért a Groupama Arénába, ugyanis a 12-szeres azeri bajnok BL-keretének tagja a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is. A magyarországi mérkőzés előtt Robbie Keane azt emelte ki, hogy kulcsfontosságú, hogy csapata ne kapjon gólt sem a Groupama Arénában, sem pedig a jövő heti, idegenbeli visszavágón. A Qarabagot 2008 óta irányító Gurban Gurbanov vezetőedző elismerően beszélt a magyar bajnokról, mindemellett hangsúlyozta, hogy gólt, gólokat vár a játékosaitól már az első meccsen is.
A Fradi ír edzője a Puskás Akadémia ellen hétvégén 2-1-re elveszített bajnokihoz képest teljesen más összeállításban küldte pályára a játékosait, abból a kezdőcsapatból csupán Szalai Gábor került be ezúttal is.
Keane ismét háromvédős felállást választott, a kezdőben öt magyar szerepelt,
a csatársorban természetesen ott volt a Ludogorec elleni visszavágón két gólig jutó Varga Barnabás.
Íme, a Fradi kezdője:
Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth Alex, Kanikovszki, Ötvös B., O'Dowda – Joseph, Varga B.
A Qarabag 4–2–3–1-es formációban állt fel, az előre tolt ék mögött ott volt a pályán a Ferencváros korábbi játékosa, Kady Borges, míg Samy Mmaee a kispadon kapott helyet.
A Qarabag kezdőcsapata: Kochalski – Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Pedro Bicalho, Jankovic – Leandro Andrade, Kady Borges, Zoubir – Akhundzade
A Groupama Arénában telt ház fogadta csapatokat, és már a metrón rengeteg Fradi-mezes drukkerbe lehetett belefutni. Voltak, akik arról beszélgettek, hogy itt az idő visszavágni a Qarabagnak a három évvel ezelőtti BL-fiaskóért, egyesek pedig a meccs kapcsán azt boncolgatták, hogy a Puskás Akadémia elleni hétvégi vereséggel nem kell foglalkozni, mert kedd este egy teljesen másik Fradi fog kifutni a pályára. A ferencvárosi szurkolókra természetesen a stadionban sem lehetett panasz, már jóval a kezdés előtt zseniális hangulatot teremtettek, a BL-himnusz alatt pedig csodás élőképet varázsoltak a lelátóra.
Az FTC-Qarabag párharc keddi első felvonása 21 órakor vette kezdetét annak a portugál Joao Pinheirónak a sípjelére, aki múlt szerdán az európai Szuperkupáért kiírt PSG–Tottenham Hotspur mérkőzést vezette. A meccset az azeriek kezdték aktívabban, az első percben Dibusznak máris védenie kellett egy bal alsó felé tartó lövést. Nagy iramot, BL-meccshez méltó tempót diktált mindkét együttes, és az hamar egyértelművé vált, hogy a Ludogorecnél lényegesen komolyabb játékerőt képvisel a Qarabag.
A 8. percben felhördült a hazai szurkolótábor, miután megvolt az első Fradi-helyzet: Gartenmann beadását Varga 14 méterről remekül fejelte meg, a labda kevéssel kerülte el a bal felső sarkot.
A 14. percben Joseph lépett ki egy kiugratással, de a kifutó kapus és a kapu mellett is elpöckölte a labdát, majd Tóth Alex szorított helyzetből leadott lövését védte Kochalski.
A labdát a vendégek birtokolták többet, de a helyzetek alapján kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, majd jött Varga Barnabás, aki egy egészen fantasztikus góllal szerzett vezetést a 29. percben.
Makreckis jobb oldali beadása után a kapunak háttal álló Varga gyönyörűen vette le a labdát, majd remek fordulást követően csodás mozdulattal lőtte ki a bal alsó sarkot.
Nem sokkal később majdnem megint gólt szerzett a Fradi, ám a kihagyott helyzetnél is nagyobb bajnak tűnt, hogy a magyar bajnok gólszerzője lenn maradt a földön. Szerencsére nem történt sérülés, Varga egy rövid ápolást követően már vissza is térhetett a pályára.
A szünet előtt ismét a Fradi találhatott volna be, egy tetszetős támadás után Joseph 17 méterről vette célba a bal felső sarkot, a Qarabag kapusa azonban bravúrral védeni tudott. A félidő végén Ötvös maradt lenn a földön, a Pakstól igazolt középpályás bicegve jött le a pályáról, így Keane-nek kényszerűségből cserélnie kellett.
A megsérült Ötvös helyére Zachariassent küldte be a szünetben Ferencváros edzője, a második félidőt a hátrányban futballozó Qarabag kezdte veszélyesebben, és hamar ki is egyenlített. Az 50. percben egy jobb oldali támadás után a középen helyezkedő Jankovic elé került a labda, a montenegrói középpályás pedig jó 20 méterről precíz lövést küldött a bal alsó sarokba. A folytatásban is a vendégek voltak veszélyesebbek, kemény védekezésre kényszerítve a magyar bajnokot, amely állta a sarat. Keane a védelmet igyekezett stabilizálni, Gartenmann helyére Cissét hozta be a 64. percben.
Két perccel később azonban jött az újabb kedvezőtlen fordulat, egy szöglet után Medina reagált a leggyorsabban
és a léc alá vágta a lecsorgó labdát.
A hajrára Pesicset és Grubert is pályára küldte Keane, Vargát viszont lehozta, a Fradi támadójátéka pedig nem tudott felpörögni, az idő viszont vészesen fogyott. A 76. percben a zöld-fehérek csereként beállt szerb támadója fejelhetett közelről, de pont a kapus kezébe helyezett.
Nyomott az utolsó 10 percben az FTC, de ismét a Qarabag talált be, egy kiugratás után Gurbanli gurított a jobb alsóba, ezzel 3-1-re vezettek az azeriek. A Fradi előtt még adódtak helyzetek, de a folytatásban újabb gól már nem esett. A magyar bajnok 3-1-es vereséggel készülhet az idegenbeli visszavágóra, így előreláthatólag elképesztő bravúrra lesz szüksége, hogy innen megfordítsa a párharcot, de persze semmi sem lehetetlen. A visszavágót jövő szerdán rendezik Bakuban.