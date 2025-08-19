Live
Trump elmondta, hogy mit nem fog megkapni Ukrajna

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában a Ferencváros 3-1-es vereséget szenvedett a Qarabag ellen a Groupama Arénában. Az első félidő kemény küzdelmet hozott, de a Fradi szerzett vezetést Varga Barnabás remekbe szabott góljának köszönhetően. A második játékrész elején az azeriek egy átlövésből kiegyenlítettek, majd nem sokkal később meg is fordították a meccset, sőt, a hajrában újabb gólt szereztek, nagy lépést téve a továbbjutás felé. A Fradira elképesztően nehéz visszavágó vár, a magyar bajnoknak óriási bravúr kell ahhoz, hogy kiharcolja a BL-főtáblás szereplést.

A Fradi kedd este abban a tudatban fogadta a Groupama Arénában a Qarabag együttesét, hogy egy győzelemmel óriási lépést tehet a Bajnokok Ligája főtáblája felé. A magyar bajnoknak a hatalmas bravúrhoz már csak egyetlen akadályt kell legyűrnie: sikerrel venni az utolsó selejtezős párharcot, amit az azeri bajnok ellen vív.

Fradi, Budapest, 2025. augusztus 12.A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.MTI/Hegedüs Róbert
A Fradi már csak két meccsre a BL-főtáblától
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Óriási siker kapujában a Fradi

A Ferencváros számára nem ismeretlen az ellenfél, hiszen a csapat 2022-ben a BL-selejtezők harmadik fordulójában találkozott a Qarabaggal. Az idegenbeli 1-1 bizakodásra adott okot a visszavágó előtt, de a Sztanyiszlav Csercseszov vezette magyar bajnok végül 3-1-re kikapott hazai pályán. A Fradihoz hasonlóan az azerieknek sem sikerült akkor a legnagyobb bravúr, mert a zöld-fehérekhez hasonlóan az Európa-liga csoportkörébe kerültek. 

Az elmúlt évek alapján a két együttes azonos játékerőt képvisel, egy-egy alkalommal mindkét klub szerepelhetett a BL-ben 

és a Konferencia-ligában, de többnyire az El-be kerültek be. A mostani párharc tétje tehát, hogy melyik csapatnak jön össze a klubfutball csúcsát jelentő Bajnokok Ligája, a vesztes pedig a már-már megszokottnak mondható Európa-ligával vigasztalódhat.

Qarabag's Azerbaijan midfielder Toral Bayramov (R) reacts with Qarabag's Colombian defender Kevin Medina (C) during the UEFA Conference Europa League round of 32 first leg football match between Olympique Marseille and Qarabag FK (AZE) at Stade Velodrome in Marseille, southern France, on February 17, 2022. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Három évvel ezelőtt a Qarabag továbbjutott a Fradi ellen, de végül az azeri csapat is csak az Európa-ligában szerepelhetett
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A párharc érdekessége, hogy a Qarabaggal a Ferencváros két korábbi futballistája is visszatért a Groupama Arénába, ugyanis a 12-szeres azeri bajnok BL-keretének tagja a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is. A magyarországi mérkőzés előtt Robbie Keane azt emelte ki, hogy kulcsfontosságú, hogy csapata ne kapjon gólt sem a Groupama Arénában, sem pedig a jövő heti, idegenbeli visszavágón. A Qarabagot 2008 óta irányító Gurban Gurbanov vezetőedző elismerően beszélt a magyar bajnokról, mindemellett hangsúlyozta, hogy gólt, gólokat vár a játékosaitól már az első meccsen is.

A Fradi ír edzője a Puskás Akadémia ellen hétvégén 2-1-re elveszített bajnokihoz képest teljesen más összeállításban küldte pályára a játékosait, abból a kezdőcsapatból csupán Szalai Gábor került be ezúttal is. 

Keane ismét háromvédős felállást választott, a kezdőben öt magyar szerepelt, 

a csatársorban természetesen ott volt a Ludogorec elleni visszavágón két gólig jutó Varga Barnabás.

Íme, a Fradi kezdője:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth Alex, Kanikovszki, Ötvös B., O'Dowda – Joseph, Varga B.

A Qarabag 4–2–3–1-es formációban állt fel, az előre tolt ék mögött ott volt a pályán a Ferencváros korábbi játékosa, Kady Borges, míg Samy Mmaee a kispadon kapott helyet.

A Qarabag kezdőcsapata: Kochalski – Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Pedro Bicalho, Jankovic – Leandro Andrade, Kady Borges, Zoubir – Akhundzade

A Groupama Arénában telt ház fogadta csapatokat, és már a metrón rengeteg Fradi-mezes drukkerbe lehetett belefutni. Voltak, akik arról beszélgettek, hogy itt az idő visszavágni a Qarabagnak a három évvel ezelőtti BL-fiaskóért, egyesek pedig a meccs kapcsán azt boncolgatták, hogy a Puskás Akadémia elleni hétvégi vereséggel nem kell foglalkozni, mert kedd este egy teljesen másik Fradi fog kifutni a pályára. A ferencvárosi szurkolókra természetesen a stadionban sem lehetett panasz, már jóval a kezdés előtt zseniális hangulatot teremtettek, a BL-himnusz alatt pedig csodás élőképet varázsoltak a lelátóra.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Csodás élőképet varázsoltak a Fradi-szurkolók
Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Barnabás csodagóljával vezetett a Fradi

Az FTC-Qarabag párharc keddi első felvonása 21 órakor vette kezdetét annak a portugál Joao Pinheirónak a sípjelére, aki múlt szerdán az európai Szuperkupáért kiírt PSG–Tottenham Hotspur mérkőzést vezette. A meccset az azeriek kezdték aktívabban, az első percben Dibusznak máris védenie kellett egy bal alsó felé tartó lövést. Nagy iramot, BL-meccshez méltó tempót diktált mindkét együttes, és az hamar egyértelművé vált, hogy a Ludogorecnél lényegesen komolyabb játékerőt képvisel a Qarabag. 

A 8. percben felhördült a hazai szurkolótábor, miután megvolt az első Fradi-helyzet: Gartenmann beadását Varga 14 méterről remekül fejelte meg, a labda kevéssel kerülte el a bal felső sarkot. 

A 14. percben Joseph lépett ki egy kiugratással, de a kifutó kapus és a kapu mellett is elpöckölte a labdát, majd Tóth Alex szorított helyzetből leadott lövését védte Kochalski.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Kemény küzdelem zajlott a pályán
Fotó: Ladóczki Balázs

A labdát a vendégek birtokolták többet, de a helyzetek alapján kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, majd jött Varga Barnabás, aki egy egészen fantasztikus góllal szerzett vezetést a 29. percben. 

Makreckis jobb oldali beadása után a kapunak háttal álló Varga gyönyörűen vette le a labdát, majd remek fordulást követően csodás mozdulattal lőtte ki a bal alsó sarkot. 

Nem sokkal később majdnem megint gólt szerzett a Fradi, ám a kihagyott helyzetnél is nagyobb bajnak tűnt, hogy a magyar bajnok gólszerzője lenn maradt a földön. Szerencsére nem történt sérülés, Varga egy rövid ápolást követően már vissza is térhetett a pályára. 

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Varga Barnabás csodás góljával szerzett vezetést a Fradi
Fotó: Mirkó István

A szünet előtt ismét a Fradi találhatott volna be, egy tetszetős támadás után Joseph 17 méterről vette célba a bal felső sarkot, a Qarabag kapusa azonban bravúrral védeni tudott. A félidő végén Ötvös maradt lenn a földön, a Pakstól igazolt középpályás bicegve jött le a pályáról, így Keane-nek kényszerűségből cserélnie kellett.

Qarabag-fordítás

A megsérült Ötvös helyére Zachariassent küldte be a szünetben Ferencváros edzője, a második félidőt a hátrányban futballozó Qarabag kezdte veszélyesebben, és hamar ki is egyenlített. Az 50. percben egy jobb oldali támadás után a középen helyezkedő Jankovic elé került a labda, a montenegrói középpályás pedig jó 20 méterről precíz lövést küldött a bal alsó sarokba. A folytatásban is a vendégek voltak veszélyesebbek, kemény védekezésre kényszerítve a magyar bajnokot, amely állta a sarat. Keane a védelmet igyekezett stabilizálni, Gartenmann helyére Cissét hozta be a 64. percben. 

Két perccel később azonban jött az újabb kedvezőtlen fordulat, egy szöglet után Medina reagált a leggyorsabban

 és a léc alá vágta a lecsorgó labdát.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A Qarabag a második félidő elején fordítani tudott
Fotó: Mirkó István

A hajrára Pesicset és Grubert is pályára küldte Keane, Vargát viszont lehozta, a Fradi támadójátéka pedig nem tudott felpörögni, az idő viszont vészesen fogyott. A 76. percben a zöld-fehérek csereként beállt szerb támadója fejelhetett közelről, de pont a kapus kezébe helyezett.

Nyomott az utolsó 10 percben az FTC, de ismét a Qarabag talált be, egy kiugratás után Gurbanli gurított a jobb alsóba, ezzel 3-1-re vezettek az azeriek. A Fradi előtt még adódtak helyzetek, de a folytatásban újabb gól már nem esett. A magyar bajnok 3-1-es vereséggel készülhet az idegenbeli visszavágóra, így előreláthatólag elképesztő bravúrra lesz szüksége, hogy innen megfordítsa a párharcot, de persze semmi sem lehetetlen. A visszavágót jövő szerdán rendezik Bakuban.

