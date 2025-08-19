A Fradi kedd este abban a tudatban fogadta a Groupama Arénában a Qarabag együttesét, hogy egy győzelemmel óriási lépést tehet a Bajnokok Ligája főtáblája felé. A magyar bajnoknak a hatalmas bravúrhoz már csak egyetlen akadályt kell legyűrnie: sikerrel venni az utolsó selejtezős párharcot, amit az azeri bajnok ellen vív.

A Fradi már csak két meccsre a BL-főtáblától

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Óriási siker kapujában a Fradi

A Ferencváros számára nem ismeretlen az ellenfél, hiszen a csapat 2022-ben a BL-selejtezők harmadik fordulójában találkozott a Qarabaggal. Az idegenbeli 1-1 bizakodásra adott okot a visszavágó előtt, de a Sztanyiszlav Csercseszov vezette magyar bajnok végül 3-1-re kikapott hazai pályán. A Fradihoz hasonlóan az azerieknek sem sikerült akkor a legnagyobb bravúr, mert a zöld-fehérekhez hasonlóan az Európa-liga csoportkörébe kerültek.

Az elmúlt évek alapján a két együttes azonos játékerőt képvisel, egy-egy alkalommal mindkét klub szerepelhetett a BL-ben

és a Konferencia-ligában, de többnyire az El-be kerültek be. A mostani párharc tétje tehát, hogy melyik csapatnak jön össze a klubfutball csúcsát jelentő Bajnokok Ligája, a vesztes pedig a már-már megszokottnak mondható Európa-ligával vigasztalódhat.

Három évvel ezelőtt a Qarabag továbbjutott a Fradi ellen, de végül az azeri csapat is csak az Európa-ligában szerepelhetett

Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A párharc érdekessége, hogy a Qarabaggal a Ferencváros két korábbi futballistája is visszatért a Groupama Arénába, ugyanis a 12-szeres azeri bajnok BL-keretének tagja a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is. A magyarországi mérkőzés előtt Robbie Keane azt emelte ki, hogy kulcsfontosságú, hogy csapata ne kapjon gólt sem a Groupama Arénában, sem pedig a jövő heti, idegenbeli visszavágón. A Qarabagot 2008 óta irányító Gurban Gurbanov vezetőedző elismerően beszélt a magyar bajnokról, mindemellett hangsúlyozta, hogy gólt, gólokat vár a játékosaitól már az első meccsen is.

A Fradi ír edzője a Puskás Akadémia ellen hétvégén 2-1-re elveszített bajnokihoz képest teljesen más összeállításban küldte pályára a játékosait, abból a kezdőcsapatból csupán Szalai Gábor került be ezúttal is.

Keane ismét háromvédős felállást választott, a kezdőben öt magyar szerepelt,

a csatársorban természetesen ott volt a Ludogorec elleni visszavágón két gólig jutó Varga Barnabás.