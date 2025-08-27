Szerda este magyar idő szerint 18.45-től óriási feladat vár a Ferencvárosra: a budapesti 1-3 után az azeri fővárosban, Bakuban kellene kiharcolnia a főtáblára jutást a Bajnokok Ligájában. A helyzet nehéz, de korántsem reménytelen. Robbie Keane, a Fradi edzője a kedd esti, már Bakuban megtartott sajtótájékoztatón leszögezte: szóba sem került az öltözőben az Európa-liga, csakis a Bajnokok Ligájára fókuszál a csapat.

A Fradi szurkolói is a BL-ben szeretnék látni a csapatot

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az már más kérdés, hogy ugyanerre készül az ellenél, a kényelmes helyzetből induló Qarabag is, akik talán túlozottan is magabiztosan várják a szerda esti, helyi idő szerint 20.45-kor kezdődő meccset.

A Forma-1 lenyomja a Fradi hírét

Bakuban szerdán délelőtt nyár végi meleg fogadja a Fradit. A szűkebb utcákban megszorul a meleg, a Kaszpi-tenger közelében lévő széles sugárutakon viszont lekapja a szél az ember fejéről a baseballsapkát. Embert mondjuk speciel nem nagyon láttunk a tengerparti sétányon, sem az ott terpeszkedő óriási plázában, ahol unatkozó eladók követtek bennünket reménykedve. Mindhiába...

Az olajfúró toronyra emlékeztető kilátó előtt sem álltak sorba az emberek, ahogy sehol máshol sem. Az autós forgalom azonban, ahogy kedden késő este, úgy napközben is szüntelen, ami nem olyan nagy csoda, hiszen egy 2,5 milliós metropoliszról van szó.

Bakuban egyébként már minden a szeptember 19-21. közötti Forma-1-es futamról szól. A városi pálya sajátossága, hogy meglehetősen látványos nyomai vannak a futamoknak.

A Forma-1-es pálya szerves része lett Bakunak

Fotó: Hegyi Áron / Origo

Ilyen a tengerparttal párhuzamosan futó hosszú egyenes a lelátókkal, a mögötte lévő, építés alatt álló VIP-részleg a kávézókkal, bárokkal, és a rácsokkal elkerített utcák, ahol alig egy hónap múlva Lando Norris és Oscar Piastri próbálja majd lerázni Max Verstappent.

Rácsos sugárút Baku belvárosában: szeptember 19-21. között itt száguld az F1 mezőnye

Fotó: Hegyi Áron / Origo

Erős csapat a Fradi, de...

Azért az sem titok a helyiek előtt, hogy szerdán este a BL főtáblájára jutásért játszik az ország büszkesége, a Qarabag FK. Az 1987-ben alapított csapat a 2013-14-es idényben tört ki az ismeretlenségből, azóta egyetlen kivétellel valemennyi idény végén a fekete-fehérek ünnepelhettek bajnoki címet.