Az, hogy „nagyon nehéz lesz” egyáltalán nem fedi a valóságot a Ferencváros–Qarabag párharc visszavágójának relációjában. Az azeri bajnok 3-1-es budapesti győzelme valósággal sokkolta a Groupama Arénát megtöltő közönséget, nem is beszélve a Fradi játékosairól és edzőjéről, Robbie Keane-ről. Az mindenesetre nem is lehet kérdés, hogy a zöld-fehérek egyetlen céllal érkeztek meg kedden este Bakuba: ami nem más, mint, hogy szerdán hazai idő szerint 18.45-től a Fradi kiharcolja a továbbjutást a Qarabag ellen.
„Változtatni kell és megmutatni, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben. Igazából nem leptek meg bennünket semmivel, viszont az tény, hogy a középpályán nagyon labdabiztosak voltak. De tényleg nehéz most mit mondani, a visszavágón mindent egy lapra teszünk fel, mert két gól nem a világ vége” – mondta a lefújás után a Fradinak szenzációs góllal vezetést szerző magyar válogatott csatár, Varga Barnabás.
A pályán ezer fokon izzó, lefújás előtt és után viszont mindig visszafogott csatár erős mondatai jól mutatják, milyen csalódottság dolgozott a játékosokban a múlt hét szerdai meccs után. A szomorúságra pedig volt is ok, mert a csapat több rövidebb jó periódust leszámítva összességében nem tudta megmutatni, hogy mire is képes valójában.
A meccs előtti keddi, már Bakuban megtartott sajtótájékoztatón Toon Raemaekers, a Fradi belga védője is elismerte, hogy a második félidőben voltak hibák hátul, ugyanitt viszont a csapat edzője, Robbie Keane arra hívta fel a figyelmet, hogy a Qarabag három góljából kettő rögzített helyzetből sikerült, és úgymond akcióból nem igazán tudott komoly ziccereket kidolgozni az azeri csapat. A belga védő szerint az öltözőben a hangulat jó, a csapat éles, Robbie Keane pedig hallani sem akar az Európa-ligáról.
Nem foglalkozunk az Európa-ligával, csak a Bajnokok Ligájára és a szerdai meccsre fókuszálunk.
Máshogy egy ilyen mérkőzésnek nem is szabad nekiállni!
Az első mérkőzés lefújása után a legnagyobb kérdőjel Ötvös Bence sérülésének súlyossága volt, illetve a nagy kérdés is ott volt a levegőben: játszhat-e a visszavágón a nyáron érkezett, de villámgyorsan alapemberré váló középpályás. Nos, az a Magyar Nemzetnek adott interjúból kiderült, hogy Ötvös Bence bokája rendben van, a döntés tehát Robbie Keane kezében van.
Ahogy Ibrahim Cissé esetében is, aki az örmény Noah elleni odavágón kapott piros lapja után a Ludogorec elleni mindkét meccset kihagyta, majd a Qarabag elleni első mérkőzésen csereként ismét lehetőséget kapott. Ezúttal viszont ő is ott volt a gépen, de az nagy kérdés, hogy Keane belenyúl-e az utóbbi meccseken stabilnak tűnő Gartenmann, Szalai Gábor, Raemaekers hátvédsorba.
Az azeri szurkolóknak fontos a szerdai meccs. Azt nem állítjuk, hogy az este 21 órakor is forgalmi dugótól belassult városban a csapból is a Qarabag–Fradi BL-selejtező folyik, de az tény, hogy repülőtéren fiatalemberek mászkáltak a kijárat körül, kezükben fényképező funkcióra állított mobiltelefonnal. Egy-egy fős stáb még a médiabuszba beszálló magyar újságírókat is felvette, és a a sajtótájékoztatón is volt 4-5 hazai újságíró, akik éltek is a lehetőséggel, hogy Robbie Keane-t és Toon Raemaekerst faggassák.
A drukkerek mellett kellemesnek nem mondható, már-már a trópusokat idéző párás, meleg idő fogadta a zöld-fehér küldöttséget a Kaszpi-tenger partján, amelyre szerdán este még rátesz majd egy lapáttal a Tofiq Bahramov Nemzeti Stadiont várhatóan színültig megtöltő 30 ezer szurkoló által teremtett pokoli hangulat.
Akik továbbra is ódzkodnak a VAR-tól, azok most hálát adhatnak a modern technikának. A mérkőzés helyszínéül szolgáló stadiont ugyanis arról az egykori FIFA-játékvezetőről nevezték el, aki az 1966-os Anglia–NSZK vb-döntő egyik partjelzőjeként a hosszabbításban, a 101. percben azt mondta Gottfried Dienst játékvezetőnek, hogy Geoff Hurst lövése után a labda a felső lécről a gólvonal mögé pattant. Ezzel lett az állás 3-2, majd Hurst harmadik góljával végül kialakult a 4-2-es végeredmény. Ma már szinte biztosra mondható, hogy az a labda bizony nem volt bent.
A szerdán este, magyar idő szerint 18.45-kor kezdődő mérkőzésen egészen biztosan nem egy ilyen gól fog dönteni. Ha a Ferencváros sikerrel jár, és kétgólos hátrányát ledolgozva továbbjut, akkor
1995 és 2020 után első magyar csapatként juthat harmadik alkalommal a Bajnokok Ligája főtáblájára,
amit a változatosság kedvéért ezúttal ligaszakasznak hívnak. A csapat két játékosa, a kapitány, Dibusz Dénes és Botka Endre az első lehet, aki magyar csapattal tud duplázni a foci csúcssorozatában.