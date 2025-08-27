Az, hogy „nagyon nehéz lesz” egyáltalán nem fedi a valóságot a Ferencváros–Qarabag párharc visszavágójának relációjában. Az azeri bajnok 3-1-es budapesti győzelme valósággal sokkolta a Groupama Arénát megtöltő közönséget, nem is beszélve a Fradi játékosairól és edzőjéről, Robbie Keane-ről. Az mindenesetre nem is lehet kérdés, hogy a zöld-fehérek egyetlen céllal érkeztek meg kedden este Bakuba: ami nem más, mint, hogy szerdán hazai idő szerint 18.45-től a Fradi kiharcolja a továbbjutást a Qarabag ellen.

A Fradi elvesztette a Qarabag elleni BL-párharc első meccsét

Piszok nehéz feladat vár a Fradira

„Változtatni kell és megmutatni, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben. Igazából nem leptek meg bennünket semmivel, viszont az tény, hogy a középpályán nagyon labdabiztosak voltak. De tényleg nehéz most mit mondani, a visszavágón mindent egy lapra teszünk fel, mert két gól nem a világ vége” – mondta a lefújás után a Fradinak szenzációs góllal vezetést szerző magyar válogatott csatár, Varga Barnabás.

A pályán ezer fokon izzó, lefújás előtt és után viszont mindig visszafogott csatár erős mondatai jól mutatják, milyen csalódottság dolgozott a játékosokban a múlt hét szerdai meccs után. A szomorúságra pedig volt is ok, mert a csapat több rövidebb jó periódust leszámítva összességében nem tudta megmutatni, hogy mire is képes valójában.

A meccs előtti keddi, már Bakuban megtartott sajtótájékoztatón Toon Raemaekers, a Fradi belga védője is elismerte, hogy a második félidőben voltak hibák hátul, ugyanitt viszont a csapat edzője, Robbie Keane arra hívta fel a figyelmet, hogy a Qarabag három góljából kettő rögzített helyzetből sikerült, és úgymond akcióból nem igazán tudott komoly ziccereket kidolgozni az azeri csapat. A belga védő szerint az öltözőben a hangulat jó, a csapat éles, Robbie Keane pedig hallani sem akar az Európa-ligáról.

Nem foglalkozunk az Európa-ligával, csak a Bajnokok Ligájára és a szerdai meccsre fókuszálunk.

Máshogy egy ilyen mérkőzésnek nem is szabad nekiállni!

Visszatérők is lehetnek a csapatban

Az első mérkőzés lefújása után a legnagyobb kérdőjel Ötvös Bence sérülésének súlyossága volt, illetve a nagy kérdés is ott volt a levegőben: játszhat-e a visszavágón a nyáron érkezett, de villámgyorsan alapemberré váló középpályás. Nos, az a Magyar Nemzetnek adott interjúból kiderült, hogy Ötvös Bence bokája rendben van, a döntés tehát Robbie Keane kezében van.