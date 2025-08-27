Óriási feladat előtt állt a Ferencváros, ez nem is volt kérdés. A magyar bajnok Fradinak az azeri élvonalat egy évtizede uraló Qarabag ellen kellett kiharcolni a Bajnokok Ligája főtáblára jutást. A budapesti első meccsen az azeri bajnokcsapat nagyon kellemetlen meglepetést okozva 3-1-re legyőzte Robbie Keane együttesét, és látszott rajta, hogy valóban nem egy rossz csapat. Azaz hiába mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztató a Fradi ír edzője, hogy csak a BL-re fókuszál a csapat, nyilvánvaló volt, hogy iszonyúan nehéz lesz 90 perc alatt két góllal legyőzni a Qarabagot. Illetve hát bíztunk benne, hogy nem hiába mondta Keane, amit mondott.
Az azeri fővárosban iszonyatos, Budapesten szinten elképzelhetetlen kaotikus forgalomban és végeláthatatlan dugóban kellett a csapatnak a szállodától a Tafiq Bahramov stadionig araszolni. Alighanem nekik is olyan ügyes sofőrük lehetett, mint nekünk a médiabuszban: a középkorú helyi erő ugyanis egy Forma-1-es pilóta ügyességével szlalomozott keresztül a 2,5 milliós nagyvároson, hogy pont akkor érjünk a stadionba, amikor a Qarabag ultrái egy otthonról is ismert vonulás keretében bemasíroztak a stadionba.
Ahogy az a keddi sajtótájékoztató után már sejthető volt, Robbie Keane kezdő tizenegyében ott volt Ötvös Bence, akinek a játékát és a második félidei hiányát külön is kiemelte a Fradi edzője. De a Noah elleni visszavágón piros lapot kapó és azóta a BL-ben kezdőként nem szereplő Ibrahim Cissé is bizalmat kapott a hátvédsorban. Tóth Alex viszont kimaradt. A magyar bajnok tehát így állt fel a sorsdöntő mérkőzésre:
Dibusz – Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Keita, Ötvös – Joseph, Kanikovszki, Levi – Varga B.
A felállásból látszott, hogy a Fradi számára nagyon fontos volt, hogy a lehető legkevesebb teret hagyja a hazai támadóknak, miközben elől gyors és kreatív játékosai révén igyekezett helyzeteket kialakítani. A hazai kezdőben ott volt a korábbi Fradi-játékos, Kady Borges, a cserék között pedig Samy Mmaee.
Az azeri sajtó pokoli hangulatot ígért a meccsre, és bár egy órával a találkozó előtt még csak nagyjából félig volt az azeri nemzeti stadion, és azt vártuk, hogy véget érjen a török lakodalmas zene, amikor elhallgatott, akkor már sejteni lehetett, hogy lesz itt hangerő a szurkolók részéről, de ez még messze volt a pokoltól. A hazai csapat Galata-szurkolóktól is kapott erősítést, a képen középen ülő idősebb úr meze tele volt aláírásokkal, de Sallai Rolandé még hiányzott róla. Egy fiatal hazai drukker viszont elmondta, és a telefonján is megmutatta, hogy a márciusi török-magyar meccsen kapott autogramot az isztambuli csapat magyar sztárjától.
A játékosok bemutatásánál a Fradit gyorsan letudták, a hazai csapat tagjainak vezetéknevét viszont háromszor kellett, hogy visszaüvöltse a tábor a szpíkernek.
Ahhoz képest, hogy minden csapat álma a BL-főtábla, Bakuban ugyanúgy kifütyülték a sorozat himnuszát, mint Európa összes többi pályáján... Az imádott-gyűlölt induló után viszont néhány másodpercre felharsant a stadionban lévő 21 Fradi-drukker kórusa is.
Nagy lendülettel kezdte a meccset a Fradi, az ötödik percben Kochalskinak már Jonathan Levi ígéretes szabadrúgását kellett lehúznia, de azért hazai oldalon is volt veszély: a 8. percben Zoubir beadásáról centikkel maradt le Kady.
A 11. percben gyönyörű támadást vezetett a Fradi: Keita ugratta ki Varga Barnát,
aki betört a 16-oson belülre, visszagurított labdáját pedig Lenny Josephnek közelről már csak a kapuba kellett bombáznia. Vezetett a Fradi!
Ez volt talán a legfontosabb része a Fradi taktikájának, hogy egy korai góllal ráijesszen a hazaiakra, és minimálisra csökkentse a hátrányát.
Percekkel később megint Levi beadásából lett veszély, de a középen berobbanó Varga Barnabás centikkel a kapu mellé pöckölte a labdát. A folytatásban is jöttek a Fradi-helyzetek, de Kochalski előbb Kanikovszki, majd Varga lövését is védte. A kihagyott helyzetek pedig...
Igen, a közhely ismét bizonyította létjogosultságát: elég volt egyetlen eladott labda a középpályán, amiből Akhundzade indulhatott a bal szélen, elment Ötvös Bence mellett, a középre tett labdájára Leandro Andrade érkezett, aki tíz méterről a bal alsóba lőtt. Hát ez nagyon nem hiányzott...
A folytatásban mindkét oldalon akadtak kisebb helyzetek, a 42. percben egy balról az oldalhálóba lőtt szabadrúgás után ugrottak talpra a hazaiak. Ekkor még korai volt az öröm, a 45. percben azonban már ismét felrobbant a stadion:
Leandro Andrade lódult meg a jobboldalon, középre tett labdájára pedig érkezett Zoubir, így a hazaiak mehettek 2-1-es előnnyel szünetre,
pedig ez most tényleg lehetett volna fordítva is.
Az a tény pedig, hogy összesítésben 5-2-es hazai előnyről folytatódhatott a meccs a második félidőben, végképp nem sok okot adott a bizakodásra...
A második félidőre Ötvös Bence és Jonathan Levi helyére Cadu és Pesics állt be – kockáztatni kellett, mert sok vesztenivalója és más esélye nem maradt a Fradinak. A magyar bajnok a játékrész elején fölényben is játszott, míg a Qarabag nem nagyon erőltette az előre játékot.
Az 53. percben aztán Lenny Joseph vett le egy labdát az azeri tizenhatoson belül, egy védő pedig akkorát rúgott bele, hogy a lelátón is hallani lehetett a csattanást. A jogos büntetőt Varga Barna higgadtan rúgta a bal alsó sarokba, 2-2-re alakítva az állást. Kicsit megint visszajött a remény, hogy mégsem dőlt még el ez az párharc.
A 73. percben Lenny és Keita helyére érkezett Tóth Alex és Gruber Zsombor. A Fradi támadásba lendült, az elkényelmesedő Qarabag pedig hagyta, vagy inkább nem érezte a veszélyt, pedig az ott volt.
A 82. percben egy, a hazai tizenhatos bal sarkáról elvégzett szabadrúgást Tóth Alex csavart mesterien a hazai kapu bal felső sarkába.
Elnémult a stadion, és nem csak egy pillanatra. Összesítésben 5-4 volt az azeriek javára, de az irányítás ekkor már a Fradi kezében volt, és a lélektani előny is. Az utolsó közel negyedórában azonban hiába támadott és alakított ki több nagy helyzetet is a Fradi, a Qarabag ügyesen húzta az időt, kiharcolta a továbbjutást, a stadion körül pedig azonnal robbantak a tűzijátékok.
A Fradi rászolgált a győzelemre, a visszavágón mutatott játékkal pedig a továbbjutásra is, de az sajnos két mérkőzésen dőlt el. A zöld-fehérek minden esetre emelt fővel térhetnek haza és várhatják az Európa-liga főtáblájának sorsolását.
Eredmény, BL-selejtező, rájátszás, visszavágó:
Qarabag FK–Ferencváros 2-3 (1-2)
gól: Leandro Andrade 25., Zoubir 45., ill. Lenny Joseph 12., Varga B. 55., Tóth Alex 82.
Kiesésével a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában folytatja, míg a Qarabag a 2017/18-as idény után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.