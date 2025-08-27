Óriási feladat előtt állt a Ferencváros, ez nem is volt kérdés. A magyar bajnok Fradinak az azeri élvonalat egy évtizede uraló Qarabag ellen kellett kiharcolni a Bajnokok Ligája főtáblára jutást. A budapesti első meccsen az azeri bajnokcsapat nagyon kellemetlen meglepetést okozva 3-1-re legyőzte Robbie Keane együttesét, és látszott rajta, hogy valóban nem egy rossz csapat. Azaz hiába mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztató a Fradi ír edzője, hogy csak a BL-re fókuszál a csapat, nyilvánvaló volt, hogy iszonyúan nehéz lesz 90 perc alatt két góllal legyőzni a Qarabagot. Illetve hát bíztunk benne, hogy nem hiába mondta Keane, amit mondott.

A Fradi játékosai nézegetik a gyepet egy órával a kezdés előtt

Az azeri fővárosban iszonyatos, Budapesten szinten elképzelhetetlen kaotikus forgalomban és végeláthatatlan dugóban kellett a csapatnak a szállodától a Tafiq Bahramov stadionig araszolni. Alighanem nekik is olyan ügyes sofőrük lehetett, mint nekünk a médiabuszban: a középkorú helyi erő ugyanis egy Forma-1-es pilóta ügyességével szlalomozott keresztül a 2,5 milliós nagyvároson, hogy pont akkor érjünk a stadionba, amikor a Qarabag ultrái egy otthonról is ismert vonulás keretében bemasíroztak a stadionba.

Visszatérők a Fradi kezdőjében

Ahogy az a keddi sajtótájékoztató után már sejthető volt, Robbie Keane kezdő tizenegyében ott volt Ötvös Bence, akinek a játékát és a második félidei hiányát külön is kiemelte a Fradi edzője. De a Noah elleni visszavágón piros lapot kapó és azóta a BL-ben kezdőként nem szereplő Ibrahim Cissé is bizalmat kapott a hátvédsorban. Tóth Alex viszont kimaradt. A magyar bajnok tehát így állt fel a sorsdöntő mérkőzésre:

Dibusz – Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Keita, Ötvös – Joseph, Kanikovszki, Levi – Varga B.

A felállásból látszott, hogy a Fradi számára nagyon fontos volt, hogy a lehető legkevesebb teret hagyja a hazai támadóknak, miközben elől gyors és kreatív játékosai révén igyekezett helyzeteket kialakítani. A hazai kezdőben ott volt a korábbi Fradi-játékos, Kady Borges, a cserék között pedig Samy Mmaee.