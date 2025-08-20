A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe, a magyar bajnok előbb az örmény Noah együttesét búcsúztatta, majd a következő körben a bolgár Ludogorecet is kiejtette. A BL-alapszakaszba jutásért vívott playoffban már egy erősebb ellenfél jött szembe a Qarabag csapatának képében, az azeri gárdáról nem is őriz túl szép emlékeket a Fradi, hiszen a rivális három évvel ezelőtt búcsúztatta a legrangosabb sorozat selejtezőjének harmadik fordulójában.
A Ferencváros egyértelműen hazai győzelemmel akarta kezdeni a párharcot, Robbie Keane a meccs előtt azt emelte ki, hogy kapott gól nélkül szeretnék lehozni az első meccset is. A Groupama Aréna felé tett utam során rengeteg Fradi-szurkolóba belefutottam, legtöbben magabiztos győzelmet vártak, a három évvel ezelőtti BL-kiesés kapcsán pedig a visszavágást emlegették. Egy olyan drukkert is elcsíptem, aki azeri, de Budapesten él már hosszú ideje. Elmondása szerint értelemszerűen a Qarabagért szorít, ám a magyarországi meccsen 2-1-es Fradi-sikerre számít. Ami a szurkolókat illeti, ezúttal is csodás hangulatot teremtettek, de ezen talán már meg sem lehet lepődni.
Az ultrák lenyűgöző élőképet varázsoltak a lelátóra,
és már jóval a kezdő sípszó előtt folyamatosan buzdították kedvenceiket és vidáman énekelgettek.
Az első félidőben az azeriek birtokolták többet a labdát, de a helyzetek alapján kiegyenlített volt a játék. A 29. percben aztán Varga Barnabás óriásit villant: a Fradi magyar válogatott csatára a labdaátvétellel mindjárt két embert becsapott, majd olyan fantasztikus mozdulattal lőtte ki a bal alsót, ahogyan azt csak ő tudja ebben a csapatban. A magyar bajnok 1-0-s vezetéssel mehetett pihenőre, de a második félidőre már Ötvös Bence nem jöhetett ki a pályára, mert megsérült és le kellett cserélni.
A mérkőzés után a Pakstól szerződtetett középpályás annyit röviden elárult, hogy a bokájával támadt gondja, de úgy véli, nem szenvedett súlyos sérülést,
és az orvosi vizsgálatok során majd kiderül, pontosan mi a diagnózis.
A fordulást követően nekirontott a Fradinak a Qarabag, de az első félidővel ellentétben ezúttal az azeri fölénynek meg lett az eredménye. A vendégek egy átlövéssel hamar kiegyenlítettek, majd egy szöglet utáni góllal meg is fordították az állást. A Ferencvárost láthatóan megfogta a két bekapott gól, Keane friss támadókat hozott be, egyúttal a legveszélyesebb csatárt, Varga Barnabást lehozta. Alekszandar Pesics és Jonathan Levi előtt is adódtak ugyan helyzetek, de az FTC újabb gólt már nem tudott szerezni, viszont a hajrában kapott még egyet, ezzel pedig borzasztóan nehéz helyzetbe került.
A 3-1-es vereség nem jelent jót, mert a Fradinak a bakui visszavágón a rendes játékidőben ahhoz is két góllal kell nyernie, hogy kiharcolhassa a hosszabbítást.
Az Európa-liga alapszakasza már természetesen megvan, de a csapat célja a BL-főtáblára kerülés, a meccs után Robbie Keane és Varga Barnabás is arról beszélt, hogy képesek lehetnek a párharc megfordítására, de ahhoz persze ennél jobban és kevesebb hibával kell játszaniuk.
A mérkőzés után a Fradi 19 éves középpályása, Tóth Alex nehezen tudott választ adni arra, miért játszott két ennyire ellentétes félidőt a csapat, véleménye szerint vissza kell nézniük a találkozót, hogy kielemezzék a hibákat. A válogatott játékos Ötvös Bence hiányáról is beszélt, aki a második félidőben már nem segíthette a magyar bajnokot.
„Ötvös Bence hiányzott mellőlem a középpályáról, mert egy remek játékos, szeretek vele együtt játszani. Sajnos megsérült, reméljük, hogy nem komoly és mihamarabb visszatérhet” – mondta Tóth Alex, aki önkritikusan értékelt, ugyanakkor bőven lát esélyt a fordításra.
A Qarabagnak nem feltétlenül voltak olyan nagy helyzeteik, de amik voltak, azokat kihasználták. Lehet, hogy a mi hülyeségünkből is adódott, hogy ilyen nagy lehetőségeket adtunk nekik, mint ez a három gól.
Láttunk már ennél nagyobb hátrányból is fordítást, úgyhogy abszolút van esélyünk. Bízom a csapatban, együtt sikerülhet” – tette hozzá a Fradi tehetsége, majd Robbie Keane szavaira rácsatlakozva elmondta, hogyan lephetik meg elbizakodottnak tűnő ellenfelüket a visszavágón.
Valóban úgy ünnepeltek, mintha már vége lett volna a párhracnak. Ez nem volt túl szimpatikus, ezért tényleg szeretnénk borsot törni az orruk alá,
mert az a legjobb, ha egy ilyet látunk, és a végén mi örülünk majd” – jelentette ki Tóth Alex.
Az ezúttal csereként pályára küldött Gruber Zsombor szerint Varga Barnabás csodás gólt szerzett, de az azeriek az egyenlítés után vérszemet kaptak és a második félidőben nagyon jól futballoztak.
„A harmadik gól elkerülhető lett volna, de hajtottunk a 2-2-ért, ez ilyenkor benne van sajnos. Nincs egyszerű dolgunk, mindent bele kell tennünk a kinti meccsbe. Azon leszünk, hogy az elején gyorsan gólt szerezzünk, onnantól már nyílt lesz a mérkőzés. Valószínűleg ők majd visszaállnak, nekik jó az eredmény. Számunkra ez a nagy feladat, hogy innen kivívjuk a továbbjutást” – tekintett a visszavágóra a 20 éves támadó, aki szintén nem ment el szó nélkül az azeriek arroganciája mellett.
Persze, ez mindenkit idegesít, láttuk, hogyan ünnepeltek. Nincs még vége, azért játszunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Mindenki éhes a sikerre, meg kell mutatni, hogy jobbak vagyunk
– emelte ki Gruber, hozzátéve, hogy remekül kezdte a szezont, de az utóbbi két meccse nem sikerült jól, viszont ismét javulni akar, mert magasra tette a lécet.
Dibusz Dénes szerint fájó gólokat kaptak, de nem arról volt szó, hogy teljesen kijátszották, szétszedték volna a védelmüket, a kisebb nüanszok az ellenfél oldalára fordultak.
„Az első félidő nagyjából kiegyenlített volt, Barni egy nagyon szép villanás után megrúgta az első gólt. Itt még rendben volt minden. Nem tudom, hogy Ötvös Bence sérülése mekkora szerepet játszott abban, hogy a második félidőben jóval kevésbé tudtuk kontrollálni a középpályás védekezést. Az első két góljukat olyan szituációkból szerezték, amik nem voltak kidolgozott helyzetek, a harmadiknál pedig a mi szabadrúgásunk után tudtak kontrát vezetni és azt kihasználni” – értékelte a találkozót Dibusz, majd a jövő héten esedékes visszavágóról is szót ejtett.
Egy újabb gól nagyon fontos lett volna a lelkiállapotunk szempontjából, de ettől függetlenül úgy érezzük, ebben még bármi benne lehet.
Igaz, hogy nagyon nehéz lesz, nem mi vagyunk a favoritok, de van vissza még 90 perc, és ha tudunk szerezni egy gólt, akkor már csak egyet kell és teljesen egál a párharc. Ha a kisebb dolgok, amik most nem a mi oldalunkra döntöttek, a visszavágón a javunkra fordulnak, akkor ez egy nyílt párharc lehet újra. Mi mindent megteszünk majd a továbbjutásért” – tette hozzá a Fradi kapusa, aki a társaihoz hasonlóan nem hagyhatta ki, hogy ne ejtsen szót az elbizakodott azeriekről.
Kívánom nekik, hogy bízzák el magukat. Mi nem adjuk fel, úgy fogunk készülni rá, hogy mindent felteszünk erre a 90 percre,
és szeretnénk minimum két góllal megnyerni a visszavágót, aztán meglátjuk, mit hoz az élet. Mindenkinek úgy kell felszállnia a gépre, hogy csak a győzelem lebeg a szeme előtt, és képesnek tartja magát és a csapatot is arra, hogy ledolgozza ezt a hátrányt” – zárta gondolatait Dibusz.
A Fradi számára a szerdai visszavágó tétje a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülés, ehhez minimum két góllal kellene nyernie Bakuban. Ebben az esetben Robbie Keane együttese a hosszabbítást harcolná ki, háromgólos siker esetén viszont bejutna a BL alapszakaszába. A Ferencváros négy év után játszhat újra a legrangosabb európai kupasorozat playoffjában, és ha sikerrel veszi a párharcot, öt év után szerepelhet újra a BL-főtáblán, amelyet korábban csoportkörnek neveztek. A továbbjutás meghiúsulása esetén a Fradi az Európa-liga-főtáblán folytatja, története során ötödször.
A találkozó összefoglalója a ferencvárosi játékosok nyilatkozatával: