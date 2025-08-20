A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe, a magyar bajnok előbb az örmény Noah együttesét búcsúztatta, majd a következő körben a bolgár Ludogorecet is kiejtette. A BL-alapszakaszba jutásért vívott playoffban már egy erősebb ellenfél jött szembe a Qarabag csapatának képében, az azeri gárdáról nem is őriz túl szép emlékeket a Fradi, hiszen a rivális három évvel ezelőtt búcsúztatta a legrangosabb sorozat selejtezőjének harmadik fordulójában.

A Fradi célja, hogy visszavágjon a Qarabagnak a három évvel ezelőtti BL-kiesésért

Fotó: Ladóczki Balázs

Csodagóllal vezetett a Fradi, fordított a Qarabag

A Ferencváros egyértelműen hazai győzelemmel akarta kezdeni a párharcot, Robbie Keane a meccs előtt azt emelte ki, hogy kapott gól nélkül szeretnék lehozni az első meccset is. A Groupama Aréna felé tett utam során rengeteg Fradi-szurkolóba belefutottam, legtöbben magabiztos győzelmet vártak, a három évvel ezelőtti BL-kiesés kapcsán pedig a visszavágást emlegették. Egy olyan drukkert is elcsíptem, aki azeri, de Budapesten él már hosszú ideje. Elmondása szerint értelemszerűen a Qarabagért szorít, ám a magyarországi meccsen 2-1-es Fradi-sikerre számít. Ami a szurkolókat illeti, ezúttal is csodás hangulatot teremtettek, de ezen talán már meg sem lehet lepődni.

Az ultrák lenyűgöző élőképet varázsoltak a lelátóra,

és már jóval a kezdő sípszó előtt folyamatosan buzdították kedvenceiket és vidáman énekelgettek.

A Fradi-szurkolók hozták a szokásos zseniális formájukat

Fotó: Ladóczki Balázs

Az első félidőben az azeriek birtokolták többet a labdát, de a helyzetek alapján kiegyenlített volt a játék. A 29. percben aztán Varga Barnabás óriásit villant: a Fradi magyar válogatott csatára a labdaátvétellel mindjárt két embert becsapott, majd olyan fantasztikus mozdulattal lőtte ki a bal alsót, ahogyan azt csak ő tudja ebben a csapatban. A magyar bajnok 1-0-s vezetéssel mehetett pihenőre, de a második félidőre már Ötvös Bence nem jöhetett ki a pályára, mert megsérült és le kellett cserélni.

A mérkőzés után a Pakstól szerződtetett középpályás annyit röviden elárult, hogy a bokájával támadt gondja, de úgy véli, nem szenvedett súlyos sérülést,

és az orvosi vizsgálatok során majd kiderül, pontosan mi a diagnózis.