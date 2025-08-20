Live
Végzetes lépés: vonat gázolt el egy embert Hatvannál

A Qarabag edzője reagált Robbie Keane azon nyilatkozatára, hogy az azeri játékosok úgy ünnepeltek a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén kiharcolt 3-1-es győzelem után, mintha már továbbjutottak volna.

Nehéz, de nem reménytelen helyzetbe került a Fradi, miután a keddi mérkőzés félidejében még ugyan vezetett Varga Barnabás gyönyörű góljával, ám a második félidőben a Qarabag fordítani tudott és 3-1-re nyert. Az azeri együttes így kényelmes helyzetből várhatja a jövő heti bakui visszavágót.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Háromgólt kapott a Fradi a második félidőben, nehéz helyzetből bárjai a bakui visszavágót
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A lefújás után a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane elmondta, Ötvös Bence sérülése döntőnek bizonyult, ugyanis az a Pakstól igazolt védő kiválása után rúgott hármat a Qarabag. Az ír szakember szerint egyáltalán nem reménytelen csapata helyzete, csak hatékonyabban kellene a helyzeteket kihasználni, ugyanakkor szerinte motivációt jelenthet számukra, hogy az azeriek már úgy hiszik, a zsebükben van a BL-főtábla.

A Qarabag edzője szerint a Fradi bizonyította, hogy jó csapat

A Qarabag vezetőedzője, Gurban Gurbanov meglehetősen diplomatikusan nyilatkozott a mérkőzés után és cáfolta Keane szavait, ugyanis szerinte sem dőlt még el a továbbjutás – írja a Magyar Nemzet.

„Elégedett vagyok csapatom teljesítményével, de a visszavágón sokkal figyelmesebbnek és koncentráltabbnak kell lennünk, mert most is láthattuk, hogy a Ferencvárosban is vannak jó játékosok. Az első félidőben kapott gól nyomást helyezett ránk, ezért szünet után kockáztattunk” – fogalmazott Gurban Gurbanov, majd hozzátette, hogy az öltözőben megbeszéltek szerint játékosai a második félidőben még inkább gólra törően futballoztak, nem elégedtek meg az egyenlítéssel, és ennek a felfogásnak az eredménye a győzelem. 

Garabagh's Azerbaijan coach Gurban Gurbanov looks on during the UEFA Europa League football match between IF Elfsborg and Qarabag FK in Boras, Sweden on December 12, 2024. (Photo by Bjorn LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Gurban Gurbanov szerint még nem lefutott a Fradi elleni párharc
Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

A továbbjutás még nem dőlt el, és hiba is lenne a részünkről, ha ezt elhinnénk. Ez már a Bajnokok Ligája-play off, itt valóban minden hibának, minden apróságnak jelentősége van. A Ferencváros bebizonyította, hogy bármilyen játékhelyzetben képes gólt szerezni, mi pedig képesek vagyunk elbizonytalanodni, ha gólt kapunk.

A lényeg, hogy nem szabad elbízni magunkat, és ha lehet, ne engedjük az ellenfelet gólt szerezni” – mondta a korábbi azeri szövetségi kapitány, aki tizenhét éve vezetőedző a Qarabagnál. 

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban. A párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája-, míg vesztese az Európa-liga-főtáblán folytatja szereplését, s biztosan játszhat további nyolc-nyolc mérkőzést. 

