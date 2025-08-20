Nehéz, de nem reménytelen helyzetbe került a Fradi, miután a keddi mérkőzés félidejében még ugyan vezetett Varga Barnabás gyönyörű góljával, ám a második félidőben a Qarabag fordítani tudott és 3-1-re nyert. Az azeri együttes így kényelmes helyzetből várhatja a jövő heti bakui visszavágót.

Háromgólt kapott a Fradi a második félidőben, nehéz helyzetből bárjai a bakui visszavágót

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A lefújás után a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane elmondta, Ötvös Bence sérülése döntőnek bizonyult, ugyanis az a Pakstól igazolt védő kiválása után rúgott hármat a Qarabag. Az ír szakember szerint egyáltalán nem reménytelen csapata helyzete, csak hatékonyabban kellene a helyzeteket kihasználni, ugyanakkor szerinte motivációt jelenthet számukra, hogy az azeriek már úgy hiszik, a zsebükben van a BL-főtábla.

A Qarabag edzője szerint a Fradi bizonyította, hogy jó csapat

A Qarabag vezetőedzője, Gurban Gurbanov meglehetősen diplomatikusan nyilatkozott a mérkőzés után és cáfolta Keane szavait, ugyanis szerinte sem dőlt még el a továbbjutás – írja a Magyar Nemzet.

„Elégedett vagyok csapatom teljesítményével, de a visszavágón sokkal figyelmesebbnek és koncentráltabbnak kell lennünk, mert most is láthattuk, hogy a Ferencvárosban is vannak jó játékosok. Az első félidőben kapott gól nyomást helyezett ránk, ezért szünet után kockáztattunk” – fogalmazott Gurban Gurbanov, majd hozzátette, hogy az öltözőben megbeszéltek szerint játékosai a második félidőben még inkább gólra törően futballoztak, nem elégedtek meg az egyenlítéssel, és ennek a felfogásnak az eredménye a győzelem.

Gurban Gurbanov szerint még nem lefutott a Fradi elleni párharc

Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

A továbbjutás még nem dőlt el, és hiba is lenne a részünkről, ha ezt elhinnénk. Ez már a Bajnokok Ligája-play off, itt valóban minden hibának, minden apróságnak jelentősége van. A Ferencváros bebizonyította, hogy bármilyen játékhelyzetben képes gólt szerezni, mi pedig képesek vagyunk elbizonytalanodni, ha gólt kapunk.

A lényeg, hogy nem szabad elbízni magunkat, és ha lehet, ne engedjük az ellenfelet gólt szerezni” – mondta a korábbi azeri szövetségi kapitány, aki tizenhét éve vezetőedző a Qarabagnál.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban. A párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája-, míg vesztese az Európa-liga-főtáblán folytatja szereplését, s biztosan játszhat további nyolc-nyolc mérkőzést.