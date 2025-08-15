Live
Távozott a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvárostól Raul Gustavo. A Fradi brazil védője az Egyesült Államokban folytatja pályafutását.

A 26 éves dél-amerikai futballistát már be is mutatta új klubja, az észak-amerikai ligában (MLS) szereplő New York City FC, amelynek vezetőedzője az a Pascal Jansen, akit tavaly év végén éppen a Fraditól vásárolt ki szerződéséből a tengerentúli egyesület.

Fradi Budapest, 2024. október 3. Raul Gustavo, a Ferencváros (b) és William Lankshear, a Tottenham játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Tottenham Hotspur mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2024. október 3-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Raul Gustavo távozott a Fraditól
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

New Yorkban folytatja a Fradi brazil focistája

A brazil légiós távozása nem meglepő, mivel már néhány hete az Instagram oldalán egyértelművé tette, hogy a City Football Grouphoz tartozó NYCFC-hez igazol, sőt július végén a Manchester City edzőközpontjából posztolt, így csak az volt a kérdés, mikor jelentik be hivatalosan.

Raul Gustavo 2024 nyarán a Corinthians együttesétől érkezett a zöld-fehérekhez, ahol a walesi The New Saints elleni BL-selejtezőn mutatkozott be. Raul Gustavo hamar alapemberévé vált a Ferencvárosban, ám 2024 októberében a Paks elleni bajnokin kulcscsonttörést szenvedett, így két hónapot kellett kihagynia, többek között a Nice, a Dinamo Kijev és a Malmö elleni Európa-liga mérkőzéseken sem számíthatott rá Pascal Jansen. A brazil védő összesen 31 tétmérkőzésen lépett pályára a Fradiban, amellyel bajnoki címet ünnepelhetett.

A brazil ge.globo információi szerint a 26 éves középhátvéd 1,2 millió dollárért (404 millió forint) igazolt a Ferencvárostól a NYCFC-hez, ám különböző bónuszokkal ez az összeg akár 1,5 millió dollárra is emelkedhet.

A New York City csapatának nagy szüksége volt egy rutinos védőre, ugyanis a csapatkapitány, Thiago Martins térdműtétje miatt még hetekig nem játszhat.

