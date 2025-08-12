Live
A Ferencváros bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, mivel 3-0-ra nyert a bolgár PFC Ludogorec ellen a harmadik kör keddi, hazai visszavágóján. A párharc első mérkőzése gól nélküli döntetlennel zárult Razgradban, a visszavágón a Fradi mindhárom gólját magyar futballista szerezte, és a gólpasszokat is magyarok adták. A találkozó után Robbie Keane, a Fradi edzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta, miért kísérte el a játékosait a lefújás utáni tiszteletkörre.

A Fradi négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott a Ferencváros.

Fradi, Budapest, 2025. augusztus 12. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert
Robbie Keane, a Fradi ír edzője
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A találkozó után Robbie Keane, a Fradi ír edzője játékosait méltatta, mellette pedig hangsúlyozta, hogy szeretné, ha ők is átélhetnék azt, ami neki játékosként megadatott. 

​A Fradi edzője szeretné, hogy a játékosai is átéljék a BL-csodát

Ki kell élvezni az ilyen pillanatokat, mert a következő mérkőzés lehet, hogy fájni fog. Ki kell emelni a lenyűgöző szurkolóinkat, év végig énekeltek, adták az energiákat és nyomták előre a csapatot. Számomra minden meccs nagyon fontos, mindig nyerni akarok, legyen szó bajnokiról vagy nemzetközi kupamérkőzésről. Nagyon jól játszottunk ma, a meccset a középpályán sikerült megnyernünk. Az a teljesítménye, amit Ötvös Bence, Tóth Alex és Gavriel Kanikovszki letett az asztalra, az valami lenyűgöző volt. Talán az első tizenöt percben voltunk kicsit zavartak, talán az atmoszféra is elragadta a fiúkat, de után kijött, aminek ki kellett jönnie” 

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane, a Fradi edzője, akit a csapat magyar játékosairól is kérdeztek. 

Budapest, 2025. augusztus 12. A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert
A Fradi remek meccset játszott a Ludogorec ellen
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fradinak ugyanis mindhárom gólját magyar játékos lőtte, ráadásul mindhárom szituációban magyar játékos adta a gólpasszt is. 

A magyar játékosok nagyon is megállták a helyüket. Lehet, az előző szezonban nagyobb bajban lett volna a csapat a magyar szabály szerint, de a mostani játékosaink nagyon jól megállják a helyünket. Én csak a következő meccsre koncentrálok, de a fiúknak már mondtam, hogy mire van szükség ahhoz, hogy hallhassák a Bajnokok Ligája-himnuszt. Mindenki jól tudja, hogy ezen a szinten mi a tét. Én már voltam ott, de azt akarom, hogy ők is átérezhessék ezt” 

– tette hozzá a Ferencváros ír edzője. 

A rájátszásban az azeri Qarabag FC ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban.

