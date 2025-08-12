A Fradi négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott a Ferencváros.

Robbie Keane, a Fradi ír edzője

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A találkozó után Robbie Keane, a Fradi ír edzője játékosait méltatta, mellette pedig hangsúlyozta, hogy szeretné, ha ők is átélhetnék azt, ami neki játékosként megadatott.

​A Fradi edzője szeretné, hogy a játékosai is átéljék a BL-csodát

Ki kell élvezni az ilyen pillanatokat, mert a következő mérkőzés lehet, hogy fájni fog. Ki kell emelni a lenyűgöző szurkolóinkat, év végig énekeltek, adták az energiákat és nyomták előre a csapatot. Számomra minden meccs nagyon fontos, mindig nyerni akarok, legyen szó bajnokiról vagy nemzetközi kupamérkőzésről. Nagyon jól játszottunk ma, a meccset a középpályán sikerült megnyernünk. Az a teljesítménye, amit Ötvös Bence, Tóth Alex és Gavriel Kanikovszki letett az asztalra, az valami lenyűgöző volt. Talán az első tizenöt percben voltunk kicsit zavartak, talán az atmoszféra is elragadta a fiúkat, de után kijött, aminek ki kellett jönnie”

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane, a Fradi edzője, akit a csapat magyar játékosairól is kérdeztek.

A Fradi remek meccset játszott a Ludogorec ellen

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fradinak ugyanis mindhárom gólját magyar játékos lőtte, ráadásul mindhárom szituációban magyar játékos adta a gólpasszt is.

A magyar játékosok nagyon is megállták a helyüket. Lehet, az előző szezonban nagyobb bajban lett volna a csapat a magyar szabály szerint, de a mostani játékosaink nagyon jól megállják a helyünket. Én csak a következő meccsre koncentrálok, de a fiúknak már mondtam, hogy mire van szükség ahhoz, hogy hallhassák a Bajnokok Ligája-himnuszt. Mindenki jól tudja, hogy ezen a szinten mi a tét. Én már voltam ott, de azt akarom, hogy ők is átérezhessék ezt”

– tette hozzá a Ferencváros ír edzője.

A rájátszásban az azeri Qarabag FC ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban.