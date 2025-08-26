Egy héttel azt követően, hogy a Ferencváros a Groupama Arénában 3-1-es vereséget szenvedett az azeri bajnok Qarabag ellen, máris eljött a visszavágás lehetősége. Bakuban azonban rettentő nehéz meccs vár a Fradira, akiket nem altat el, hogy az azeri sztárcsapat a bajnokságban hazai pályán 1-0-ra kikapott a hétvégén a Sumqayittól.
A Ferencváros a keddi érkezés után megtartotta sajtótájékoztatóját Bakuban, méghozzá az 1966-os világbajnokság döntőjében partjelzőként lengető Tofiq Bahramovról elnevezett nemzeti stadionban. A Fradi edzője, Robbie Keane leszögezte, hogy a magyar bajnoknál még egyáltalán nem tettek le róla, hogy ősszel a Bajnokok Ligájában játsszanak.
Nem foglalkozunk az Európa-ligával, csak a Bajnokok Ligájára és a holnapi meccsre fókuszálunk
– mondta roppant határozottan Robbie Keane, átvéve a szót játékosától, Toon Raemaekerstől, amikor szóba került, hogy ránéztek-e a második számú kupasorozat mezőnyére.
„Ha az első meccs egészét nézzük, igazából két gólt rögzített helyzetből kaptunk, igazi ziccert alig tudott ellenünk kidolgozni a Qarabag. A visszavágón is alapvetően maradunk a saját taktikánknál, energia kell és bátorság pályán, és akkor meglesznek az esélyeink szerdán. Elhihetik, nem szeretek veszíteni, senki sem szeret. A lehető legjobban felkészültünk, mindent meg fogunk tenni, ami csak tőlünk telik, de a meccsen dől el minden. Pontosan tudjuk, hogy mi vár ránk, de ennek a klubnak nagyon fontos a Bajnokok Ligája és mindent meg is fogunk tenni, hogy elérjük a kitűzött célunkat” – mondta Robbie Keane, aki nem látja tragikusnak az első meccs eredményét.
„A fociban minden előfordulhat, láttunk már számtalan nagy fordítást, szerintem elég, ha csak a legendás Liverpool–AC Milan BL-döntőre gondolunk. 0-3-nál ott sem mondta volna senki azt, hogy a végén az angol csapat örülhetett.
Egyetlen feladtunk, hogy megnyerjük a meccset. Ha mi rúgjuk az első gólt, akkor meg is lesz erre az esélyünk.
Az ír szakember az újságírók kérdésére, miszerint miért nem tart legalább egy átmozgatást a csapatnak a szerdai meccs helyszínén, elárulta, hogy soha nem szokott az adott találkozó helyszínén edzést tartani, mert nem szeretné, ha meglesnék a taktikai elemeit.
Szóba került a válogatottba első alkalommal meghívott Ötvös Bence, akit az első mérkőzés félidejében egy sérülés miatt le kellett cserélni. A Fradihoz nyáron érkezett játékos a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, hogy játékra kész, már csak Robbie Keane-en múlik, hogy ott lesz-e a kezdőben. Az ír edző az első meccs után elmondta, hogy milyen fontos Ötvös jelenléte a pályán, de azért nem szórta két kézzel a dicséretet.
„Ötvös Bence szerepe is fontos, de nem fogok egyetlen játékost sem kiemelni név szerint. Hogy lesznek-e változások, azt majd holnap meglátják.”
Ötvös mellett további öt Fradi-játékos kapott meghívót az írek és a portugálok ellen készülő magyar válogatott keretébe, ami nagyon jóleső érzés Keane számára is.
Természetesen az egész csapat számára nagyszerű hír, hogy hat játékost is behívott Marco Rossi a válogatottba, köztük fiatalokat is. Nekem, mint edzőnek, ez a munkám dicséretét jelenti, azért dolgozok, dolgozunk, hogy jobbá tegyük a játékosokat.
A játékosokat képviselő Toon Raemaekers még hozzátette, hogy a csapat jó hangulatban készült és érekezett meg Bakuba.
Mindenki győzelemre készül. Az első félidőben jól játszottunk otthon, csak a helyzeteinket nem használtuk ki.
A második játékrészben viszont valóban többször is hibáztunk, elől és a védelemben is. A lényeg, hogy jobban kell koncentrálnunk. Csapatként kell védekeznünk, ez a legfontosabb, mindenkinek ki kell vennie a részét a védekezésből is”– mondta a Fradi belga védője.