A párharc első mérkőzésén a Fradi jól játszott az első játékrészben, uralta a meccset, sőt Varga Barnabás gyönyörű góljával előnybe s került, ám a magyar bajnok teljesen más arcát mutatta a fordulás után, a vendégek pedig a korábbi ferencvárosi játékos, Kady Borges vezényletével fordítottak, és kétgólos előnyre tettek szert. A lefújás után érthetően csalódott volt a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane, aki szerint elkerülhető gólokat kaptak a BL-selejtező második félidejében.

Robbie Keane szerint jól játszott a Fradi a Qarabag ellen

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Robbie Keane szerint Ötvös elvesztése sokba került a Fradinak

„Nem mondanám, hogy teljesen kontrolláltuk a félidőt, de jól ment a játék. Az ellenfél többet birtokolta a labdát, de elég technikás csapatról beszélünk. Úgy gondolom, Ötvös Bence elvesztése középen nagy veszteség volt, hiszen ő egy igazi 6-os játékos. Csalódást keltő milyen körülmények között kaptuk a gólokat. Az egyik előtt nem szabadott volna hagyni, hogy a támadó betörjön a tizenhatosunknál, a másik pedig egy pontrúgás után jött. Ezek a számunkra mind szerencsétlen helyzetekből születtek. Sokkal jobban szerettük volna kontrollálni a mérkőzést” – értékelt az FTC edzője az RTL kamerái előtt.

Az ír szakember extázisban mondott Ludogorec elleni öltözői beszéde igencsak elhíresült lett, a Fradi edzője elmondta, most mivel próbálta feltüzelni csapatát a visszavágóra.

„Azt mondtam a srácoknak, hogy nézzék meg, hogyan ünnepel az ellenfél. Ők már elviszik, hogy továbbjutottak ebből a párharcból. Ha ez nem elég motiváció a számunkra, akkor nem tudom mi lenne az. Régóta vagyok a futballban, ahol bármi megtörténhet, ebből a helyzetből is fel lehet állni” – mondta Keane.

A Bajnokok Ligája rájátszás visszavágóját jövő héten szerdán rendezik Bakuban.

