Múlt héten, a párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született, de Robbie Keane együttese könnyen többgólos előnyre tehetett volna szert. A Fradi azonban elpuskázta a lehetőségeit, így teljesen nyílt maradt a párharc.
A Ferencváros vezetőedzője elmondta, mi lehet a kulcs a győzelemhez és a továbbjutáshoz.
„Ha úgy játszunk, mint Bulgáriában, de a kapu előtt harapósabbak leszünk, akkor nyerhetünk. Mindenkitől energikus teljesítményre számítók, a fantasztikus drukkereinktől is, akik hangos szurkolást ígértek. De óvatosnak kell lennünk, mert a második félidőben a bolgárok megmutatták, hogy jó csapatuk van. Ha kihasználjuk a helyzeteinket, akkor nyerhetünk” – fogalmazott Robbie Keane.
A két együttes a 2019/20-as idényben már játszott egymással, nem is egyszer. A BL-selejtező első fordulójában a Ferencváros 2-1-es előnnyel várta a razgradi visszavágót, amelyen 3-2-re nyert, így kettős győzelemmel jutott tovább.
Később átkerült az Európa-liga csoportkörébe, amelyben újra összekerült a bolgár bajnokkal. A második számú európai kupasorozatban már nem tudta megismételni három hónappal korábbi teljesítményét, mivel a Groupama Arénában a Ludogorec 3-0-ra győzött, Bulgáriában pedig 1-1-es döntetlen született. A csoportból végül az Espanyol mellett a Ludogorec jutott tovább, a Ferencváros a harmadik helyen végzett, azaz véget ért számára az európai kupaszereplés.
A Fradi a múlt csütörtöki BL-selejtezős odavágó után szombaton, Nyíregyházán 4-1-re nyert. Az edzőt arról kérdezték, volt-e esély ennek a meccsnek az elhalasztására.
Senki nem kérdezett ezzel kapcsolatban, hogy halasszuk el, de a jövő heti bajnokink el lesz halasztva, azt hiszem. Nem én hozom a szabályokat, de ez nem is izgat. Akik nem játszottak a hétvégén, edzettek, nem volt sok a két nap a felkészülésre. De ha játszani kell, akkor játszunk.
A címvédő bő kerete is lehetővé teszi, hogy helytálljon mindkét fronton.
„Természetesen ez jó, mert sok lehetőséget ad a cserékre. Tavaly nem volt meg adatott meg számomra ez a luxus, hogy ennyit tudjak cserélni. Nem csak 11, hanem 20 játékosunk van, akit bevethetek itthon és a nemzetközi kupában. Így tudunk pihentetni is. Az előző évben Stefannak (Gartenmann) például fájt a térde, és nem tudtuk pihenteti, idén ez másképp van” – jelentette ki a tréner.
Gruber Zsombor remekül kezdte az idényt, Keane-t arról faggatták, hogy a Nyíregyháza ellen duplázó támadónak a magyar szabály miatt adott-e lehetőséget, avagy a játékos saját magának köszönheti a sikereit.
„Nekem köszönheti" – mondta Keane egy mosoly kíséretében. „Vicceltem, de nem teljesen. Hiszen az edző dolga, hogy megadja a lehetőséget valakinek, onnantól pedig csakis a játékoson múlik, hogy él-e az eséllyel. A magyar szabály is segít, de én így is, úgy is megadnám a lehetőséget a fiatal magyaroknak" – nyilatkozta a szakvezető, hozzáfűzve, hogy Grubernek igencsak jót tett az MTK-s kölcsönadás.
Ugyanis sokkal erősebben tért vissza, ezért is fontos szerinte, hogy ne büntetésként éljék meg a játékosok, amikor egy adott ideig egy másik klubban kell szerepelniük.
Beckham is elment a Preston North Endhez, majd erősebben tért vissza a Manchester Unitedhez
- vont párhuzamot a két játékos esete között.
Szalai Gábor, a Ferencváros védője úgy nyilatkozott, hogy nem érzi egyértelműen jobbnak a Fradit a bolgár csapatnál: „Én azt azért nem jelenteném ki, szerintem a két csapat hasonló erőkkel bír. De nyilván a játék alapján lehet, ez érződött kívülről. Mi mindenképpen tiszteljük őket.”
A védekezés fontosságáról beszélve kiemelte: „Mindig jó, ha kapott gól nélkül lehozzuk a mérkőzést, ez nekünk nagy cél védőként és a kapusoknak is. De ez nemcsak a védelem feladata, hanem az egész csapatnak.”
Hozzátette, hogy az első meccs hibáiból tanultak: „Láttuk, hogy mi nem sikerült jól az első meccsen, amikor meg tudtak bontani minket, a hibákból igyekszünk javítani a visszavágón.”
A mostani idényben Robbie Keane vezetőedző együttese a második körből az örmény FC Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább, de az idegenbeli 2-1-es siker után saját közönsége előtt a vártnál nehezebben nyert. A zöld-fehérek háromszor is vezetést szereztek, ám a vendégek háromszor egyenlítettek, végül Varga Barnabás a 74. percben negyedszer is előnyhöz juttatta csapatát, amely később már nem engedte ki kezéből a győzelmet. Ezek után következett a Ludogorec elleni, idegenbeli 0-0.
Az előző körhöz képest Szalai Gábor szerint sokat javult a Fradi védekezése:
Szerencsére az előző fordulóhoz képest sikerült orvosolni a hibákat, korábban ugyanis több gólt is kaptunk. Vannak új játékosaink, nekik idő kell ahhoz, hogy beilleszkedjenek. Ez egyre jobban sikerül, és szerintem ez a kulcs.
A csapategységről így fogalmazott: „Úgy érzem, hogy még inkább csapatként tudunk játszani, azt érzem, amit a mester is mindig kér, hogy egymásért is küzdjünk, ne csak a saját céljainkért, hiszen ez viszi előre a Fradit. De ha egyénileg is fejlődünk, az is előre viszi természetesen a csapatot.”
A Ferencváros egy győzelemmel a legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján lesz érdekelt. A továbbjutó a Qarabag és a Skendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes ugyancsak az azeri vagy az északmacedón gárdával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.
A 20.15-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.