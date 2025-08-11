Múlt héten, a párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született, de Robbie Keane együttese könnyen többgólos előnyre tehetett volna szert. A Fradi azonban elpuskázta a lehetőségeit, így teljesen nyílt maradt a párharc.

A Fradi a Ludogorec otthonában 0-0-s döntetlent ért el, így hazai pályán nagyon fontos lenne a gólszerzés

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros vezetőedzője elmondta, mi lehet a kulcs a győzelemhez és a továbbjutáshoz.

„Ha úgy játszunk, mint Bulgáriában, de a kapu előtt harapósabbak leszünk, akkor nyerhetünk. Mindenkitől energikus teljesítményre számítók, a fantasztikus drukkereinktől is, akik hangos szurkolást ígértek. De óvatosnak kell lennünk, mert a második félidőben a bolgárok megmutatták, hogy jó csapatuk van. Ha kihasználjuk a helyzeteinket, akkor nyerhetünk” – fogalmazott Robbie Keane.

A Ferencváros a 2019-20-as idényben négy meccset játszott a Ludogoreccel

A két együttes a 2019/20-as idényben már játszott egymással, nem is egyszer. A BL-selejtező első fordulójában a Ferencváros 2-1-es előnnyel várta a razgradi visszavágót, amelyen 3-2-re nyert, így kettős győzelemmel jutott tovább.

Később átkerült az Európa-liga csoportkörébe, amelyben újra összekerült a bolgár bajnokkal. A második számú európai kupasorozatban már nem tudta megismételni három hónappal korábbi teljesítményét, mivel a Groupama Arénában a Ludogorec 3-0-ra győzött, Bulgáriában pedig 1-1-es döntetlen született. A csoportból végül az Espanyol mellett a Ludogorec jutott tovább, a Ferencváros a harmadik helyen végzett, azaz véget ért számára az európai kupaszereplés.

Kevés volt a két nap, de nem foglalkozik vele a Fradi-edző

A Fradi a múlt csütörtöki BL-selejtezős odavágó után szombaton, Nyíregyházán 4-1-re nyert. Az edzőt arról kérdezték, volt-e esély ennek a meccsnek az elhalasztására.

Senki nem kérdezett ezzel kapcsolatban, hogy halasszuk el, de a jövő heti bajnokink el lesz halasztva, azt hiszem. Nem én hozom a szabályokat, de ez nem is izgat. Akik nem játszottak a hétvégén, edzettek, nem volt sok a két nap a felkészülésre. De ha játszani kell, akkor játszunk.

A címvédő bő kerete is lehetővé teszi, hogy helytálljon mindkét fronton.