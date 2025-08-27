A Magyar Nemzet helyszíni cikke szerint az egyik klasszikus sportkocsmában érdekes ereklyére lehetett bukkanni Bakuban: a futballmezekkel, zászlókkal és egyébb relikviákkal borított falon egy Fradi-sál díszelgett.

A Fradi-szurkolók Bakuban is jelen lesznek a Qarabag ellen. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Hogyan lehetséges ez? A megfejtés egyszerű: a két csapat 2022-ben már találkozott egymással, a Ferencváros másodszor vendégeskedik Bakuban. Ahogy három éve, most is telt ház lesz a Tofik Bahramov Stadionban.

Huszonöt Fradi-szurkoló érkezett Bakuba a sorsdöntő BL-meccsre

A hírek szerint azonban nem csak azeriak lesznek a leláton, hanem huszonöt Fradi-drukker is elkísérte a csapatot.

Egy helyi kocsma csaposa azonban elkeseredett, amikor arról értesült, hogy mindössze ennyi magyar látogat ki a sorsdöntő meccsre.

Pedig a város tiszta, rendezett, a lakói zöme jómódban él. Éjszaka is nagy a forgalom, ott aztán nem kell spórolni az üzemanyaggal.

A magyar idő szerint ma 18.45-kor kezdődő meccsen a Fradinak is tövig kell nyomni a gázpedált, ha le akarja dolgozni a Qarabag elleni 3-1-es hátrányát.