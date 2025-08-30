A Fradi a vasárnapi Debrecen elleni bajnoki előtt hivatalos közleményben jelentette be, hogy meghosszabbította Tóth Alex szerződését, ám a klub arra nem tért ki, hogy a 19 éves középpályás meddig írt alá a zöld-fehérekhez.

Tóth Alex marad a Fradi játékosa

Fotó: Csudai Sándor

Hosszabbított a Fradi a legtehetségesebb magyar focistájával

Tóth Alex egy honvédos kitérőt leszámítva a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, majd tartalékcsapatban és a klub fiókcsapatában, a Soroksárban is megfordult. A tehetséges játékos a 2022/2023-as idényben egy Debrecen elleni hazai NB I-es bajnokin lépett pályára először az FTC felnőtt csapatában. A tavaly szezon második felében robbant be igazán, ugyanis 17 meccsen lépett pályára, ezeken két gólt és nyolc gólpassz jegyzett, utóbbival az NB I teljes mezőnyből kiemelkedett.

Tavaly ő lett az NB I „Év felfedezettje”, a szurkolók pedig megválasztották az „Év Fradi labdarúgójának”, ráadásul 2,5 millió eurós piaci értékével jelenleg az élvonal legértékesebb magyar játékosa. A Nemzetközi Sporttanulmányok Központjának (CIES) összeállítása szerint Tóth Alex is ott van a világ legjobb 20 éven aluli labdarúgói között. A Fradi játékosa a 32. a listán, amelyen másik magyarként még Dárdai Bence szerepel.

A fiatal kora ellenére már Marco Rossi is behívta a magyar válogatottba, amelyben a Törökország elleni Nemzetek Ligája-rájátszás visszavágóján debütált. A háromszoros magyar válogatott játékos tagja a szeptemberi Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő keretnek is.

„Alex a saját nevelésű játékosunk és nagyon hosszú idő óta figyelhetjük az ő fejlődését és büszkék vagyunk, hogy közösen eddig mit tudtunk elérni, hogy hol tartunk most. Ezt természetesen szerettük volna egy olyan szerződéssel is alátámasztani, ami az ő értékrendjének megfelelő, amiért megdolgozott. Úgyhogy ezért is szerettük volna módosítani és hosszabbítani is a szerződését, ebben ő is és az ügynöke is, Papp Bence is partnerek voltak, ez egy mintaszerű együttműködés, mind szakmai, mind emberi szinten is, amire büszkék vagyunk, és tovább szeretnénk menni ezen az úton, tudva természetesen, hogy Alex fejlődésében nem a Fradi lesz utolsó csapat” – mondta a szerződéshosszabbítással kapcsolatban a klub honlapján Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója.