A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében a magyar bajnok a bolgár bajnokkal csapott össze. A hazai mérkőzést az idegenbeli 0-0 után a Fradi nyerte meg remek játékkal 3-0-ra. Ugyanakkor nem lehet teljes az öröm, mert az UEFA most megbüntette az FTC-t.

Az M4 Sport szúrta ki, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága lesújtott a Fradira az augusztus 12-i, Ludogorec ellen 3-0-ra megnyert hazai Bajnokok Ligája-selejtezőn történtek miatt. A rekord magyar bajnok még a BL-selejtező korábbi, 3. fordulójában találkozott a Ludogoreccel, amelyet 3-0-s összesítéssel ejtett ki. Az UEFA a párharccal kapcsolatban a szurkolók rasszista magatartására és az átjárók elzárására hivatkozva 30 ezer eurós pénzbírsággal (majdnem 12 millió forint), illetve két évre felfüggesztett szektorbezárással (B2) büntette az FTC-t – olvasható a nemzetközi szövetség oldalán.

Fradi, UEFA
A Fradi az UEFA-tól kapott büntetést
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi legközelebb Azerbajdzsánban lép pályára

A zöld-fehérek a BL-rájátszás első mérkőzésén, kedden 3-1-es vereséget szenvedtek a Qarabagtól a Groupama Arénában. A visszavágó augusztus 27-én, szerda kora este lesz, magyar idő szerint 18.45-től.

 

