Szépen, komótosan kezdett el megtelni a 8 500 fős stadion, ahol magyar idő szerint fél 8 előtt (Bulgáriában egy órával előrébb járnak a vekkerek) egyre kevesebb üres széket lehetett már csak látni, a korábban a hazaiak részéről említett, 6 000 darab eladott jegy nagyjából reálisnak tűnt. Ugyanakkor az feltűnő volt, hogy ellentétben a Fradi táborral, amely jól hallható már bőven a meccs előtt is, itt lényegében ilyenről egyáltalán nem beszélhettünk, viszonylagos nyugalomban várta a hazai publikom a találkozót. Aztán a kezdés előtt tíz perccel akár a Groupama Arénában is érezhettük volna magunkat, ekkor repült egyet Fortuna, a fehérfejű rétisas a stadionban. Hasonlóan Budapesthez, Razgradban is nagy sikert aratott a sas reptetése a közönség soraiban. Aztán közvetlenül a kezdő sípszó előtt a maroknyi, de annál lelkesebb magyar szurkoló megmutatta, 100 ember is túl tud harsogni 6 000-et, ha arról van szó, így zúgott a "Hajrá, Ferencváros!" rigmus a razgradi estében.

A Fradi az első félidőben egyértelműen dominált

A Fradi uralta az első 45 percet a meccsen

Remekül kezdett a 36-szoros magyar bajnok, hamar magához ragadta a kezdeményezést a Bajnokok Ligája selejtezőn, az első öt percben nem nagyon volt bolgár lábon a labda. A 8. percben már a második szögletet végezhette el az FTC, és ezek a sarokrúgások nem is voltak veszélytelenek. Az első negyedórában:

mindössze egy kapu előtti lehetősége volt csak a hazaiaknak,

mellette masszív Fradi labdabirtoklási fölény jellemezte a játék képét.

Közben megjött a ludogoreci keménymag is a lelátóra (vagy csak én nem hallottam őket eddig), költői túlzás nélkül 25-30 szurkolóról beszélhetünk az esetükben, így a hangjuk nem nagyon töltötte be a stadiont.

A 18. percben sárga lapot kapott a Ludogorec legértékesebb játékosa, Tekpetey, és emiatt egy ígéretes szabadrúgáshoz jutott a Fradi, körülbelül 23 méterre a kaputól. A labda mögött Ötvös állt, aki ezúttal egy kicsit kapu fölé célzott. Nem kellett sokat várni azonban az első magyar gólra, a 23. percben rosszul jött ki Bonmann a kapujából, Joseph pedig kihasználta az üres kapu adta lehetőséget és 1-0-ra módosította az állást. Sajnos mire mindezt leírtam, a VAR kiderítette, hogy leshelyzet előzte meg a találatot, így minden maradt a régiben, 0-0. A 33. percben Joseph előtt volt nagy helyzet, de a lapos, közeli lövése ha csak kicsivel is, de elkerülte a kaput. Nem lehetett sok időt ezen lamentálni, mert a 36. percben jól érkezett egy kapu előtti beadásra Makreckis és kapáslövése veszélyesnek tűnt, de végül nem talált célba.