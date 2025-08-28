A magyar bajnok FTC az albániai Shkodrában sorra kerülő selejtezőtornán vesz részt a héten, szerdán pedig megtette az első lépést a BL-főtábla felé. Albert Flórián vezetőedző együttese a luxemburgi Racing Union elleni elődöntőben az amerikai Alesia Garcia góljával szerzett vezetést a 34. percben, majd egy öngóllal még a szünet előtt megduplázta az előnyét, Nagy Vanessza pedig a második félidő elején egy átemelős találattal beállította a 3-0-s végeredményt.

A férficsapathoz hasonlóan az FTC női együttese is győzni tudott a szerdai BL-selejtezőjén (Fotó: fradi.hu)

Az FTC három góllal nyert a BL-selejtezőn

A zöld-fehérek a hetedik perctől emberelőnyben játszottak, ugyanis a luxemburgiak kapusa, Andrea Burtin a tizenhatoson kívül piros lapot érően felrúgta Nagy Viktóriát. Ami ezután történt, az szinte példátlan a labdarúgás történetében: noha a kispadon ott ült Adriana Pietrasik David révén egy cserekapus,

a Racing Union mégis megalázta a 16 éves játékosát, ugyanis nem vele folytatta, hanem inkább csere nélkül egy középpályás állt be a kapuba.

Amina Boissou néhány védést be is tudott mutatni a Ferencváros elleni találkozón, de végül három gólt kapott és a csapata kiesett.

A Fradi a BL-selejtezőtorna második fordulójának szombati döntőjében a házigazda Vllazniát 2-1-re legyőző fehérorosz Dinamo Minszk csapatával játszik, a következő, utolsó körbe annak a mérkőzésnek a győztese jut. A BL-főtábláért ezután még további egy sikeres párharcot kellene megvívni szeptember 11-én és 18-án.