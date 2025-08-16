A héten két magyar csapat, az FTC és a Győr is továbbjutott Európában, előbbi a Bajnokok Ligájában, utóbbi pedig a Konferencialigában. A következő hetekben mindkét klub a főtábláért játszik – a Ferencváros a Qarabag elleni kiesés esetén az Európa-liga-alapszakaszban lesz érdekelt.

Az FTC BL-sikerei nagyban hozzájárultak az UEFA legújabb rangsorához

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Az FTC BL-menetelését az UEFA is elismeri

Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data egyik pénteki posztja szerint a magyar bajnokság 21.875 ponttal a 23. helyen áll, míg Románia 21.625 ponttal a 24. pozícióba csúszott vissza az UEFA országkoefficiens-ranglistáján. Csak a mostani idényben a négy magyar klub – FTC, ETO FC, Puskás Akadémia, Paks – 2.125 pontot hoztak össze.

Az FTC már biztos főtáblás helye mellett az ETO FC Rapid Wien elleni továbbjutásával Magyarország tovább léphetne előre ezen a ranglistán, a következő vetélytárs Szerbia.

Déli szomszédainknál már csak egy csapat, a Crvena zvezda van versenyben, a Fradihoz hasonlóan a BL-ben. A gárda ellenfele a ciprusi Pafosz lesz a rájátszásban.

❗️ Important positions in country ranking table:



▪️ 50th = 4 teams in Europe (1 in UCL, 3 in UECL)



▪️ 33rd = 1 club in UEL qualifiers, 2 in UECL qualifiers



▪️ 15th = 5 teams in Europe, 2 in UCL qualifiers



▪️ 14th = champion starts in CL PO (guaranteed UEL league stage)



▪️… pic.twitter.com/wfJHcBgZxv — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025

A Magyar Nemzet írta meg, hogy Románia is két csapattal van ott a playoffban, mint Magyarország, csakhogy az egyikkel sem a Bajnokok Ligájában. Az FCSB az Európa-ligában, míg a Craiova a Konferencialigában szerepel.

Előbbi a skót Aberdeennel, utóbbi pedig a a svéd Hackennel játszik a főtábláért.

A másik két román gárda, az Universitatea Craiova a KL-selejtező harmadik körében a nagyszombati Trnava ellen, míg az Universitatea Cluj már korábban kiesett az örmény Arat Armenia ellen.