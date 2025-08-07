A SelectaDNA egy egyedi, szintetikus DNS-t tartalmazó folyadék, amelyet permet formájában alkalmaznak majd a jövőben a futballhuligánok ellen.

A futballhuligánok nemkívánatos személyek az angol stadionokban

Fotó: - / ANP

Folytatódik a harc a futballhuligánok ellen Angliában

Az oldat teljesen ártalmatlan a bőrre, ruházatra és gépekre, ugyanakkor

szinte lehetetlen lemosni. Szükség esetén UV-lámpával könnyen kimutatható, és laboratóriumi vizsgálattal azonosítható az alkalmazott egyedi kód, amely bizonyító erejű lehet egy jogi eljárásban is.

Magát a permetet eddig főként lopások, gépjármű- és infrastruktúravédelem során használták sikerrel a brit rendőrségnél, most azonban a sporteseményeken is élesítik ezt az eszközt.

Az új módszert elsőként a Cheshire rendőrség vezeti be a League Two mérkőzésein, miután korábban sikeres tesztet hajtottak végre a Crewe Alexandra márciusi hazai meccse során. A szezon első hazai mérkőzésétől már minden meccsen használni fogják a DNA-permetet, válaszul arra az aggasztó jelenségre, hogy az elmúlt évben 18 százalékkal nőtt az angol és walesi futballmeccseken történő rendzavarások száma.

A rendőrség üzenete a huligánoknak

Gareth Wrigley főfelügyelő szerint mindent megtesznek azért, hogy biztonságosabbá tegyék a meccseket. Mint mondta,

a DNA-jelölő permet csak egy eszköz a sok közül, amely a rendőrség rendelkezésére áll. Hangsúlyozta, hogy bár nem szeretnék rendszeresen használni az eszközt, szükség esetén képesek lesznek egyedi, láthatatlan DNS-sel megjelölni a szabálysértőket.

Az angol futball a múltban több más intézkedéssel is reagált a huliganizmusra: bevezették a kiemelt biztonsági kamerákat, stadionból való kitiltásokat, kizárólag ülőhelyes lelátókat, illetve erős rendőri jelenlétet, amelyek mind hozzájárultak a futballmeccsek légkörének megváltozásához, biztonságosabbá tételéhez.

Az új DNS-jelölő permet bevezetése jól illeszkedik ebbe a technológiai fejlődési folyamatba: rendőrség hónapok múlva is képes lesz a szurkolókra bizonyítani a rendbontást.