Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

Link másolása
Vágólapra másolva!
Új ötlettel álltak elő Angliában. A rendőrség ugyanis egy új, korszerű technológiával jelölné meg a futballhuligánokat. A SelectaDNA nevű, láthatatlan DNS-jelölő permetet vetik majd be a rendbontó szurkolók ellen. Az eljárás lényege, hogy a permettel egyedi, szintetikus DNS-kódot tartalmazó, UV-fény alatt láthatóvá váló folyadékot juttatnak a szabálysértőkre, ami hónapokig megmarad a bőrön vagy a ruházaton. Ez nagyban segíti a rendőrséget abban, hogy akár hónapokkal az incidens után is egyértelműen azonosítsák és felelősségre vonják a rendbontókat, és elrettentő erővel bírjon a jövőbeni szabályszegők számára.

A SelectaDNA egy egyedi, szintetikus DNS-t tartalmazó folyadék, amelyet permet formájában alkalmaznak majd a jövőben a futballhuligánok ellen.

futballhuligán, Riots break out between supporters in the stands after the UEFA Conference League semi-final match between AZ Alkmaar and West Ham United FC at the AFAS stadium, in Alkmaar on May 18, 2023. Supporters of Dutch club AZ Alkmaar clashed with riot police and opposition fans late May 28, 2023, after losing 0-1 to West Ham United in a Europa Conference League semi-final duel, news and social media reports said. The incident is the latest in a series of escalating incidents of football violence in the Netherlands, which has worried both sports officials and politicians alike. (Photo by ANP / AFP) / Netherlands OUT
A futballhuligánok nemkívánatos személyek az angol stadionokban 
Fotó: - / ANP

Folytatódik a harc a futballhuligánok ellen Angliában

Az oldat teljesen ártalmatlan a bőrre, ruházatra és gépekre, ugyanakkor 

szinte lehetetlen lemosni. Szükség esetén UV-lámpával könnyen kimutatható, és laboratóriumi vizsgálattal azonosítható az alkalmazott egyedi kód, amely bizonyító erejű lehet egy jogi eljárásban is. 

Magát a permetet eddig főként lopások, gépjármű- és infrastruktúravédelem során használták sikerrel a brit rendőrségnél, most azonban a sporteseményeken is élesítik ezt az eszközt.

Az új módszert elsőként a Cheshire rendőrség vezeti be a League Two mérkőzésein, miután korábban sikeres tesztet hajtottak végre a Crewe Alexandra márciusi hazai meccse során. A szezon első hazai mérkőzésétől már minden meccsen használni fogják a DNA-permetet, válaszul arra az aggasztó jelenségre, hogy az elmúlt évben 18 százalékkal nőtt az angol és walesi futballmeccseken történő rendzavarások száma.

A rendőrség üzenete a huligánoknak

Gareth Wrigley főfelügyelő szerint mindent megtesznek azért, hogy biztonságosabbá tegyék a meccseket. Mint mondta, 

a DNA-jelölő permet csak egy eszköz a sok közül, amely a rendőrség rendelkezésére áll. Hangsúlyozta, hogy bár nem szeretnék rendszeresen használni az eszközt, szükség esetén képesek lesznek egyedi, láthatatlan DNS-sel megjelölni a szabálysértőket.

Az angol futball a múltban több más intézkedéssel is reagált a huliganizmusra: bevezették a kiemelt biztonsági kamerákat, stadionból való kitiltásokat, kizárólag ülőhelyes lelátókat, illetve erős rendőri jelenlétet, amelyek mind hozzájárultak a futballmeccsek légkörének megváltozásához, biztonságosabbá tételéhez.

Az új DNS-jelölő permet bevezetése jól illeszkedik ebbe a technológiai fejlődési folyamatba: rendőrség hónapok múlva is képes lesz a szurkolókra bizonyítani a rendbontást. 

Szétverték a rendőrök a lengyel focihuligánokat
Az angol focisták családjaira támadtak a holland focihuligánok - videó
Kedves idős hölgy állította meg a feldühödött focihuligánokat a Feyenoord El-meccsén - videó


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!