Az Arsenal az Emirates Stadionban fogadta a La Ligában szereplő Villarrealt, Mikel Arteta vezetőedző pedig a kezdőcsapatba jelölte Gabriel Martinellit. A 24 éves brazil szélső tizenkét párharcából nyolcat elveszített, hét cselezései kísérlete közül csupán három volt sikeres, ezért a szurkolók nem kímélték.

Gabriel Martinelli teljesítménye felháborította az Arsenal-drukkereket

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Gabriel Martinelli miatt kiakadtak az Arsenal-szurkolók

A brazil válogatott támadó ugyan adott egy gólpasszt az első félidőben, de ezzel sem tudta meggyőzni a haragos drukkereket.

„Adjátok el Martinellit a félidőben, ez a srác tényleg egy rakás szemét”

– dühöngött a londoniak egyik haragos szimpatizánsa a közösségi médiában. „15 perc telt el. Martinelli már négyszer veszített labdát támadásban. Mennyit kell fizetnünk neki, ha egyszerűen felbontjuk a szerződését? Ez elfogadhatatlan” – kommentelte egy másik csalódott szurkoló.

Nincs élete formájában Gabriel Martinelli

Fotó: PETER PARKS / AFP

„Szaúd-Arábia, ha hallasz engem, kérlek, vedd meg Gabriel Martinellit”

– posztolta egy másik Arsenal-drukker, aki legszívesebben a szaúdi focibajnokságba száműzné a 24 éves szélsőt.

A 18-szoros brazil válogatott Martinelli 2019 óta az Arsenal játékosa, az előző idényben 51 meccsen 10 gólt lőtt és 6 gólpasszt adott Mikel Arteta együttesében.

A Premier League előző idényének ezüstérmese legközelebb az Athletic Bilbao ellen lép pályára, az angol bajnokságban pedig a Manchester United elleni rangadóval kezd az Old Traffordon.

