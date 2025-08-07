Live
Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

Az Arsenal felkészülési mérkőzésen 3-2-re kikapott a Villarrealtól. A szurkolók a meccs során nagyon dühösek voltak a londoniak brazil sztárja, Gabriel Martinelli miatt, akinek többen is a távozását követelték.

Az Arsenal az Emirates Stadionban fogadta a La Ligában szereplő Villarrealt, Mikel Arteta vezetőedző pedig a kezdőcsapatba jelölte Gabriel Martinellit. A 24 éves brazil szélső tizenkét párharcából nyolcat elveszített, hét cselezései kísérlete közül csupán három volt sikeres, ezért a szurkolók nem kímélték.

Villarreal's Senegalese midfielder #18 Pape Gueye (L) brings down Arsenal's Brazilian midfielder #11 Gabriel Martinelli (R) during the pre-season friendly football match between Arsenal and Villarreal at the Emirates Stadium in London on August 6, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Gabriel Martinelli teljesítménye felháborította az Arsenal-drukkereket
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Gabriel Martinelli miatt kiakadtak az Arsenal-szurkolók

A brazil válogatott támadó ugyan adott egy gólpasszt az első félidőben, de ezzel sem tudta meggyőzni a haragos drukkereket.

„Adjátok el Martinellit a félidőben, ez a srác tényleg egy rakás szemét” 

– dühöngött a londoniak egyik haragos szimpatizánsa a közösségi médiában. „15 perc telt el. Martinelli már négyszer veszített labdát támadásban. Mennyit kell fizetnünk neki, ha egyszerűen felbontjuk a szerződését? Ez elfogadhatatlan” – kommentelte egy másik csalódott szurkoló.

Arsenals Gabriel Martinelli rues a missed chance against Tottenham Hotspur in their friendly exhibition football match at the Kai Tak Stadium in Hong Kong on July 31, 2025. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Nincs élete formájában Gabriel Martinelli
Fotó: PETER PARKS / AFP

„Szaúd-Arábia, ha hallasz engem, kérlek, vedd meg Gabriel Martinellit” 

posztolta egy másik Arsenal-drukker, aki legszívesebben a szaúdi focibajnokságba száműzné a 24 éves szélsőt.

A 18-szoros brazil válogatott Martinelli 2019 óta az Arsenal játékosa, az előző idényben 51 meccsen 10 gólt lőtt és 6 gólpasszt adott Mikel Arteta együttesében. 

A Premier League előző idényének ezüstérmese legközelebb az Athletic Bilbao ellen lép pályára, az angol bajnokságban pedig a Manchester United elleni rangadóval kezd az Old Traffordon.

