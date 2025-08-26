A kecskeméti klub honlapján megjelent közleményben azt írják, hogy Gera Zoltán és Csizmadia Csaba személyében jó embereket és jó szakembereket ismerhetett meg a klub. Az elmaradt közös sikerek után ugyanakkor értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai.

Gera Zoltán már nem a Kecskemét edzője

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Gera Zoltánt 2024 februárjában nevezték ki a Vasas edzőjének, de nem tudta feljuttatni az angyalföldi csapatot az élvonalba, a következő szezonban pedig csak négy meccset élt meg a csapat kispadján.

Gera Zoltánt újabb NB II-es csapattól rúgták ki

A korábbi klasszis futballista sokáig nem sokáig maradt munka nélkül. Tavaly októberben elvállalta az NB I-ben a kiesés elől menekülő Kecskemét irányítását, de nem tudott csodát tenni, csapata pedig 12. helyen zárta az OTP Bank Liga küzdelmeit. Ennek ellenére Gera Zoltánt a csapat élén tartották, a türelem viszont nem tartott sokáig. A lila-fehér csapat az NB II-ben öt lejátszott meccs után két győzelemmel és három vereséggel csak a tabella kilencedik helyén szerénykedik – legutóbb a forduló előtt utolsó helyen álló Budafok otthonában kapott ki.

Gera Zoltán 30 meccsen irányította a Kecskemét csapatát, ezeken öt győzelem, 11 döntetlen és 14 vereség a mérlege, a pontátlaga pedig 0.87 volt.