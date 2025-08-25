A Liverpool legendája posztolt az Instagramon, a fotón pedig egyből kiszúrja a követők szemét Szoboszlai Dominik. Ez pedig óriási dolog, hiszen Gerrard a klub valaha volt egyik legnagyobb legendája.
A két liverpooli üzengetett is már egymásnak. Szoboszlai Dominik korábban azt mondta, Steven Gerrard miatt választott a 8-as számú mezt a Vörösöknél, ráadásul a kezén egy idézet is olvasható az egykori közönségkedvenc csapatkapitánytól.
A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér
- hangzott el korábban az angol középpályás szájából.
Amikor pedig Gerrardot arról kérdezték, a mostani Liverpool-játékosok közül kit tudna a leginkább elképzelni az utódjaként, Szoboszlait nevezte meg.
Így hát nem is meglepő, hogy Lio fociszobájának a falán Szalah mellett ott virít a magyar játékos is, miközben a kapu mögött a Kop és Klopp motiválhatja a kis focistát.