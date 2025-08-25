Live
Döbbenetes dolog derült ki a fertőző járványról, amely rettegésben tartja az embereket

Steven Gerrard fia, Lio egy mini Liverpool-szentélynek is beillő kis fociszobában tud gyakorolni otthon, a falon pedig a csapat több sztárja is látható. Federico Chiesa, Alisson Becker, Mo Szalah mellett Szoboszlai Dominik is motiválhatja a kis Gerrardot.

A Liverpool legendája posztolt az Instagramon, a fotón pedig egyből kiszúrja a követők szemét Szoboszlai Dominik. Ez pedig óriási dolog, hiszen Gerrard a klub valaha volt egyik legnagyobb legendája.

Gerrard Szoboszlai
Lio Gerrard gólöröme
instagram.com/stevengerrard

 

A két liverpooli üzengetett is már egymásnak. Szoboszlai Dominik korábban azt mondta, Steven Gerrard miatt választott a 8-as számú mezt a Vörösöknél, ráadásul a kezén egy idézet is olvasható az egykori közönségkedvenc csapatkapitánytól.

A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér

- hangzott el korábban az angol középpályás szájából.

Szoboszlai az új Gerrard?

Amikor pedig Gerrardot arról kérdezték, a mostani Liverpool-játékosok közül kit tudna a leginkább elképzelni az utódjaként, Szoboszlait nevezte meg.

Így hát nem is meglepő, hogy Lio fociszobájának a falán Szalah mellett ott virít a magyar játékos is, miközben a kapu mögött a Kop és Klopp motiválhatja a kis focistát.

