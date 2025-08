A helyiek szerint tudatos építkezési folyamat eredménye a siker, ami évekkel ezelőtt kezdődött és most csúcsosodott ki.

Fontos tényező, hogy a felnőtt együttes huszonkettes keretéből 14 olyan játékos van, akinek volt valamelyik korcsoportban gödöllői utánpótlás-csapatban lejátszott meccse. Első hallásra különös, de várhatóan könnyebb lesz az NB III-at finanszírozni, mint a megye egyet.

Ennek az az oka, hogy míg a megyei bajnokságban nincs MLSZ-támogatás, addig az NB III-ban 30 millió forintos dotációval kalkulálhat a klubvezetés. Az Origo úgy tudja, ezzel együtt is a gödöllői lesz az egyik legkisebb költségvetésű harmadosztályú csapat az új bajnoki idényben.

Neves segítség: Nagy Dániel Gödöllőn

A további eredmények záloga lehet az is, hogy a csapatot erősíti az a Nagy Dániel, aki gyerekkorában a Gödöllői Góliát csapatában kezdett futballozni, majd nagyszerű karriert futott be, többek között az Újpest FC-ben és a Ferencvárosban is játszott. A labdarúgó jelenleg Gödöllőn lakik és a helyi csapathoz kötődik, a célja pedig az, hogy segítsen a csapatnak a bennmaradás kivívásában.

Túlzás lenne azt állítani, hogy csak a pénz(hiány) miatt szerepel az elmúlt évtizedek meghatározó magyar NB I-es csapatai közül jó néhány a harmadosztályban. Az okok között szerepel az is, hogy elég szűk a közvetlen élmezőny: az élvonalban 12, az NB II-ben pedig 16 együttes rúgja a labdát. A harmadosztály mezőnyét az új évadban is négy csoportra osztották területi alapon, és patinás klubokkal találkozhatnak a valóban elvakult drukkerek. Az Észak-Keleti csoportban az Eger és az Ózd, a Dél-Keletiben a III. Kerület és a Csepel, az Észak-Nyugatiban a Pápa, a Gyirmót, a Tatabánya, a Haladás, a Veszprém és a Sopron, a Dél-Nyugati csoportban pedig a Pécs, a Kaposvár, a Siófok és a Dunaújváros együttese lép pályára hétről hétre.