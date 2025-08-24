Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában az Everton 2-0-ra legyőzte a Brighton csapatát az új Hill Dickinson Stadion nyitómérkőzésén. A találkozó hőse a Manchester Citytől elküldött Jack Grealish volt, aki két gólpasszal járult hozzá a liverpooli csapat sikeréhez.

A vasárnap délutáni találkozót óriási várakozás előzte meg, ugyanis először játszottak bajnoki mérkőzést a Hill Dickinson Stadionban, amely az Everton csapatának új otthona. 

Grealish, Everton's Senegalese striker #10 Iliman Ndiaye (L) celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Everton and Brighton and Hove Albion at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north west England on August 24, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Grealish átadása után Iliman Ndiaye történelmet írt az Everton új stadionjában
Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpooli együttesnek ezt megelőzően 133 évig a Goodison Park volt az otthona, melynek részeit elemenként adták el a klub szurkolóinak. 

Grealish volt az Everton hőse

A Hill Dickinson Stadion a 62. stadion lett, melyben Premier League-meccset rendeztek, a találkozó 23. percében pedig Iliman Ndiaye történelmet írt. A szenegáli válogatott játékos a Manchester Citytől elzavart Jack Grealish centerezése után volt eredményes, ezzel pedig ő lőtte a Goodison Park történetének utolsó, a Hill Dickinson Stadionnak pedig az első gólját. 

A találkozó az 52. percben dőlt el, amikor Grealish lekészített labdáját James Garner bombázta be 20 méterről a jobb alsó sarokba, ezzel a 39-szeres angol válogatott Grealish az első hazai evertonos meccsén pontos annyi gólpasszt adott, mint a legutóbbi két szezonban a Manchester City játékosaként. 

