A vasárnap délutáni találkozót óriási várakozás előzte meg, ugyanis először játszottak bajnoki mérkőzést a Hill Dickinson Stadionban, amely az Everton csapatának új otthona.

Grealish átadása után Iliman Ndiaye történelmet írt az Everton új stadionjában

Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpooli együttesnek ezt megelőzően 133 évig a Goodison Park volt az otthona, melynek részeit elemenként adták el a klub szurkolóinak.

Grealish volt az Everton hőse

A Hill Dickinson Stadion a 62. stadion lett, melyben Premier League-meccset rendeztek, a találkozó 23. percében pedig Iliman Ndiaye történelmet írt. A szenegáli válogatott játékos a Manchester Citytől elzavart Jack Grealish centerezése után volt eredményes, ezzel pedig ő lőtte a Goodison Park történetének utolsó, a Hill Dickinson Stadionnak pedig az első gólját.

2 - Jack Grealish has two assists for Everton today - as many as he managed in total across the 2023-24 and 2024-25 Premier League campaigns for Manchester City (2 in 40 games). Buses. pic.twitter.com/Sxkg138rOA — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2025

A találkozó az 52. percben dőlt el, amikor Grealish lekészített labdáját James Garner bombázta be 20 méterről a jobb alsó sarokba, ezzel a 39-szeres angol válogatott Grealish az első hazai evertonos meccsén pontos annyi gólpasszt adott, mint a legutóbbi két szezonban a Manchester City játékosaként.