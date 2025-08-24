A vasárnap délutáni találkozót óriási várakozás előzte meg, ugyanis először játszottak bajnoki mérkőzést a Hill Dickinson Stadionban, amely az Everton csapatának új otthona.
A liverpooli együttesnek ezt megelőzően 133 évig a Goodison Park volt az otthona, melynek részeit elemenként adták el a klub szurkolóinak.
A Hill Dickinson Stadion a 62. stadion lett, melyben Premier League-meccset rendeztek, a találkozó 23. percében pedig Iliman Ndiaye történelmet írt. A szenegáli válogatott játékos a Manchester Citytől elzavart Jack Grealish centerezése után volt eredményes, ezzel pedig ő lőtte a Goodison Park történetének utolsó, a Hill Dickinson Stadionnak pedig az első gólját.
A találkozó az 52. percben dőlt el, amikor Grealish lekészített labdáját James Garner bombázta be 20 méterről a jobb alsó sarokba, ezzel a 39-szeres angol válogatott Grealish az első hazai evertonos meccsén pontos annyi gólpasszt adott, mint a legutóbbi két szezonban a Manchester City játékosaként.