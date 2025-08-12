Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros 20 éves tehetsége az utóbbi hetekben valósággal berobbant a köztudatba. Gruber Zsombor három forduló alatt már három gólt szerzett és két gólpasszt adott az NB I-ben, jelenleg a Fradi egyik, ha nem a legjobb formában lévő játékosa. A tehetséges támadó korábban a Liverpoolba szerződött Pécsi Árminnal is együtt lakott, amikor pedig behívták a válogatottba, azt hitte, csak viccelődni akarnak vele.

Gruber Zsombor a Győr akadémiáján nevelkedett, majd a Puskás Akadémiához került, amelytől a Ferencváros 2024 februárjában szerződtette. A Fradi előbb a Zalaegerszegnek, később az MTK-nak is kölcsönadta a tehetséges támadót, Gruber azonban idén nyáron visszatért a zöld-fehérekhez, Robbie Keane vezetőedző pedig ebben az idényben már alapemberként számol vele a bajnokságban.

Fradi, Gruber Zsombor
Gruber Zsombor remekel az NB I-ben
Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

Gruber Zsombor nem hitte el, hogy behívták a magyar válogatottba

A Fradi fiatal tehetsége villámgyorsan belopta magát a szurkolók szívébe, a Metropol pedig öt, kevesek által ismert érdekességet emelt ki a 20 éves támadóval kapcsolatban. 

A Liverpoolba szerződött Pécsi Ármin és a Ferencváros új sztárja fiatal koruk óta szoros barátságot ápolnak, mindketten játszottak a Puskás Akadémiában, és a gimnáziumi éveik alatt kollégiumi szobatársak is voltak. 

A korosztályos válogatottakat követően Gruber 2024 novemberében a felnőttek között is bemutatkozott, Marco Rossi a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen adott neki először lehetőséget. 

Amikor a magyar csapat stábja telefonon kereste, a Fradi játékosa annyira meglepődött, hogy azt gondolta, telefonbetyárkodás áldozata lett.

Hungary's midfielder #10 Dominik Szoboszlai (R) celebrates scoring the 1-1 goal from the penalty spot with his teammate Hungary's forward #15 Zsombor Gruber during the UEFA Nations League Group A3 football match Hungary vs Germany at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 19, 2024. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Gruber Zsombor a németek ellen debütált a magyar válogatottban
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo Gruber példaképe, hanem a Leicester City veterán támadója, Jamie Vardy, 

aki 2016-ban Premier League-győzelmet ünnepelhetett az angol bajnokság meglepetéscsapatával. 

A fiatal csatár imád utazgatni, a meccseket követő bejegyzései mellett a közösségi médiában a nyaralásairól is szokott posztolni, többek között Párizsból és Dubajból.

Ifi karrierjét is beleszámítva, Gruber még sosem kapott piros lapot. A 11 éves kora óta követhető statisztikák alapján sárgát is eddig összesen csupán 18-szor mutatott fel neki játékvezető, ami azt jelenti, hogy szezononként kevesebb mint két alkalommal részesült figyelmeztetésben.

A Fradi legközelebb a Bajnokok Ligája selejtezőjében a bolgár Ludogorec ellen lép pályára a Groupama Arénában kedd este. A párharc idegenbeli meccse 0-0-s döntetlent hozott, továbbjutás esetén a magyar bajnok bebiztosítja szereplését az Európa-liga főtábláján.

A teljes cikk IDE kattintva megtekinthető.

Kapcsolódó cikkek

A Ludogorec edzője már tudja, hol sebezhető a Fradi
A Fradi meccsén szürreális kezezés, tizenegyes és öt gól is volt – videó
Lisztes Krisztián elmondta, miért tért vissza a Fradiba

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!