Nem tudjuk, Pep Guardiola megtanulta-e már Szoboszlai Dominik nevét, de emlékezetes, hogy 2023-ban, a Liverpool Manchester City elleni bajnokija előtt még nem tudta, hogyan kell kiejteni, és Szvolaziként emlegette honfitársunkat.

Szoboszlai a legfrappánsabb választ 2025. februárjában adta Guardiola csapatának, amikor gólt szerzett és gólpasszt adott az akkori címvédő ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Guardiola üzenetet kapott: Szlovazi helyett Szoboszlai

A Liverpool FC most besegít azoknak - így Guardiolának is -, akiknek gondjuk akad a kiejtéssel, és nem is akárki mondja el helyesen a kerettagok neveit: maguk a játékosok mutatkoznak be a klub ötletes videójában.

Pep Guardiola’s pronunciation of “Szoboszlai” is absolutely mental 😂pic.twitter.com/XpvlVpPh4i — Watch LFC (@Watch_LFC) November 24, 2023

Guardiola pedig, ha nem akar többször betlizni a sajtótájékoztatókon, átnézheti a névsort, hiszen az ominózus napon nemcsak Szoboszlai, de Ryan Gravenberch nevével is meggyűlt a baja, a holland játékost kétszer is rosszul nevezte meg a nyilatkozatban.

