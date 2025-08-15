Live
Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

A Liverpool FC játékosai a klub videójában elmondták, hogyan kell kiejteni a nevüket. Ennek Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere örülhet a legjobban, akinek két éve még komoly gondjai voltak ezen a téren.

Nem tudjuk, Pep Guardiola megtanulta-e már Szoboszlai Dominik nevét, de emlékezetes, hogy 2023-ban, a Liverpool Manchester City elleni bajnokija előtt még nem tudta, hogyan kell kiejteni, és Szvolaziként emlegette honfitársunkat.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Guardiola
Szoboszlai a legfrappánsabb választ 2025. februárjában adta Guardiola csapatának, amikor gólt szerzett és gólpasszt adott az akkori címvédő ellen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Guardiola üzenetet kapott: Szlovazi helyett Szoboszlai

A Liverpool FC most besegít azoknak - így Guardiolának is -, akiknek gondjuk akad a kiejtéssel, és nem is akárki mondja el helyesen a kerettagok neveit: maguk a játékosok mutatkoznak be a klub ötletes videójában.

Guardiola pedig, ha nem akar többször betlizni a sajtótájékoztatókon, átnézheti a névsort, hiszen az ominózus napon nemcsak Szoboszlai, de Ryan Gravenberch nevével is meggyűlt a baja, a holland játékost kétszer is rosszul nevezte meg a nyilatkozatban. 

