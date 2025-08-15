Nem tudjuk, Pep Guardiola megtanulta-e már Szoboszlai Dominik nevét, de emlékezetes, hogy 2023-ban, a Liverpool Manchester City elleni bajnokija előtt még nem tudta, hogyan kell kiejteni, és Szvolaziként emlegette honfitársunkat.
A Liverpool FC most besegít azoknak - így Guardiolának is -, akiknek gondjuk akad a kiejtéssel, és nem is akárki mondja el helyesen a kerettagok neveit: maguk a játékosok mutatkoznak be a klub ötletes videójában.
Guardiola pedig, ha nem akar többször betlizni a sajtótájékoztatókon, átnézheti a névsort, hiszen az ominózus napon nemcsak Szoboszlai, de Ryan Gravenberch nevével is meggyűlt a baja, a holland játékost kétszer is rosszul nevezte meg a nyilatkozatban.