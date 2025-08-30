Live
A címvédő Bayern Münchentől elszenvedett múlt heti hatgólos vereség után az RB Leipzig 2-0-ra nyert hazai pályán a Heidenheim ellen a német labdarúgó-bajnokság második fordulójában. A lipcsei csapatban Gulácsi Péter is Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

Gulácsi Péter és Willi Orbán a kezdőcsapatban szerepelt, a 35 éves kapus három, a kapuját eltaláló lövés utáni védéssel járult hozzá az előző idényben csak osztályozóval bennmaradt vendégek elleni sikerhez. 

Gulácsi, Gulácsi Péter, Goalkeeper Peter GULACSI (L), gesture, gives instructions, action, single image, cropped single motif, half figure, half figure. Football 1. Bundesliga season 2025/2026, 1. matchday, matchday01 FC Bayern Munich -RB Leipzig 6-0 on August 22nd, 2025, ALLIANZAREN A. ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Gulácsi Péter továbbra is az RB Leipzig egyik legfontosabb játékosa 
Fotó:  Frank Hoermann/Sven Simon/dpa Picture-Alliance via AFP

A mérkőzés után Gulácsi 8.9-es értékelést kapott a Sofascore-on, ezzel a jobbhátvéd Ridle Baku mellett a lipcsei csapat legjobbja volt.

​Gulácsi volt az RB Leipzig legjobbja

A Leipzig a 48. percben az osztrák Christoph Baumgartner, majd a 78. percben a brazil Romulo Cardoso révén szerzett gólokkal nyert.

A Werder Bremen kétgólos hátrányból, a 63. perctől emberhátrányban játszva tartott otthon egy pontot a 2023/24-es szezonban bajnoki címet nyerő Bayer Leverkusen ellen. A gyógyszergyári csapat élére nyáron kinevezett Erik ten Hag így továbbra is nyeretlen a Bundesligában. 

Bundesliga, 2. forduló:
Werder Bremen-Bayer Leverkusen 3-3 (1-2)
RB Leipzig-FC Heidenheim 2-0 (0-0)
VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach 1-0 (0-0)
TSG Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 1-3 (0-2)

