Gulácsi Péter és Willi Orbán a kezdőcsapatban szerepelt, a 35 éves kapus három, a kapuját eltaláló lövés utáni védéssel járult hozzá az előző idényben csak osztályozóval bennmaradt vendégek elleni sikerhez.

Gulácsi Péter továbbra is az RB Leipzig egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Frank Hoermann/Sven Simon/dpa Picture-Alliance via AFP

A mérkőzés után Gulácsi 8.9-es értékelést kapott a Sofascore-on, ezzel a jobbhátvéd Ridle Baku mellett a lipcsei csapat legjobbja volt.

A Leipzig a 48. percben az osztrák Christoph Baumgartner, majd a 78. percben a brazil Romulo Cardoso révén szerzett gólokkal nyert.

A Werder Bremen kétgólos hátrányból, a 63. perctől emberhátrányban játszva tartott otthon egy pontot a 2023/24-es szezonban bajnoki címet nyerő Bayer Leverkusen ellen. A gyógyszergyári csapat élére nyáron kinevezett Erik ten Hag így továbbra is nyeretlen a Bundesligában.

Bundesliga, 2. forduló:

Werder Bremen-Bayer Leverkusen 3-3 (1-2)

RB Leipzig-FC Heidenheim 2-0 (0-0)

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach 1-0 (0-0)

TSG Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 1-3 (0-2)