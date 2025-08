A lipcseiek az első félidőben Lois Openda találatával kerültek előnybe. A belga támadó ezúttal is betalált, miközben egyre több pletyka kering arról, hogy a Premier League-szereplő Sunderlandhez távozhat. A szünetben szinte teljes sort cserélt az új edző, Ule Werner. Gulácsi beállt a kapuba, valamint a karszalagot is megkapta - írja a Magyar Nemzet.

Gulácsi Péter

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Két gólt kapott Gulácsi a hajrában

A hajrá azonban katasztrofálisan alakult: az utolsó tíz percben az Atalanta kétszer is betalált. Előbb Gianluca Scamacca, majd egy szöglet után Lorenzo Bernasconi vette be Gulácsi kapuját, utóbbi a tizenhatos széléről lőtt gólt állítás nélkül.

A mérkőzés alapján elmondható, hogy a Lőw Zsoltot váltó Ule Werner vezetőedző mindkét magyarra számít majd a szezonban.

A Leipzig számára ez volt az utolsó hazai felkészülési meccs, zárásként még a francia Lens ellen lép pályára, majd jön a Német Kupa és a bajnoki nyitány a Bayern München vendégeként augusztus 22-én.

Távozók is napirenden

A keretből hiányzott Xavi Simons és Benjamin Sesko is, mindketten átigazolás előtt állnak. Simons iránt a hírek szerint a Chelsea érdeklődik, míg Seskót a Manchester United és a Newcastle is vinné, utóbbi állítólag már 80 millió euró körüli ajánlatot is tett.

A szlovén támadó átigazolása abból a szempontból is érdekes, hogy amennyiben a Newcastle-nél köt ki, akkor a Liverpool előtt is megnyílik a kapu Alexander Isak leigazolásához.