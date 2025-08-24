Válságértekezletet tartott a Lipcse azok után, hogy a Bundesliga nyitányán a Bayern München 6-0-ra kitömte őket, ami rossz fényt vetett a csapat kapuját védő Gulácsi Péterre és a védelmet igazgató Willi Orbánra is. Négygólos Bayern-vezetésnél volt egy lipcsei gól, amit végül VAR-vizsgálat után elvettek. Legyinthetnénk, hogy részletkérdés, csakhogy most emiatt áll a bál Németországban, ugyanis a VAR túllépett a hatáskörén, ami óvásra is okot adhat – írja német lapokra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Willi Orbán és Gulácsi Péter is tehetetlen volt a Bayern München ellen. Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Lipcse a 64. percben 4-1-re szépített volna Antonio Nusa góljával, ám a találatot csaknem öt perccel később visszavonták, mivel Castello Lukeba szabadrúgással indította az akciót, de közben szabálytalanul többször is hozzáért a labdához. Ezt a játékvezető, Florian Badstübner és csapata a pályán nem észlelte, majd VAR-vizsgálat után vonta vissza a gólt. Csakhogy a VAR-nak ilyen esetben nem lett volna joga beavatkozni.

A szövetség elismerte a VAR-hibát, de Gulácsiék inkább nyeljék le?

A német szövetség, a DFB játékvezetői testületének kommunikációs felelőse, Alex Feuerherdt lényegében el is ismerte, hogy szabálytalanul jártak el a gól visszavonásával.

– Az, hogy Lukeba a szabadrúgást nem szabályosan végezte el, hanem többször is a labdához ért, sajnos egyetlen játékvezető sem vette észre a pályán – vállalta fel Feuerherdt. – A gól maga VAR-ellenőrzésen átesett, de egy szabadrúgás kivitelezésének módja a gól előtti szakaszban szigorúan véve nem tartozik a VAR feladatkörébe.

Németországban most azt taglalják, hogy a Lipcse akár meg is óvhatja a meccset, és elviekben a találkozó újrajátszása sem zárható ki. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a gól visszavonása – még ha szabálytalan is volt – a futball szellemiségének érdekében történt, így a Lipcse jobban tenné, ha annyiban hagyná a dolgot, és nem tenne panaszt miatta.