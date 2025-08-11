Live
A német labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayer Leverkusen leigazolta az RB Leipzig csapatától Janis Blaswich-t. A 34 éves kapus az elmúlt három évben 64 mérkőzésen védett a lipcsei csapatban, azonban a kezdőbe csak akkor tudott bekerülni, amikor a magyar válogatott Gulácsi Péter éppen sérült volt.

Janis Blaswich 2022 nyarán érkezett az RB Leipzig csapatához, de Gulácsi Pétert nem tudta kiszorítani a kapuból. A sors azonban úgy intézte, hogy a német kapus mégiscsak megkapta élete lehetőségét, ugyanis Gulácsi 2022 októberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. 

Gulácsi Péter, Janis Blaswich goalkeeper of RB Salzburg and Germany during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Real Madrid C.F. and FC Salzburg at Estadio Santiago Bernabeu on January 22, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Gulácsi Péter riválisa távozott Lipcséből
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az 58-szoros magyar válogatott kapusnak közel egy évet ki kellett hagyni, ez idő alatt pedig Blaswich jól védett és még a német válogatott bő keretébe is meghívót kapott. Gulácsi visszatérése után azonban megremegett a német kapus, elkezdett hibát hibára halmozni, a klub legendás kapusa pedig 2024 februárjában visszakerült a Lipcse kapujába, a helyét pedig azóta sem adta át senkinek. 

Gulácsi Péter riválisa távozott

A 34 éves Janis Blaswich a távozás mellett döntött, ugyanis már nem csak Gulácsi, hanem a belga Maarten Vandevoordt is elé került a rangsorban. A rutinos kapusnak kapóra jött a Bayer Leverkusen ajánlata, ugyanis a csapat korábbi kapusa, a finn Lukas Hradecky az AS Monacóhoz igazolt. A gyógyszergyári klub 2 millió eurót fizetett az RB Leipzignek Blaswich játékjogáért, a 34 éves kapus pedig kétéves szerződést írt alá új csapatával. 

Janis Blaswich személyében első osztályú utódot találtunk a kapus poszton. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kapuscsapattal folytatott munkánkat minőségvesztés nélkül folytassuk. Az egyéni képességei mellett rengeteg nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Örülünk, hogy sikerült ezt az első osztályú átigazolást végrehajtanunk” 

nyilatkozta Simon Rolfes, a Leverkusen sportigazgatója.

A Leverkusen nincs könnyű helyzetben a Bundesliga szezonkezdete előtt. A 2023/24-es szezont veretlenül megnyerő csapatból távozott Xabi Alonso vezetőedző, mellette pedig olyan kulcsjátékosok igazoltak el, mint Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky vagy a csapatkapitány Jonathan Tah.

Péter Gulácsi of RB Leipzig looks on during the 1. Bundesliga match between VfL Wolfsburg and RB Leipzig at Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany on April 11, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Gulácsi Péter az RB Leipzig klublegendája
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Júniusban egyébként olyan hírek is szivárogtak a német sajtóból, hogy Gulácsi Péter is távozhat Lipcséből, azonban a 35 éves magyar kapus továbbra is az RB Leipziget erősíti. Azt azonban még nem tudni, hogy idén is ő lesz-e a kezdőkapus. 

Nehéz döntésnek nevezhetnénk, de azt is mondhatjuk, hogy könnyű döntés, mert biztosan lesz valaki a kapuban, aki igazán jó képességekkel rendelkezik” 

fogalmazott Ole Werner, az RB Leipzig nyáron kinevezett edzője, akinek a csapata augusztus 16-án a Sandhausen ellen játszik legközelebb a Német Kupa első fordulójában.

