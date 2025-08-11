Janis Blaswich 2022 nyarán érkezett az RB Leipzig csapatához, de Gulácsi Pétert nem tudta kiszorítani a kapuból. A sors azonban úgy intézte, hogy a német kapus mégiscsak megkapta élete lehetőségét, ugyanis Gulácsi 2022 októberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Gulácsi Péter riválisa távozott Lipcséből

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az 58-szoros magyar válogatott kapusnak közel egy évet ki kellett hagyni, ez idő alatt pedig Blaswich jól védett és még a német válogatott bő keretébe is meghívót kapott. Gulácsi visszatérése után azonban megremegett a német kapus, elkezdett hibát hibára halmozni, a klub legendás kapusa pedig 2024 februárjában visszakerült a Lipcse kapujába, a helyét pedig azóta sem adta át senkinek.

Gulácsi Péter riválisa távozott

A 34 éves Janis Blaswich a távozás mellett döntött, ugyanis már nem csak Gulácsi, hanem a belga Maarten Vandevoordt is elé került a rangsorban. A rutinos kapusnak kapóra jött a Bayer Leverkusen ajánlata, ugyanis a csapat korábbi kapusa, a finn Lukas Hradecky az AS Monacóhoz igazolt. A gyógyszergyári klub 2 millió eurót fizetett az RB Leipzignek Blaswich játékjogáért, a 34 éves kapus pedig kétéves szerződést írt alá új csapatával.

Janis Blaswich személyében első osztályú utódot találtunk a kapus poszton. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kapuscsapattal folytatott munkánkat minőségvesztés nélkül folytassuk. Az egyéni képességei mellett rengeteg nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Örülünk, hogy sikerült ezt az első osztályú átigazolást végrehajtanunk”

– nyilatkozta Simon Rolfes, a Leverkusen sportigazgatója.

A Leverkusen nincs könnyű helyzetben a Bundesliga szezonkezdete előtt. A 2023/24-es szezont veretlenül megnyerő csapatból távozott Xabi Alonso vezetőedző, mellette pedig olyan kulcsjátékosok igazoltak el, mint Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky vagy a csapatkapitány Jonathan Tah.

Gulácsi Péter az RB Leipzig klublegendája

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Júniusban egyébként olyan hírek is szivárogtak a német sajtóból, hogy Gulácsi Péter is távozhat Lipcséből, azonban a 35 éves magyar kapus továbbra is az RB Leipziget erősíti. Azt azonban még nem tudni, hogy idén is ő lesz-e a kezdőkapus.

Nehéz döntésnek nevezhetnénk, de azt is mondhatjuk, hogy könnyű döntés, mert biztosan lesz valaki a kapuban, aki igazán jó képességekkel rendelkezik”

– fogalmazott Ole Werner, az RB Leipzig nyáron kinevezett edzője, akinek a csapata augusztus 16-án a Sandhausen ellen játszik legközelebb a Német Kupa első fordulójában.