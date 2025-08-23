Live
A Bayern München otthonában 6-0-s vereséggel kezdte a Bundesliga-idényt az RB Leipzig, amelyben Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a meccset. Gulácsi Péter teljes pályafutása során nem volt még részese ekkora vereségnek, Ola Werner vezetőedző pedig a meccs másnapjára össze is hívta a válságértekezletet.

Az RB Leipzig megújulásra készült a tavalyi, csalódást keltő idény után. Bár sokáig lehetett arról hallani, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán is az átalakítás áldozatává válik, végül mindketten ott voltak az új vezetőedző, Ola Werner által kijelölt kezdőcsapatban a Bayern München ellen. Sok öröme ebben sem Gulácsi Péternek, sem Willi Orbánnak nem volt, a Bayern 6-0-ra nyert.

Gulácsi Péter, Coach Ole Werner (Leipzig), single image, cropped single motif, portrait, portrait, portrait. Press conference. Football 1. Bundesliga season 2025/2026, 1. matchday, matchday01 FC Bayern Munich -RB Leipzig 6-0 on August 22, 2025, ALLIANZAREN A.? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ola Werner, Gulácsi Péterék új vezetőedzője azonnal komoly nyomás alá került a Bayern München elleni sokkoló zakó után
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/FRANK HOERMANN/SVEN SIMON

Gulácsi Péterék katasztrófája a Bayern München ellen

A mérkőzés után Willi Orbán utódja, az új lipcsei csapatkapitány, David Raum, valamint a nyáron kinevezett vezetőedző, Ola Werner is katasztrófáról beszélt.

– Telibe pofán vertek minket. Ez soha többet nem történhet meg – idézi a szókimondó Raumot a Magyar Nemzet.

Werner alaposan ki akarja beszélni a játékosokkal a sokkoló vereséget, válságértekezletet hívott össze a meccs másnapjára, azaz szombatra, talán azt megelőzendő, hogy őt hívja hasonló találkozóra a klubvezetés.

Willi Orbán már járt rosszabbul, Gulácsi még nem

Bár egyik gól sem varrható Gulácsi nyakába, sőt, a meccs elején még néhány nagy védést is bemutatott, a hat beszedett találat aligha tesz jót a magyar kapusnak, aki a nyáron kemény csatában őrizte meg a helyét a lipcsei kezdőcsapatban.

Gulácsi Péter profi pályafutása során még sosem szenvedett hatgólos különbséget, most ez a pillanat is eljött a harmincöt éves hálóőr karrierjében.

Willi Orbán viszont már volt részese nagyobb zakónak: 2023-ban a Manchester City 7-0-ra ütötte ki a lipcseieket a Bajnokok Ligájában. Gulácsi akkor sérülése miatt nem állhatott az RB Leipzig rendelkezésére.

