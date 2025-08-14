Gulácsi Péter 2022 októberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az 58-szoros magyar válogatott kapusnak közel egy évet ki kellett hagyni, ez idő alatt pedig Janis Blaswich jól védett és még a német válogatott bő keretébe is meghívót kapott.

Gulácsi Péter az RB Leipzig klublegendája

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Gulácsi visszatérése után azonban megremegett a német kapus, elkezdett hibát hibára halmozni, a klub legendás kapusa pedig 2024 februárjában visszakerült a Lipcse kapujába, a helyét pedig azóta sem adta át senkinek.

Gulácsi megint megnyerte a kapusháborút

A lipcsei klub tavaly nyáron 10 millió euróért leigazolt a belga Genk kapustehetségét, Maarten Vandevoordtot, a sajtó pedig készpénznek vette, hogy a 22 éves kapus Gulácsi elé érkezik. A magyar kapus azonban szenzációsan teljesített az előző idényben, így a belga kapusnak csupán hat bajnoki mérkőzés jutott.

Vandevoordtnak esélye sem volt bekerülni a csapatba, mert Gulácsi kiemelkedett az együttesből, az idény végén pedig német Kicker szaklap is megválasztotta a bajnokság legjobb kapusának. Gulácsi az előző szezonban 30 bajnoki mérkőzésből 14-et hozott le kapott gól nélkül, ezzel neki lett a legjobb statisztikája a Bundesligában. A 34 éves magyar kapus nem mellesleg a világbajnok Manuel Neuert előzte meg.

Az RB Leipzig új edzőjét, Ole Wernert is meggyőzte Gulácsi Péter

Fotó: Jan Woitas/ dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi remek szezont zárt, ennek ellenére a német sajtó júniusban még arról cikkezett, hogy az RB Leipzig meg akar válni néhány túl sokat kereső idősebb játékosától, ezért nem tartanak igényt a magyar kapusra. A 35 éves Gulácsi azonban nem ment sehová, ismét megharcolt a helyéért, a jelek szerint pedig megnyert egy újabb kapusháborút.

Nem volt könnyű döntés, mert egy nagyon magas színvonalú párharc volt, hiszen két kiváló kapusunk van. A sportteljesítmény alapján Pete továbbra is orrhossznyi előnyben van. Maartennel is közöltük a döntést, és profin fogadta, továbbra is övé a jövő”

– idézi a Metropol Ole Werner vezetőedzőt, aki azt is elárulta, hogy a Sandhausen elleni szombati Német Kupa-meccsen Vandevoordt fog védeni, jövő héten pedig Gulácsi áll majd a kapuban, amikor az RB Leipzig megkezdi a Bundesliga-szezont a Bayern München otthonában.