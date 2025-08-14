Live
Rendkívüli

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Ole Werner, a Bundesligában szereplő RB Leipzig vezetőedzője bejelentette, hogy a 2025/26-os szezonban is Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa. A 35 éves Gulácsit az előző idényben a német bajnokság legjobb kapusának választották, a döntés mégis meglepetésként hat, ugyanis nyáron a német sajtó kész tényként állította, hogy a magyar kapus ideje lejárt a lipcsei klubnál.

Gulácsi Péter 2022 októberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az 58-szoros magyar válogatott kapusnak közel egy évet ki kellett hagyni, ez idő alatt pedig Janis Blaswich jól védett és még a német válogatott bő keretébe is meghívót kapott. 

Péter Gulácsi of RB Leipzig looks on during the 1. Bundesliga match between VfL Wolfsburg and RB Leipzig at Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany on April 11, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Gulácsi Péter az RB Leipzig klublegendája
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Gulácsi visszatérése után azonban megremegett a német kapus, elkezdett hibát hibára halmozni, a klub legendás kapusa pedig 2024 februárjában visszakerült a Lipcse kapujába, a helyét pedig azóta sem adta át senkinek. 

Gulácsi megint megnyerte a kapusháborút

A lipcsei klub tavaly nyáron 10 millió euróért leigazolt a belga Genk kapustehetségét, Maarten Vandevoordtot, a sajtó pedig készpénznek vette, hogy a 22 éves kapus Gulácsi elé érkezik. A magyar kapus azonban szenzációsan teljesített az előző idényben, így a belga kapusnak csupán hat bajnoki mérkőzés jutott. 

Vandevoordtnak esélye sem volt bekerülni a csapatba, mert Gulácsi kiemelkedett az együttesből, az idény végén pedig német Kicker szaklap is megválasztotta a bajnokság legjobb kapusának. Gulácsi az előző szezonban 30 bajnoki mérkőzésből 14-et hozott le kapott gól nélkül, ezzel neki lett a legjobb statisztikája a Bundesligában. A 34 éves magyar kapus nem mellesleg a világbajnok Manuel Neuert előzte meg.

12 August 2025, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, RB Leipzig public training session at the Red Bull Academy. Coach Ole Werner (RB Leipzig) leads the training session. Photo: Jan Woitas/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az RB Leipzig új edzőjét, Ole Wernert is meggyőzte Gulácsi Péter
Fotó: Jan Woitas/ dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi remek szezont zárt, ennek ellenére a német sajtó júniusban még arról cikkezett, hogy az RB Leipzig meg akar válni néhány túl sokat kereső idősebb játékosától, ezért nem tartanak igényt a magyar kapusra. A 35 éves Gulácsi azonban nem ment sehová, ismét megharcolt a helyéért, a jelek szerint pedig megnyert egy újabb kapusháborút. 

Nem volt könnyű döntés, mert egy nagyon magas színvonalú párharc volt, hiszen két kiváló kapusunk van. A sportteljesítmény alapján Pete továbbra is orrhossznyi előnyben van. Maartennel is közöltük a döntést, és profin fogadta, továbbra is övé a jövő” 

– idézi a Metropol Ole Werner vezetőedzőt, aki azt is elárulta, hogy a Sandhausen elleni szombati Német Kupa-meccsen Vandevoordt fog védeni, jövő héten pedig Gulácsi áll majd a kapuban, amikor az RB Leipzig megkezdi a Bundesliga-szezont a Bayern München otthonában. 

