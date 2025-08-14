Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Arsenal idén nyáron leigazolta a Sporting Lisszabon magyar származású csatárát. Viktor Gyökeres 64 millió fontért váltott klubot, az átigazolási díjnak pedig a svéd rendőrség szerint köze lehet egy egészen elképesztő emberölési kísérlethez.

Viktor Gyökeres az Arsenal idei sztárigazolása, a magyar származású svéd válogatott csatár már be is mutatkozott új csapatában. A 27 éves támadó 64 millió fontért szerződött a Sporting Lisszabontól a londoni együtteshez, ám az átigazolási díj kapcsán gyilkossági kísérletet követhettek el Svédországban.

Gyökeres, Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres (L) holds off Villarreal's Spanish midfielder #20 Alberto Moleiro (R) during the pre-season friendly football match between Arsenal and Villarreal at the Emirates Stadium in London on August 6, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Gyökeres már pályára lépett az Arsenalban
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Gyökeres klubváltása miatt követhettek el gyilkossági kísérletet

A svéd média szerint a rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy miért adtak le két lövést egy Stockholm közelében található ingatlanban, ahol Gyökeres ügynökének az egyik rokona él. 

A hétvégi lövöldözésnek állítólag köze van a gólerős futballista klubváltásához, ugyanis az említett rokon azzal dicsekedett, hogy az átigazolási díjból származó ügynöki jutalék egy részét megkapta. 

A hírek szerint a feltételezett elkövetők így akartak nyomást gyakorolni Gyökeres ügynökére, hogy a transzferből származó pénzből ők is kapjanak egy jelentős részt.

A svéd válogatott támadó klubváltása egyébként sem volt botrányoktól mentes, 

ugyanis a Sporting sokáig nem volt hajlandó eladni legjobbját, aki válaszként azzal fenyegetőzött, hogy többé nem fog pályára lépni a lisszaboni együttes színeiben. Frederico Varandas, a Sporting elnöke ezt követően bekeményített és elmondta, hogy Gyökeres fegyelmi eljárásra számíthat, miután nem volt hajlandó visszatérni a csapathoz a felkészülés kezdetére. A portugál klub elnöke továbbá hangsúlyozta, hogy Gyökeres csak akkor távozhat, ha teljesülnek azok a feltételek, amelyeket a Sporting követel. 

Végül nagy nehezen összejött a transzfer, ám végül nem a sokáig esélyesnek hitt Manchester United, hanem az Arsenal lett a befutó, amely 2030 nyaráig szóló szerződést kötött a sztárjátékossal.

Kapcsolódó cikkek

Magyar jelöltje is van az Aranylabdának
Az Arsenal szurkolóinak 14 perc elég volt, máris ítéletet mondtak Viktor Gyökeresről
Gyökeres apja sírva könyörög, hogy engedjék a fiát az Arsenalhoz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!