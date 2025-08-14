Viktor Gyökeres az Arsenal idei sztárigazolása, a magyar származású svéd válogatott csatár már be is mutatkozott új csapatában. A 27 éves támadó 64 millió fontért szerződött a Sporting Lisszabontól a londoni együtteshez, ám az átigazolási díj kapcsán gyilkossági kísérletet követhettek el Svédországban.
A svéd média szerint a rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy miért adtak le két lövést egy Stockholm közelében található ingatlanban, ahol Gyökeres ügynökének az egyik rokona él.
A hétvégi lövöldözésnek állítólag köze van a gólerős futballista klubváltásához, ugyanis az említett rokon azzal dicsekedett, hogy az átigazolási díjból származó ügynöki jutalék egy részét megkapta.
A hírek szerint a feltételezett elkövetők így akartak nyomást gyakorolni Gyökeres ügynökére, hogy a transzferből származó pénzből ők is kapjanak egy jelentős részt.
A svéd válogatott támadó klubváltása egyébként sem volt botrányoktól mentes,
ugyanis a Sporting sokáig nem volt hajlandó eladni legjobbját, aki válaszként azzal fenyegetőzött, hogy többé nem fog pályára lépni a lisszaboni együttes színeiben. Frederico Varandas, a Sporting elnöke ezt követően bekeményített és elmondta, hogy Gyökeres fegyelmi eljárásra számíthat, miután nem volt hajlandó visszatérni a csapathoz a felkészülés kezdetére. A portugál klub elnöke továbbá hangsúlyozta, hogy Gyökeres csak akkor távozhat, ha teljesülnek azok a feltételek, amelyeket a Sporting követel.
Végül nagy nehezen összejött a transzfer, ám végül nem a sokáig esélyesnek hitt Manchester United, hanem az Arsenal lett a befutó, amely 2030 nyaráig szóló szerződést kötött a sztárjátékossal.