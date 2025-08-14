Viktor Gyökeres az Arsenal idei sztárigazolása, a magyar származású svéd válogatott csatár már be is mutatkozott új csapatában. A 27 éves támadó 64 millió fontért szerződött a Sporting Lisszabontól a londoni együtteshez, ám az átigazolási díj kapcsán gyilkossági kísérletet követhettek el Svédországban.

Gyökeres már pályára lépett az Arsenalban

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Gyökeres klubváltása miatt követhettek el gyilkossági kísérletet

A svéd média szerint a rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy miért adtak le két lövést egy Stockholm közelében található ingatlanban, ahol Gyökeres ügynökének az egyik rokona él.

A hétvégi lövöldözésnek állítólag köze van a gólerős futballista klubváltásához, ugyanis az említett rokon azzal dicsekedett, hogy az átigazolási díjból származó ügynöki jutalék egy részét megkapta.

A hírek szerint a feltételezett elkövetők így akartak nyomást gyakorolni Gyökeres ügynökére, hogy a transzferből származó pénzből ők is kapjanak egy jelentős részt.

Dagens ETC is saying that someone fired two shots at a house where a relative of the agent of Viktor Gyökeres lives.



They're saying that the shooting is linked to Viktor Gyökeres move from Sporting to Arsenal. They wanted to pressure the agent for money from the deal. pic.twitter.com/b1Fav1Xj4y — 🇸🇪 (@SwedeStats) August 13, 2025

A svéd válogatott támadó klubváltása egyébként sem volt botrányoktól mentes,

ugyanis a Sporting sokáig nem volt hajlandó eladni legjobbját, aki válaszként azzal fenyegetőzött, hogy többé nem fog pályára lépni a lisszaboni együttes színeiben. Frederico Varandas, a Sporting elnöke ezt követően bekeményített és elmondta, hogy Gyökeres fegyelmi eljárásra számíthat, miután nem volt hajlandó visszatérni a csapathoz a felkészülés kezdetére. A portugál klub elnöke továbbá hangsúlyozta, hogy Gyökeres csak akkor távozhat, ha teljesülnek azok a feltételek, amelyeket a Sporting követel.

Végül nagy nehezen összejött a transzfer, ám végül nem a sokáig esélyesnek hitt Manchester United, hanem az Arsenal lett a befutó, amely 2030 nyaráig szóló szerződést kötött a sztárjátékossal.

Kapcsolódó cikkek