Viktor Gyökeres nagy reményekkel érkezett a nyáron az Arsenalhoz, vasárnap pedig kezdőként lépett pályára a Manchester United ellen, amely ugyancsak szerette volna megszerezni a tavalyi szezon egyik legeredményesebb labdarúgóját. Azonban nem a svéd csatárról szólt az Old Traffordon rendezett rangadó, ahol az Arsenal 1-0-ra győzött Riccardo Calafiori korai fejesgóljának köszönhetően.
A 63,5 millió fontért igazolt magyar származású svéd válogatott csatár teljesítménye azonban igencsak hagyott kívánnivalót maga után, ugyanis jobbára az egész meccsen súlytalan volt a korábbi edzője, Rúben Amorim által irányított manchesteriek ellen.
A 60. percben lecserélt Gyökeres mindössze huszonegyszer ért labdához, mindössze kilenc sikeres passza volt, ám ami ennél is sokkolóbb statisztika, hogy egyetlen lövéssel sem próbálkozott, amíg a pályán volt.
Gyökeres gyenge bemutatkozás azonban nem csupán a saját hibája, ugyanis a vasárnapi rangadón alig kapott használtató labdát a társaktól, és összességében az egész csapat játékából hiányzott a kreativitás. Ettől függetlenül látszódott, hogy a 27 éves csatárnak még szoknia kell a Premier League-et, ugyanis látványosan gondjai voltak a labdatartással.
A West Ham, a Newcastle United és a Crystal Palace korábbi edzőjét, Alan Pardew-t nem győzte meg a Sporting egykori támadója, a talkSPORT műsorában pedig kőkeményen kritizálta első meccse után a svéd gólvágót.
Gyenge. Szerintem ennél jobban nem lehet szépíteni. Nem tűnt úgy, hogy ideges lett volna, vagy ilyesmi… de a bemutatkozása nem alakult úgy, ahogy vártam, pedig nagy rajongója vagyok. Többet vártam tőle”
– mondta a szakember.
„Ha ennyi pénzt fizetsz valakiért, akkor biztosan szeretnéd, hogy formába lendüljön, márpedig egy csatár csak úgy tud igazán formában lenni, ha játszik. Kicsit kockázatos volt őt a kezdőbe tenni, de megéri időt adni neki. Most még kicsit berozsdásodottnak tűnt. Tény, hogy kihagyta a szezon előtti felkészülés felét, talán ez szerepet játszott abban, hogy nem volt olyan éles, mint amire számítottunk” – mondta Pardew.
Gyökeres az elmúlt két évben 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett a portugál Sportingban. Az első PL-meccse után természetesen a londoni együttes szurkolói is véleményt formáltak, ám jobbára egyöntetű véleménnyel voltak arról, hogy nem a csatár hibája, hogy helyzetbe sem tudott kerülni az Old Traffordon.
„Gyökeresnek mélyebben kell játszania, hogy segítenie tudja a támadásokat. Alig kapott érdemi segítsége a társaktól” – írta egy szurkoló.
„Azt szeretnénk, ha a csapatunk helyzeteket alakítana ki, és labdákat juttatna az ellenfél tizenhatosán belülre, hogy Gyökeres kihasználhassa az erősségeit” – fogalmazott meg kritikát az Arsenal támadójátékával kapcsolatban egy másik szurkoló.
Nem Gyökeres a probléma, hanem mindenki más, aki mögötte játszik és úgy tesz, mintha ott sem lenne a pályán”
– írta egy másik.
„Megvettük Gyökerest, és egyetlen labdát sem adtunk neki” – bosszankodott egy negyedik.
A Manchester United és az Arsenal a statisztikák szerint - minden találkozójukat figyelembe véve - eddig 244 alkalommal játszott egymás ellen, hazai siker esetén a United századik győzelmét ünnepelhette volna a megszakítás nélkül századik élvonalbeli szezonját megkezdő londoni alakulattal szemben. Így viszont az Ágyúsok örülhettek a 90. sikerüknek. Az Arsenal legközelebb majd augusztus 23-án fogadja az újonc Leeds United csapatát az Emiratesben.