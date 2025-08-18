Viktor Gyökeres nagy reményekkel érkezett a nyáron az Arsenalhoz, vasárnap pedig kezdőként lépett pályára a Manchester United ellen, amely ugyancsak szerette volna megszerezni a tavalyi szezon egyik legeredményesebb labdarúgóját. Azonban nem a svéd csatárról szólt az Old Traffordon rendezett rangadó, ahol az Arsenal 1-0-ra győzött Riccardo Calafiori korai fejesgóljának köszönhetően.

Viktor Gyökeres bemutatkozása nem sikerült tökéletesen, de az Arsenal így is rangadót nyert az Old Traffordon

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A 63,5 millió fontért igazolt magyar származású svéd válogatott csatár teljesítménye azonban igencsak hagyott kívánnivalót maga után, ugyanis jobbára az egész meccsen súlytalan volt a korábbi edzője, Rúben Amorim által irányított manchesteriek ellen.

A 60. percben lecserélt Gyökeres mindössze huszonegyszer ért labdához, mindössze kilenc sikeres passza volt, ám ami ennél is sokkolóbb statisztika, hogy egyetlen lövéssel sem próbálkozott, amíg a pályán volt.

Gyökeres gyenge volt, kapott hideget-meleget

Gyökeres gyenge bemutatkozás azonban nem csupán a saját hibája, ugyanis a vasárnapi rangadón alig kapott használtató labdát a társaktól, és összességében az egész csapat játékából hiányzott a kreativitás. Ettől függetlenül látszódott, hogy a 27 éves csatárnak még szoknia kell a Premier League-et, ugyanis látványosan gondjai voltak a labdatartással.

Viktor Gyökeres bemutatkozott a PL-ben, de többek vártak tőle

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A West Ham, a Newcastle United és a Crystal Palace korábbi edzőjét, Alan Pardew-t nem győzte meg a Sporting egykori támadója, a talkSPORT műsorában pedig kőkeményen kritizálta első meccse után a svéd gólvágót.

Gyenge. Szerintem ennél jobban nem lehet szépíteni. Nem tűnt úgy, hogy ideges lett volna, vagy ilyesmi… de a bemutatkozása nem alakult úgy, ahogy vártam, pedig nagy rajongója vagyok. Többet vártam tőle”

– mondta a szakember.

„Ha ennyi pénzt fizetsz valakiért, akkor biztosan szeretnéd, hogy formába lendüljön, márpedig egy csatár csak úgy tud igazán formában lenni, ha játszik. Kicsit kockázatos volt őt a kezdőbe tenni, de megéri időt adni neki. Most még kicsit berozsdásodottnak tűnt. Tény, hogy kihagyta a szezon előtti felkészülés felét, talán ez szerepet játszott abban, hogy nem volt olyan éles, mint amire számítottunk” – mondta Pardew.