Az Arsenal győzelemmel kezdte a Premier League 2025/26-os idényét, miután vasárnap 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként. Az angol labdarúgó-bajnokságban bemutatkozott az Ágyúsok új sztárja, a magyar származású svéd csatár, Viktor Gyökeres, aki finoman szólva sem élete meccsét játszotta az Old Traffordon.

Viktor Gyökeres nagy reményekkel érkezett a nyáron az Arsenalhoz, vasárnap pedig kezdőként lépett pályára a Manchester United ellen, amely ugyancsak szerette volna megszerezni a tavalyi szezon egyik legeredményesebb labdarúgóját. Azonban nem a svéd csatárról szólt az Old Traffordon rendezett rangadó, ahol az Arsenal 1-0-ra győzött Riccardo Calafiori korai fejesgóljának köszönhetően. 

Manchester United's French defender #15 Leny Yoro (top) challenges Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyökeres during the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Viktor Gyökeres bemutatkozása nem sikerült tökéletesen, de az Arsenal így is rangadót nyert az Old Traffordon
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A 63,5 millió fontért igazolt magyar származású svéd válogatott csatár teljesítménye azonban igencsak hagyott kívánnivalót maga után, ugyanis jobbára az egész meccsen súlytalan volt a korábbi edzője, Rúben Amorim által irányított manchesteriek ellen.

 A 60. percben lecserélt Gyökeres mindössze huszonegyszer ért labdához, mindössze kilenc sikeres passza volt, ám ami ennél is sokkolóbb statisztika, hogy egyetlen lövéssel sem próbálkozott, amíg a pályán volt.

Gyökeres gyenge volt, kapott hideget-meleget

Gyökeres gyenge bemutatkozás azonban nem csupán a saját hibája, ugyanis a vasárnapi rangadón alig kapott használtató labdát a társaktól, és összességében az egész csapat játékából hiányzott a kreativitás. Ettől függetlenül látszódott, hogy a 27 éves csatárnak még szoknia kell a Premier League-et, ugyanis látványosan gondjai voltak a labdatartással.

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres warms up for the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Viktor Gyökeres bemutatkozott a PL-ben, de többek vártak tőle
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A West Ham, a Newcastle United és a Crystal Palace korábbi edzőjét, Alan Pardew-t nem győzte meg a Sporting egykori támadója, a talkSPORT műsorában pedig kőkeményen kritizálta első meccse után a svéd gólvágót.

Gyenge. Szerintem ennél jobban nem lehet szépíteni. Nem tűnt úgy, hogy ideges lett volna, vagy ilyesmi… de a bemutatkozása nem alakult úgy, ahogy vártam, pedig nagy rajongója vagyok. Többet vártam tőle”

 – mondta a szakember.

„Ha ennyi pénzt fizetsz valakiért, akkor biztosan szeretnéd, hogy formába lendüljön, márpedig egy csatár csak úgy tud igazán formában lenni, ha játszik. Kicsit kockázatos volt őt a kezdőbe tenni, de megéri időt adni neki. Most még kicsit berozsdásodottnak tűnt. Tény, hogy kihagyta a szezon előtti felkészülés felét, talán ez szerepet játszott abban, hogy nem volt olyan éles, mint amire számítottunk” – mondta Pardew.

Arsenal's French defender #02 William Saliba (L) and Arsenal's German midfielder #29 Kai Havertz (C) shake hands on the final whistle of the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. Arsenal won the game 1-0. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Manchesterben nyert az Arsenal a United ellen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az Arsenal szurkolói megvédték a súlytalanul játszó svéd sztárcsatárt

Gyökeres az elmúlt két évben 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett a portugál Sportingban. Az első PL-meccse után természetesen a londoni együttes szurkolói is véleményt formáltak, ám jobbára egyöntetű véleménnyel voltak arról, hogy nem a csatár hibája, hogy helyzetbe sem tudott kerülni az Old Traffordon.

„Gyökeresnek mélyebben kell játszania, hogy segítenie tudja a támadásokat. Alig kapott érdemi segítsége a társaktól” – írta egy szurkoló.

„Azt szeretnénk, ha a csapatunk helyzeteket alakítana ki, és labdákat juttatna az ellenfél tizenhatosán belülre, hogy Gyökeres kihasználhassa az erősségeit” – fogalmazott meg kritikát az Arsenal támadójátékával kapcsolatban egy másik szurkoló.

Nem Gyökeres a probléma, hanem mindenki más, aki mögötte játszik és úgy tesz, mintha ott sem lenne a pályán”

 – írta egy másik.

„Megvettük Gyökerest, és egyetlen labdát sem adtunk neki” – bosszankodott egy negyedik.

A Manchester United és az Arsenal a statisztikák szerint - minden találkozójukat figyelembe véve - eddig 244 alkalommal játszott egymás ellen, hazai siker esetén a United századik győzelmét ünnepelhette volna a megszakítás nélkül századik élvonalbeli szezonját megkezdő londoni alakulattal szemben. Így viszont az Ágyúsok örülhettek a 90. sikerüknek. Az Arsenal legközelebb majd augusztus 23-án fogadja az újonc Leeds United csapatát az Emiratesben.

