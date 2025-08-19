Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár az Arsenal győzelemmel kezdte a Premier League új idényét, a londoniak új sztárcsatára kapott hideget-meleget a Manchester United elleni rangadót követően. Viktor Gyökeres először szólalt meg azt követően, hogy egyetlen lövése sem volt a hétvégi rangadón.

Komoly nyomás nehezedik Viktor Gyökeresre, aki nagy reményekkel érkezett a nyáron az Arsenalhoz, vasárnap pedig kezdőként debütált az angol labdarúgó-bajnokság (Premer League) nyitófordulójában. Az Ágyúsok szurkolói abban reménykedtek, hogy a 63 millió fontért szerződtett magyar származású svéd csatár már az első meccsén berobban, azonban a Manchester United ellen 1-0-ra megnyert meccsen felejthető teljesítményt nyújtott, még kapura lövése sem volt a 60. percig, amikor is lecserélte őt Mikel Arteta. Hasonlóra egyébként 2023 áprilisa óta nem volt példa, így nem csoda, hogy sokakat meglepett a visszafogott produkciója.

gyökeres Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres warms up for the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Viktor Gyökerestől többet vártak az első PL-meccsén
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Manchester United legendája, Roy Keane, a Sky Sports szakértőjeként kritikusan nyilatkozott a 27 éves svéd válogatott csatárról, mondván, nem volt formában.

„A Premier League egy más világ. Olyan bajnokságból érkezett, ahol több ideje és tere volt, itt viszont gyorsan kell döntést hoznia” – vélekedett Daniel Sturridge.

A Manchester City egykori védője, Micah Richards azonban a támadó védelmére kelt, mondván csak időre van szüksége.

„Minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Premier League-ben, de egyértelmű, hogy időre van még szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon. Az Arsenal rendszere passzol hozzá, de tény, hogy ez nem az ő napja volt”.

Gyökeres először üzent a bemutatkozása óta

Gyökeres a debütálása után nem reagált egyből, két nap után azonban megtörte a csendet a közösségi oldalán, és úgy tűnik, a kritikák ellenére továbbra is pozitívan tekint előre.

„Büszke pillanat a számomra, hogy bemutatkozhattam a Premier League-ben ennek a különleges klubnak a színeiben, és, hogy sikerült győzelemmel kezdenünk a szezont” – írta az Instagramon a svéd csatár, aki az elmúlt két évben 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett a portugál Sportingban.

A United elleni győzelem után Mikel Arteta elismerte, hogy csapata nem tudta maximálisan kihasználni Gyökeres adottságait, de a spanyol szakember optimista a jövőt illetően.

Az Arsenal szombaton az újonc Leeds Unitedet fogadja az Emiratesben, majd jövő héten a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milos és Pécsi Ármint foglalkoztató címvédő Liverpoollal találkozik.

Kapcsolódó cikkek:

Szégyenteljesen viselkedett egy szurkoló, miközben mindenki Diogo Jotára emlékezett – videó
Bohócot csinált magából: az angol sztárkapuson röhög az internet – videó
Botrányos meccsen tért vissza a Leeds a Premier League-be
Pécsi Ármin debütált a Liverpool U21-es csapatában
A pályán balhézott az edző és a játékos: Keane kiakadt – videó
Arsenal-mezben alázta meg a lánya az MU legendáját – videó, kép
Az angol focilegenda óriási bakija: Kerkezt alázta, aki a pályán sem volt
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!