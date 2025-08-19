Komoly nyomás nehezedik Viktor Gyökeresre, aki nagy reményekkel érkezett a nyáron az Arsenalhoz, vasárnap pedig kezdőként debütált az angol labdarúgó-bajnokság (Premer League) nyitófordulójában. Az Ágyúsok szurkolói abban reménykedtek, hogy a 63 millió fontért szerződtett magyar származású svéd csatár már az első meccsén berobban, azonban a Manchester United ellen 1-0-ra megnyert meccsen felejthető teljesítményt nyújtott, még kapura lövése sem volt a 60. percig, amikor is lecserélte őt Mikel Arteta. Hasonlóra egyébként 2023 áprilisa óta nem volt példa, így nem csoda, hogy sokakat meglepett a visszafogott produkciója.

Viktor Gyökerestől többet vártak az első PL-meccsén

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Manchester United legendája, Roy Keane, a Sky Sports szakértőjeként kritikusan nyilatkozott a 27 éves svéd válogatott csatárról, mondván, nem volt formában.

„A Premier League egy más világ. Olyan bajnokságból érkezett, ahol több ideje és tere volt, itt viszont gyorsan kell döntést hoznia” – vélekedett Daniel Sturridge.

A Manchester City egykori védője, Micah Richards azonban a támadó védelmére kelt, mondván csak időre van szüksége.

„Minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Premier League-ben, de egyértelmű, hogy időre van még szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon. Az Arsenal rendszere passzol hozzá, de tény, hogy ez nem az ő napja volt”.

Gyökeres először üzent a bemutatkozása óta

Gyökeres a debütálása után nem reagált egyből, két nap után azonban megtörte a csendet a közösségi oldalán, és úgy tűnik, a kritikák ellenére továbbra is pozitívan tekint előre.

„Büszke pillanat a számomra, hogy bemutatkozhattam a Premier League-ben ennek a különleges klubnak a színeiben, és, hogy sikerült győzelemmel kezdenünk a szezont” – írta az Instagramon a svéd csatár, aki az elmúlt két évben 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett a portugál Sportingban.

A United elleni győzelem után Mikel Arteta elismerte, hogy csapata nem tudta maximálisan kihasználni Gyökeres adottságait, de a spanyol szakember optimista a jövőt illetően.

Az Arsenal szombaton az újonc Leeds Unitedet fogadja az Emiratesben, majd jövő héten a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milos és Pécsi Ármint foglalkoztató címvédő Liverpoollal találkozik.