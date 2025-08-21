Több mint 8 000 lelkes szurkoló előtt kezdett a Győr a Transfermarkt szerint négyszer értékesebb ellenfele, a Rapid Wien ellen csütörtökön kora este a Konferencialiga playoff körének első felvonásán. Remekül indított a hazai együttes, amely már a hatodik perc elején szöglethez jutott a találkozón. Ennek ellenére az első komolyabb helyzet a bécsiek előtt adódott a tizedik percben, de a közelről eleresztett lövésnél jól jött ki Petras a kapujából, zárta a szöget, így nem lett gól. A 17. percben aztán ismét Petras bravúrja kellett, miután Bolla remek passza után a Rapid francia játékosa kiválóan tört kapura és lőtte el a labdát. Egy perccel később megvolt az első győri kaput eltaláló próbálkozás, Gavric volt az elkövető, ekkor még eredménytelenül. Az első félidő végül 0-0-ás döntetlennel ért véget, és egy egyáltalán nem megszeppent Győrrel, amely méltó ellenfele volt a Rapidnak.

A Győr kemény meccset játszott a Rapiddal

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A Győr bekezdett a második félidőben

Ilyet is ritkán lehet látni, konkrétan a középkezdés után a Győr első támadásából Gavric szerezte meg a mérkőzés első gólját Ouro kiváló középre adását követően a hazai szurkolók legnagyobb örömére. Mondjuk az sem sűrűn fordul elő, hogy a gól után pár másodperccel majdnem megjön a válasz is rá, márpedig itt ez történt, a bécsi lövés centikkel kerülte el a kaput, és Petras már nem érhette el a labdát.

Nem lassultak le az események, az 53. percben Vitális jó 18 méterről lőtt bombája végül nem talált utat a 2-0-hoz, sőt, ezután óriási erővel kezdett el nyomni a vendég csapat. Egyik helyzet, szöglet jött a másik után, az 58. percben Petrasnak már a gólvonalról kellett bravúrral hárítani egy fejest követően, de aztán a 61. percben góllá érett a vendégek nyomása. Wurmbrand egy jól felépített akció végén a szélről lőtt nagy gólt, de ebben sajnos benne volt az addig kiválóan védő Petras is, aki mellé nyúlt a lövésnek.

Itt még nem ért véget a küzdelem, látszott, hogy a Rapid nem akar egynél megállni, de a Győr sem tette fel a kezét, sőt. A 82. percben Gavric volt ismét eredményes, nagyjából 20 méterről hatalmas gólt ragasztott a bécsi kapuba, meg is őrült a közönség, 2-1 lett a hazaiaknak ezzel, ami már nem is változott a lefújásig. Természetesen vár még egy visszavágó a csapatokra, a Rapid otthonában.