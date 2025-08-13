Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ETO FC Győr labdarúgócsapata csütörtök este fogadja a svéd AIK Stockholm együttesét a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. Az NB I-es klub a mérkőzés előtt rossz hírt közölt, ugyanis gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, amely komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben.

A svéd csapat 2-1-re nyerte meg a saját otthonában rendezett első felvonást, így a Győrnek egygólos hátrányt kellene ledolgoznia csütörtökön. Borbély Balázs együttesének tehát még megvan az esélye a továbbjutásra, ám sajnos rossz hír érte a csapatot a találkozó előtt. A győriek a közösségi médiában tettek bejelentést a kellemetlen történésről, amely mindkét klubot érinti.

Győr, AIK's Dino Beirovi? #19 scores 1-0 during Thursday's Uefa Conference League qualifying match between AIK and Gy?ri ETO FC (Hungary) at Strawberry Arena in Stockholm, Sweden, August 7, 2025.Photo: Christine Olsson / TT / Code 10430 (Photo by CHRISTINE OLSSON / TT News Agency via AFP)
A Győr egygólos hátrányból várja az AIK elleni visszavágót
Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

Rossz hírt közölt a Győr az európai kupameccs előtt

„Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, mely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. 

Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján

– jelentette be Facebook-oldalán az ETO, hozzátéve, hogy mindeközben zajlanak a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkálatok, a jelenlegi hátrányos helyzet pedig mindkét együttest érinti, de a klubnál mindent elkövetnek, hogy a meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen. 

A Győr csütörtökön, 19 órától lép pályára az AIK ellen az ETO Parkban, a továbbjutó a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharc győztesével találkozik a selejtező rájátszásában, amelynek tétje már a főtáblára jutás. 

Kapcsolódó cikkek

Parádés bombagóllal tartotta életben KL-főtáblás álmait a Győr
Az UEFA eltiltotta az ETO játékosát, akit tévedésből nem állítottak ki – videó
Micsoda? Két sárgát kapott, mégis a pályán maradt a győri focista

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!