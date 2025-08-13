A svéd csapat 2-1-re nyerte meg a saját otthonában rendezett első felvonást, így a Győrnek egygólos hátrányt kellene ledolgoznia csütörtökön. Borbély Balázs együttesének tehát még megvan az esélye a továbbjutásra, ám sajnos rossz hír érte a csapatot a találkozó előtt. A győriek a közösségi médiában tettek bejelentést a kellemetlen történésről, amely mindkét klubot érinti.

A Győr egygólos hátrányból várja az AIK elleni visszavágót

Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

Rossz hírt közölt a Győr az európai kupameccs előtt

„Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, mely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben.

Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján

– jelentette be Facebook-oldalán az ETO, hozzátéve, hogy mindeközben zajlanak a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkálatok, a jelenlegi hátrányos helyzet pedig mindkét együttest érinti, de a klubnál mindent elkövetnek, hogy a meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen.

A Győr csütörtökön, 19 órától lép pályára az AIK ellen az ETO Parkban, a továbbjutó a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharc győztesével találkozik a selejtező rájátszásában, amelynek tétje már a főtáblára jutás.

Kapcsolódó cikkek