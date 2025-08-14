Az ETO FC Győr egy rendkívül kiélezett mérkőzésen győzte le a svéd bronzérmes AIK Stockholmot a Konferencia-liga harmadik fordulójában. A zöld-fehérek az első félidőben lényegesen jobban játszottak a Csongvai Áronnal felálló vendégüknél és bő félóra elteltével ledolgozták az első meccsen összeszedett hátrányukat, majd a fordulás után éppen a kétszeres magyar válogatott középpályás öngóljával fordították meg a párharcot. A svéd együttes a második játékrészben büntetőt hibázott, a hajrában pedig a felső lécig jutott.

A győri Ahmed Nadhir Benbouali és Csongvai Áron, a Stockholm magyar játékosa

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Csongvai Áron csalódott a győri öngólja miatt

A lefújás után a mérkőzést végigjátszó Csongvai Áron csalódottan értékelt, mivel szerinte mélyen a tudásuk alatt játszottak.

„Először is gratulálok a Győrnek. Kiélezett visszavágó volt, pedig nem ilyenre számítottunk. Nem azt az arcunkat mutattuk amelyet kellett volna, és ezt nehéz most feldolgozni, elfogadni. Hatalmas a csalódás, de mennünk kell tovább. Ez most olyan teljesítmény volt tőlünk, ami teljesen elfogadhatatlan. Emellett persze a Győr jól futballozott, megnyerték a párharcokat és megérdemelten nyertek” – értékelt a svéd csapat kétszeres magyar válogatott középpályása.

„Igazából nem azzal foglalkoztunk, hogy milyen eredmény alakult ki az első meccs után, csak a saját játékunkat akartuk felvinni a pályára. Mi arról vagyunk híresek, hogy tudunk alkalmazkodni azokhoz a periódusokhoz, amik nehezebbek a számukra, de ezek most nem jöttek össze sajnos. Nagyon szerettem volna ha továbbjutunk, mert az volt a célunk, hogy bejussunk egy európai kupasorozat főtáblájára. Röviden, örülök, hogy ennyit tudok játszani az AIK-ban, ezáltal folyton tudok bizonyítani, igyekszem meghálálni a bizalmat és próbálok tovább fejlődni” – mondta az Újpest és a Fehérvár korábbi játékosa a meccs után.

A győriek mestere, Borbély Balázs elmondta, örül annak, hogy sikerült olyan eredményt elérniük az AIK elleni Kl-selejtezőn, amivel kiharcolták a továbbjutást.

Nem játszottunk rosszul, úgy gondolom méltó módon képviseljük Magyarországot”

– kezdte a Győr vezetőedzője az M4 Sportnak adott interjújában. „Ilyen kaliberű ellenfél ellen nem könnyű. Kulcsfontosságú volt a tizenegyes kivédése, de lezárhattuk volna így is a mérkőzést. A végjátékban minden megtörténhet, kicsit szerencsénk is volt, de úgy gondolom, rászolgáltunk a szerencsénkre. Azért voltak olyan dolgok a játékunkban, amik nem annyira tetszettek, de az ilyen mérkőzések hatalmas tapasztalatszerzések a számunkra, hiszen az AIK is komoly erőt képvisel. Meglátjuk majd, hogy ki lesz a következő ellenfél, azonban ezen a szinten már könnyű meccs” – fogalmazott Borbély Balázs.