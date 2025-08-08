Egyik csapat sem lehet igazáén elégedetlen az AIK–ETO FC Győr Konferencialiga-meccs után, hiszen a svédek a 2-1-es győzelemmel előnyre tettek szert a jövő csütörtöki magyarországi visszavágóra, míg Borbély Balázs együttese életben tartotta a továbbjutás reményeit. Svédországban ugyanakkor kiakadtak Miljan Krpics szerintük sérülésveszélyes belépőjén. A feszültséget főleg az AIK edzője keltette.

Az AIK edzője, Mikkjal Thomassen kiakadt a Győr játékosának belépőjén. Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

– Nem tetszett ez a belépő – idézte Mikkjal Thomassent a Magyar Nemzet a svéd Aftonbladet.se alapján. – Szerintem nagyon fontos, hogy a játékosok tiszteljék egymást, és ne sodorják a másikat veszélybe. Amikor valaki így, kinyújtott lábbal érkezik… ha akkor leteszed a lábad, abból komoly sérülés is lehet. Ez karriergyilkos lehet.

Az AIK edzője szerint az ilyen eseteket büntetni kellene, ezúttal azonban a játékvezető még csak le sem fújta a vélt szabálytalanságot, így Krpics lapot sem kapott.

Mi történt, amin ennyire kiakadtak a svédek a Győr elleni meccsen?

Miljan Krpics a svédek szerint brutálisan lépett oda az AIK-s Mads Thychosennek. A 22 éves, Kerkez Miloshoz hasonlóan Verbászról származó, szerb–magyar kettős állampolgárságú középpályás nyújtott lábbal csúszott oda a hazai játékosnak.

Jól lehet, maga a sértett, azaz Thychosen nem vélte annyira kirívónak Krpics belépőjét, mint az edzője.

– Semmi gond. Rendben volt, jó szerelés volt tőle – mondta a dán játékos. – Ha nem találja el a labdát, nem tudom, hogy a lábam épségben maradt-e volna, de a bíró dönti el, hogy ez szabadrúgást ér-e. Talán kicsit túlment a határon, de elérte a labdát.