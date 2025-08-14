A Győr az előző fordulóban szintén 2-1-es idegenbeli vereséggel kezdett a Pjunyik Jereván ellen, s bár a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áront is foglalkoztató svéd AIK Stockholm lényegesen jobb játékerőt képvisel, mint az örmény csapat, a múlt heti vereség ellenére látszott, hogy az ETO képes felvenni a versenyt svéd riválisával.

Remekül kezdte az első félidőt a Győr

A hazai bajnokságban mindkét csapat döntetlennel hangolt a visszavágóra, ugyanis az ETO FC Győr a Zalaegerszeg otthonában játszott 1-1-et, míg az AIK hazai pályán a Djurgardens ellen botlott.

Borbély Balázs a stockholmi odavágóhoz képest három helyen változtatott a kezdőcsapatán, így a győriek a Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton, Ouro – Gavrics, Benbuali, Bumba összeállításban léptek pályára. A vendégeknél pedig ismét a kezdőcsapatban kapott helyet a svéd szurkolók kedvence, Csongvai Áron.

Már az első félidőben eldönthette volna a meccset a Győr

Támadószellemben és hatalmas elánnal kezdte a meccset a Győr, amely kis híján a 4. percben ledolgozta egygólos hátrányát, ám Bumba közeli lövése a keresztlécen csattant. A folytatásban nem csak jelentős mezőnyfölényben futballoztak a hazaiak, de több lövéssel is próbálkoztak. Az első húsz percben akár már több góllal is vezethetett volna az ETO, az ivószünet azonban kissé megtörte a győriek lendületét és akadozóvá vált a játék.

A győri Stefan Vladoiu és Dino Besirovic, a Stockholm játékosa

Bő félóra elteltével Banbuali lőtt centikkel a kapu mellé, majd a 34. percben megtört a jég és megszerezte a vezetést a zöld-fehér együttes. Stefulj bal oldali beadására Gavrics érkezett remek ütemben, majd kapásból a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel a Győr ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányát.

A gól után sem vett vissza a magyar együttes, amely közel volt ahhoz, még a szünetig tovább növelje előnyét, de Stefulj távoli lövését bravúrral ütötte ki Nordfeldt, majd Antont rántották le a büntetőterület vonala előtt, de tizenegyes helyett végül csak szabadrúgást ítélt a belga játékvezető. Az első félidő utolsó perceiben Csongvai Áront kellett ápolni, aki lent maradt a földön egy szerelés után, de végül tudta folytatni a játékot. Sőt a ráadásban a magyar válogatott középpályás szöglete után szinte a semmiből egyenlített az AIK, de Benkovic fejesét szabálytalanság előzte meg, így érvénytelenítették a gólt.