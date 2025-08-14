Live
Az ETO FC Győr hazai pályán 2-0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholm csapatát a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. A végeredmény a magyar válogatott Csongvai Áron öngóljával alakult ki, így a Győr bebiztosította továbbjutását és már csak egyetlen lépére van a főtáblára jutástól.

A Győr az előző fordulóban szintén 2-1-es idegenbeli vereséggel kezdett a Pjunyik Jereván ellen, s bár a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áront is foglalkoztató svéd AIK Stockholm lényegesen jobb játékerőt képvisel, mint az örmény csapat, a múlt heti vereség ellenére látszott, hogy az ETO képes felvenni a versenyt svéd riválisával.

Győr, 2025. augusztus 14. Daniel Stefulj (b) és Miljan Krpic (b2), a Győr valamint Erik Flataker (j2), a Stockholm játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott ETO FC - AIK Stockholm visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. MTI/Krizsán Csaba
Remekül kezdte az első félidőt a Győr
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A hazai bajnokságban mindkét csapat döntetlennel hangolt a visszavágóra, ugyanis az ETO FC Győr a Zalaegerszeg otthonában játszott 1-1-et, míg az AIK hazai pályán a Djurgardens ellen botlott.

Borbély Balázs a stockholmi odavágóhoz képest három helyen változtatott a kezdőcsapatán, így a győriek a Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton, Ouro – Gavrics, Benbuali, Bumba összeállításban léptek pályára. A vendégeknél pedig ismét a kezdőcsapatban kapott helyet a svéd szurkolók kedvence, Csongvai Áron.

Már az első félidőben eldönthette volna a meccset a Győr

Támadószellemben és hatalmas elánnal kezdte a meccset a Győr, amely kis híján a 4. percben ledolgozta egygólos hátrányát, ám Bumba közeli lövése a keresztlécen csattant. A folytatásban nem csak jelentős mezőnyfölényben futballoztak a hazaiak, de több lövéssel is próbálkoztak. Az első húsz percben akár már több góllal is vezethetett volna az ETO, az ivószünet azonban kissé megtörte a győriek lendületét és akadozóvá vált a játék.

Győr, 2025. augusztus 14. Stefan Vladoiu, a Győr (b) és Dino Besirovic, a Stockholm játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott ETO FC - AIK Stockholm visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. MTI/Krizsán Csaba
A győri Stefan Vladoiu és Dino Besirovic, a Stockholm játékosa
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Bő félóra elteltével Banbuali lőtt centikkel a kapu mellé, majd a 34. percben megtört a jég és megszerezte a vezetést a zöld-fehér együttes. Stefulj bal oldali beadására Gavrics érkezett remek ütemben, majd kapásból a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel a Győr ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányát.

  • Gavrics gólja itt nézhető meg!

A gól után sem vett vissza a magyar együttes, amely közel volt ahhoz, még a szünetig tovább növelje előnyét, de Stefulj távoli lövését bravúrral ütötte ki Nordfeldt, majd Antont rántották le a büntetőterület vonala előtt, de tizenegyes helyett végül csak szabadrúgást ítélt a belga játékvezető. Az első félidő utolsó perceiben Csongvai Áront kellett ápolni, aki lent maradt a földön egy szerelés után, de végül tudta folytatni a játékot. Sőt a ráadásban a magyar válogatott középpályás szöglete után szinte a semmiből egyenlített az AIK, de Benkovic fejesét szabálytalanság előzte meg, így érvénytelenítették a gólt.

Győr, 2025. augusztus 14. A győri Zeljko Gavric (k) gólt lő a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott ETO FC - AIK Stockholm visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. MTI/Krizsán Csaba
Zeljko Gavrics góljával szerzett vezetést a Győr az AIK Stockholm elleni visszavágón
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Csongvai öngólt lőtt, csodát tett a Győr

A második félidő elején Csinger rántotta le Benkovicot, ami után tizenegyest kapott az AIK, ám a korábbi újpesti játékos, Anton Salétros büntetőjét óriási bravúrral kivédte Petrás. Az 59. percben aztán szinte felrobbant a győri stadion, ugyanis egy szöglet után Csongvai öngóljával már továbbjutásra állt a magyar csapat.

  • Csongvai öngólja itt nézhető meg!

Az utolsó percek feszült pillanatokat tartogattak, de Borbély Balázs csapata hatalmasat küzdött és rendkívül fegyelmezetten védekezett és végül kiharcolta a továbbjutást. Az ETO május közepe óta először hozott le úgy mérkőzést, hogy nem kapott gólt. Ebben nagy szerepe volt a győriek szlovák kapusának, Samuel Petrásnak, aki még a hosszabbításban kétszer is góltól mentette meg csapatát.

A Győr a Konferencia-liga negyedik fordulójában majd a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel, vagy Keresztes Krisztián csapatával, vagyis a skót Dundee United együttesével találkozik. Annak a párharcnak majd a tétje a főtáblára jutás lesz.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
ETO FC Győr-AIK Stockholm (svéd) 2-0 (1-0)
gólszerzők: Gavrics (34.), illetve Csongvai (59. - öngól)

