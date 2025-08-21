Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sajtóinformáció: az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ETO FC Győr hazai pályán 2-1-es győzelmet aratott a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien ellen a labdarúgó Konferencia-liga rájátszásának első mérkőzésén. A meccset eldöntő találatot a duplázó Zeljko Gavric szerezte, amivel nagy lépést tett a Győr a továbbjutás felé.

A végig hatalmasat küzdő Győr szerzett vezetést a második félidő elején Zeljko Gavric révén, majd negyed órával a hazaiak gólja után jött a bécsiek válasza. 

Győr, 2025. augusztus 21. Zeljko Gravric, a Győr játékosa (j) ünnepli gólját a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott ETO FC - Rapid Wien első mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 21-én. MTI/Illyés Tibor
Gavric duplájával egygólos előnnyel utazhat Bécsbe a Győr
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bombagóllal előnyben a Győr

A hajrában viszont ismét Gavric villant, ráadásul nem is akármilyen gólt szerzett. Anton passza után a szerb támadó egy igazítás után mintegy 23 méterről bombázott a jobb felső sarokba. Ezzel Gavric sorozatban harmadik gólját lőtte, az ETO pedig előnyt szerzett a jövő heti bécsi visszavágó előtt. Gavric gólja ide kattintva tekinthető meg!

Konferencia-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzés:
ETO FC Győr-Rapid Wien (osztrák) 2-1 (0-0)

Kapcsolódó cikkek:

Óriási pofont kaptak az osztrákok az ETO és a Rapid párharca előtt
A Győr sokkolta a második félidőben a Rapidot

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!