A végig hatalmasat küzdő Győr szerzett vezetést a második félidő elején Zeljko Gavric révén, majd negyed órával a hazaiak gólja után jött a bécsiek válasza.

Gavric duplájával egygólos előnnyel utazhat Bécsbe a Győr

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bombagóllal előnyben a Győr

A hajrában viszont ismét Gavric villant, ráadásul nem is akármilyen gólt szerzett. Anton passza után a szerb támadó egy igazítás után mintegy 23 méterről bombázott a jobb felső sarokba. Ezzel Gavric sorozatban harmadik gólját lőtte, az ETO pedig előnyt szerzett a jövő heti bécsi visszavágó előtt. Gavric gólja ide kattintva tekinthető meg!

Konferencia-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzés:

ETO FC Győr-Rapid Wien (osztrák) 2-1 (0-0)