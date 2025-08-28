Az ETO FC Győr egygólos előnnyel utazott Bécsbe, miután múlt héten 2-1-re nyert a labdarúgó Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien ellen.

Egygólos előnyben utazott Bécsbe a Győr

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A győriek idei idegenbeli mérlege nem a legjobb a harmadik számú európai kupasorozatban, hiszn a selejtező második körében az örmény Pjunyik Jerevántól, majd a harmadikban a svéd AIK Stockholmtól is egyaránt 2-1-re kaptak ki, igaz, a hazai pályán játszott visszavágón mindkét ellenfelet legyőzve továbbjutottak. Bécsben hasonló idegenbeli eredmény hosszabbítást jelentene, azonban egy döntetlennel főtáblára jutnának a győriek, és legalább további hat mérkőzést játszhatnának az ősszel.

Borbély Balázs, a győriek edzője a mérkőzés előtt elmondta, a hatalmas tét ellenére bátor játékot vár a csapatától. Az ETO a Petrás – Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vladoiu, Anton, Vitális, Bumba – Gavrics, Ouro – Benbuali kezdőtizeneggyel lépett pályára Bécsben, míg a 37-szeres osztrák rekordbajnoknál három csere történt az odavágóhoz képest, de ezúttal is kezdett a magyar válogatott Bolla Bendegúz.

Remekül kezdte a mérkőzést a magyar csapat, megilletődöttségnek nyomát sem lehetett látni. Azonban az osztrákok már 7. percben, gyakorlatilag az első komoly helyzetükből megszerezték a vezetést, és ezzel ledolgozták a múlt héten összeszedett hátrányukat. Seidl lövése elsőre még elakadt Stefulj lábában, majd ismétlést Petrás bravúrral védte, de a labda éppen Mbuyi elé pattant, aki közelről a kapu közepébe lőtt.

