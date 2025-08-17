Az NB I negyedik fordulójában a Konferencia-liga rájátszásába jutott ETO FC Győr az MTK otthonába látogatott. A mérkőzést eredetileg Győrben rendezték volna, ám az ETO pályájának a gyepszőnyege gombás fertőzést kapott, ezért a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot.
Jobban kezdte a mérkőzést a vendég csapat és az első negyedóra végén a vezetést is megszerezte Daniel Stefulj révén. Ezt követően közel járt a második gólhoz az ETO, de egy szöglet után Csinger centikkel fejelt mellé. A 29. percben viszont összejött a második győri gól, ráadásul nem is akármilyen: Krpics adott volna be a tizenhatos bal sarkáról, a védők nem tudtak tisztázni, ami megzavarta Demjén kapust, a labda pedig a kapuban kötött ki.
A fővárosi kék-fehérek szinte azonnal válaszoltak erre Molnár Rajmund találatával, aki egy szögletet követően estében vágta be a kapuba a labdát. Molnár ebben a szezonban már az ötödik gólját szerezte.
Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, ugyanis a 34. percben az első gólnál gólpasszt jegyző Vitális Milán visszaállította a kétgólos különbséget egy óriási szabadrúgásgóllal.
Két perccel később kis híján ismét visszajött a meccsbe az MTK, de Kádár szabálytalankodott Csingerrel szemben, így érvénytelenítették a korábbi magyar válogatott védő fejesből szerzett találatát.
Bár az ETO csütörtökön nagy erőket mozgósítva jutott tovább a Konferencia-ligában a svéd AIK Stockholm ellen, a győrieket egyáltalán nem látszódtak a fáradtság jelei, sőt meglepően nagy fölényben játszottak, és az első félidő ráadásában Benbubali találatával tovább növelték az előnyüket.
A szünetben Horváth Dávid hármat, míg Borbély Balázs egyet cserélt. A fordulás után az iram kissé alábbhagyott, majd szinte a semmiből szépített az MTK Jurina góljával. Ekkor már-már felcsillant a remény a hazaiak számára, de öt perccel később Vitályos Viktor kiállítása miatt megfogyatkoztak. Az emberelőnyt gyorsan gólra váltotta a Győr, ugyanis Benbuali szép cselek után kilőtte a hosszú sarkot.
A győriek látványosan élvezték a játékot, a hátralévő időben pedig csak a gólkülönbség maradt az egyetlen nyitott kérdés. A 78. percben a nem sokkal korábban csereként beállt Huszár szerezte meg a vendégek hatodik gólját, majd a hajrában Piscsur állította be a 7-2-es végeredményt. A fölényes kiütés történelminek mondható, ugyanis az ETO még sosem szerzett hét gólt idegenben az MTK ellen, vasárnapig az 1946 tavaszán elért 5-1-es siker volt a legnagyobb különbségű győzelme.
Az ETO a következő fordulóban nem lép pályára, mert a Konferencialiga-kötelezettségei miatt elhalasztják a Kazincbarcika elleni bajnokit, az MTK viszont majd a Paks ellen javíthat hazai pályán.
Fizz Liga, 4. forduló:
MTK Budapest-ETO FC 2-7 (1-4)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1954 néző, v.: Molnár A.
gólszerzők: Molnár R. (32.), Jurina (60.), illetve Stefulj (15.), Krpic (30.), Vitális (34.), Benbuali (45+2., 68.), Huszár (77.), Piscsur (82.) piros lap: Vitályos (66.)
sárga lap: Kádár (39.), Kovács P. (43.), illetve Stefulj (35.), Vitályos (61., 66.)