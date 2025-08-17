Az NB I negyedik fordulójában a Konferencia-liga rájátszásába jutott ETO FC Győr az MTK otthonába látogatott. A mérkőzést eredetileg Győrben rendezték volna, ám az ETO pályájának a gyepszőnyege gombás fertőzést kapott, ezért a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot.

Az európai kupabravúr után kiütéssel nyert a Győr az NB I-ben

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Győri gólfieszta az Új Hidegkuti Nándor Stadionban

Jobban kezdte a mérkőzést a vendég csapat és az első negyedóra végén a vezetést is megszerezte Daniel Stefulj révén. Ezt követően közel járt a második gólhoz az ETO, de egy szöglet után Csinger centikkel fejelt mellé. A 29. percben viszont összejött a második győri gól, ráadásul nem is akármilyen: Krpics adott volna be a tizenhatos bal sarkáról, a védők nem tudtak tisztázni, ami megzavarta Demjén kapust, a labda pedig a kapuban kötött ki.

A fővárosi kék-fehérek szinte azonnal válaszoltak erre Molnár Rajmund találatával, aki egy szögletet követően estében vágta be a kapuba a labdát. Molnár ebben a szezonban már az ötödik gólját szerezte.

Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, ugyanis a 34. percben az első gólnál gólpasszt jegyző Vitális Milán visszaállította a kétgólos különbséget egy óriási szabadrúgásgóllal.

Két perccel később kis híján ismét visszajött a meccsbe az MTK, de Kádár szabálytalankodott Csingerrel szemben, így érvénytelenítették a korábbi magyar válogatott védő fejesből szerzett találatát.

Bár az ETO csütörtökön nagy erőket mozgósítva jutott tovább a Konferencia-ligában a svéd AIK Stockholm ellen, a győrieket egyáltalán nem látszódtak a fáradtság jelei, sőt meglepően nagy fölényben játszottak, és az első félidő ráadásában Benbubali találatával tovább növelték az előnyüket.

A szünetben Horváth Dávid hármat, míg Borbély Balázs egyet cserélt. A fordulás után az iram kissé alábbhagyott, majd szinte a semmiből szépített az MTK Jurina góljával. Ekkor már-már felcsillant a remény a hazaiak számára, de öt perccel később Vitályos Viktor kiállítása miatt megfogyatkoztak. Az emberelőnyt gyorsan gólra váltotta a Győr, ugyanis Benbuali szép cselek után kilőtte a hosszú sarkot.